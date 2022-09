Tinaba ed Engineering per il Fintech-as-a-Service

Accordo siglato tra Tinaba ed Engineering per velocizzare la trasformazione digitale del sistema bancario, attraverso ciò che viene definito Fintech-as-a-Service. L’offerta si rivolge agli istituti che desiderano dotarsi, in tempi rapidi, di servizi innovativi a vantaggio dei propri clienti. Fa leva su un modello inedito che comprende prodotti e servizi quali roboadvisor, crowdfunding, pagamenti app based e criptovalute.

Fintech-as-a-Service: Tinaba ed Engineering insieme

Si tratta di una soluzione plug and play, strutturata in modo da migliorare il posizionamento delle banche, consentendo loro di ottenere vantaggi quali maggiori ricavi, nuovi servizi e aumento della capacità attrattiva verso i clienti più giovani. Questo il commento di Matteo Arpe, Presidente e Founder di Tinaba, realtà tutta italiana operativa dal 2015.

La partnership tra Engineering e Tinab rappresenta un unicum nel panorama internazionale. Insieme vogliamo contribuire a una netta svolta digitale dei servizi bancari, offrendo a tutti gli attori del sistema creditizio la possibilità di adottare in modo semplice e affidabile le più avanzate tecnologie. L’accordo, che nasce dalla crescente domanda di servizi digitali da parte dei clienti bancari, mira a creare un rinnovato modello di servizio bancario realizzato attraverso prodotti e servizi tecnologici e innovativi come ad esempio roboadvisor, crowdfunding, gestione delle community, servizi di pagamento e condivisione del denaro app based, criptovalute. Sono particolarmente orgoglioso della partnership con Engineering, operatore leader internazionale nella trasformazione digitale. Uno straordinario team di riconosciuta grande professionalità e competenza.

Il modello proposto da questa sinergia si suddivide in due ambiti tra loro autonomi, ma in qualche modo connessi. Da un lato i servizi finanziari, dall’altro quelli per il territorio e la community. L’offerta è modulare, componibile, integrabile e orientata a una customer experience d’eccellenza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.