Tinaba Hit: Il conto ideale per gli influencer

Di corti e carte online ne esistono ormai a decine anche in Italia, e proprio per questo, molte aziende decidono di sviluppare dei servizi più particolari e magari incentrati su una specifica categoria di utenti. Ciò è accaduto nelle sedi di Tinaba, quando l’idea di un conto ideale per gli influencer si è trasformata in realtà. Oggi vogliamo quindi approfondire il discorso, analizzando nel dettaglio tutte le caratteristiche della suddetta offerta pensata per i creator italiani, compresa di un ottimo 10% di cashback

Conto Hit per influencer: ecco l’idea di Tinaba

Il concetto di base del conto Hit di Tinaba è lo stesso rispetto a molti altri servizi simili, tuttavia, in questo caso non mancheranno dei vantaggi esclusivi per gli influencer italiani. Tra le sue caratteristiche più importanti, troviamo infatti: carta digitare (e fisica) compatibile con Samsung Pay, Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay e SwatchPay, uno store esclusivo degli Influencer preferiti con sconti, merchandising e incontri, sconti e cashback su determinati marchi, prelievi gratuiti, scambio di denaro gratuito tra utenti Tinaba e infine bonifici, ricariche telefoniche, pagamenti di bollettini e avvisi PagoPa.

Si tratta quindi di un’offerta sostanzialmente completa e carica di contenuti esclusivi. In più, fino al 15 febbraio 2022, sarà anche possibile ricevere la carta Hit direttamente a casa a 4,99 euro anziché 19,99 euro, con ricarica e spedizione gratuiti. Le ricariche, il trasferimento di denaro e i bonifici saranno gratuiti e il conto avrà un prezzo di 85 euro l’anno, con incluse tutte le opzioni viste in precedenza.

Durante la scelta della carta, sarà inoltre possibile richiedere una personalizzazione basata sullo stile del proprio influencer preferito. Per impostare quella desiderata, bisognerà sostanzialmente aggiungere il codice relativo (LAMAINO, GORDON, MARTALOSITO, VALERIOMAZZEI o SIGHTANC) in fase di richiesta. Tutti gli stili appariranno in anteprima così da avere un’idea della carta fisica che si riceverà a casa.

Il conto Tinaba Hit potrà essere richiesto sia dal sito Web ufficiale che dall’applicazione gratuita, per tutti gli utenti con età a partire da 12 anni. Chiunque aprirà il conto, potrà inoltre iniziare ad utilizzare le promozioni cashback fino al 10% su brand selezionati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.