Tinaba: il conto digitale e gratuito con carta Mastercard inclusa

Tinaba offre un conto digitale gratuito con IBAN italiano, senza canoni mensili né imposta di bollo, che si gestisce in modo smart tramite app.

L’app di Tinaba è disponibile per iOS e Android, consente di controllare saldo e movimenti del conto in tempo reale, effettuare pagamenti e trasferimenti, e dà accesso a numerosi strumenti per una gestione del denaro più consapevole.

Tra le sue funzionalità innovative, Tinaba offre la possibilità di creare gruppi per gestire le spese condivise con i propri contatti -che si tratti di organizzare una cena tra amici o di pagare l’affitto con i coinquilini, con Gruppi Tinaba è possibile suddividere facilmente le spese e tenere traccia di tutto in modo trasparente e sicuro- . Inoltre, l’app consente di creare salvadanai digitali per mettere da parte delle somme di denaro così da rendere il risparmio più facile.

Il conto include trasferimenti istantanei e gratuiti e consente di effettuare pagamenti di bollo, bollettini, PagoPA e ricaricariche telefoniche, il tutto comodamente dal smartphone. Inoltre, è possibile richiedere una carta Mastercard per pagare ovunque e in sicurezza.

La carta Mastercard di Tinaba è completamente gratuita, senza alcun costo di gestione o commissione nascosta. Compatibile con Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, FitBit Pay, Garmin Pay e Swatch Pay, consente di effettuare pagamenti in modo veloce e sicuro anche tramite smartphone o smartwatch.

La carta include 12 prelievi gratuiti e può essere ricaricata istantaneamente in pochi tap. In più, utilizzando la carta di Tinaba per i pagamenti, si avrà accesso ad un programma di cashback che permette di ottenere un rimborso fino al 10% su tutti gli acquisti effettuati.

