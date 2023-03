Tinaba: il conto digitale senza canone mensile

Tinaba offre un conto corrente con IBAN italiano e carta Mastercard, senza alcun canone, imposta di bollo o costo di attivazione.

Il conto è completamente digitale, si gestisce direttamente dall’ app e include numerose funzionalità utili per semplificare la gestione del denaro, dalle spese quotidiane agli investimenti.

Le funzionalità offerte da Tinaba

Per condividere le spese tra amici o in famiglia, con Tinaba è possibile creare delle Raccolta Flash e invitare i partecipanti a contribuire oppure creare un Gruppo Tinaba e tenere traccia di contributi, spese e aggiurnare tutti con la chat.​

L’app consente anche di creare dei salvadanai digitali per i propri risparmi: è possibile scegliere la modalità di risparmio e anche la quota che si vuole mettere da parte. I salvadanai possono essere ricaricati e svuotati in qualsiasi momento.

​Con il Roboadvisor è possibile accedere a un servizio di investimento direttamente in app – in collaborazione con Banca Profilo – per gestire i propri risparmi in totale libertà affidandosi a sicurezza, competenza e solidità.

Inoltre, con il servizio Crypto è possibile acquistare e vendere criptovalute comodamente dall’app e in totale sicurezza, grazie anche alla partnership con CheckSig ​e la “Proof-of-Reserves” fornita per garantire che le criptovalute in custodia siano al sicuro.

Tinaba offre anche una funzionalità utile per risparmiare sulle bollette; tramite l’app è possibile scoprire se sono presenti sul mercato offerte più vantaggiose per le tariffe di una qualsiasi utenza come luce, gas, internet, telefonia e assicurazioni: basterà caricare l’ultima bolletta per ricevere un’analisi personalizzata e gratuita.

