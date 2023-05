Tinaba: il conto gratuito per la gestione delle spese quotidiane

Tinaba offre un conto completamente digitale e gratuito che integra numerose funzionalità per semplificare la gestione del denaro.

Il conto corrente di Tinaba include IBAN italiano e una carta Mastercard virtuale gratuita (è anche possibile richiedere la carta di pagamento fisica, in questo caso il costo di emissione è di 7,99€). La richiesta di attivazione del conto si effettua online e non prevede alcun costo, canone o imposto da bollo.

Il conto di Tinaba offre numerosi servizi che permettono di ottimizzare la gestione delle finanze personali, dalle spese quotidiane agli investimenti.

L’app di Tinaba consente di creare Salvadanai digitali per i propri risparmi, scegliendo sia la modalità di risparmio che l’importo che si desidera mettere da parte.

Per condividere le spese tra amici o in famiglia, Tinaba permette di creare delle Raccolta Flash così da poter invitare i partecipanti a contribuire. L’app consente anche di creare dei Gruppi Tinaba per tenere traccia dei contributi e delle spese, e aggiornare tutti i partecipanti tramite la chat.​

Tramite l’app di Tinaba è anche possibile saldare bolli, bollettini, utenze, MAV, RAV e PagoPA. (Con la versione Premium del conto le commissioni sulle prime 5 operazioni sono gratuite. In alternativa il costo è di €2,50 oppure è possibile attivare un addebito diretto per le utenze.)

Switcho nella sezione “Operazioni in App” permette di ricevere un’analisi personalizzata e gratuita per scoprire se sono presenti offerte vantaggiose per risparmiare su utenze come luce, gas, internet e telefonia.

Tinaba offre anche una sezione investimenti accessibile direttamente tramite l’app (questo servizio è offerto in collaborazione con Banca Profilo).

Inoltre, tramite la sezione Crypto è possibile acquistare e vendere criptovalute comodamente dall’app e in totale sicurezza.

