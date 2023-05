Tinaba: il conto smart e gratuito per la gestione delle finanze personali

Tinaba offre un conto online per una gestione smart delle spese quotidiane. Il conto è completamente gratuito, non prevede costi di attivazione, canone o imposta da bollo e integra numerose funzionalità per la gestione delle finanze personali.

Il conto di Tinaba si può attivare online in pochi minuti, include IBAN italiano e una carta di pagamento virtuale gratuita disponibile da subito in app.

La carta di pagamento di Tinaba appartiene al Circuito Mastercard, non prevede costi di gestione o commissioni sugli acquisti, è compatibile con Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, FitBit Pay, Garmin Pay, Swatch Pay. La carta include 12 prelievi gratuiti, offre un Cashback fino al 10% su tutti gli acquisti ed è ricaricabile istantaneamente in pochi tap.

È anche possibile richiedere la carta di pagamento Mastercard in versione fisica, in questo caso il costo di emissione è di 7,99€.

Il conto di Tinaba integra anche numerose funzionalità che permettono di ottimizzare la gestione del denaro, dalle spese quotidiane agli investimenti.

Tramite l’app è possibile creare Salvadanai digitali scegliendo sia la modalità di risparmio che l’importo che si desidera mettere da parte.

Per condividere le spese tra amici o in famiglia, Tinaba mette a disposizione delle Raccolte Flash che consentono di invitare dei partecipanti a contribuire. L’app consente anche di creare dei Gruppi Tinaba per tenere traccia dei contributi e delle spese, e aggiornare i partecipanti tramite la chat.​

Tramite l’app di Tinaba è anche possibile saldare bolli, bollettini, utenze, MAV, RAV e PagoPA.

Infine, Tinaba offre anche una sezione investimenti accessibile direttamente tramite l’app (questo servizio è offerto in collaborazione con Banca Profilo) e una sezione Crypto dalla quale è possibile acquistare e vendere criptovalute comodamente dall’app e in totale sicurezza.

Per conoscere tutte le funzionalità offerte da Tinaba clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.