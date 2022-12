Tinaba, l’all in one adatto a tutti: ecco perché

Tinaba è un’app e robo advisor all in one poiché offre diverse funzionalità. Innanzitutto è un conto corrente con carta associata che consente una gestione smart del denaro.

Si può inviare denaro senza pagare costi aggiuntivi, gestire le spese, amministrare i risparmi e condividere denaro con gli altri utenti registrati.

Tinaba offre due tipologie di piani:

Start : questo conto non prevede canone mensile. Invitando un amico si ottengono 10 euro . Inoltre è anche possibile acquistare e vendere criptovalute e cimentarsi nel crowdfunding a partire da 0,99 euro . La carta è una MasterCard gratuita che può essere ricaricata gratuitamente 2 volte al mese, pagando poi 0,99 euro . I bonifici gratuiti al mese sono 4, mentre i prelievi ATM sono 12.

: questo conto non prevede canone mensile. Invitando un amico si ottengono . Inoltre è anche possibile acquistare e vendere criptovalute e cimentarsi nel a partire da . La carta è una MasterCard gratuita che può essere ricaricata gratuitamente 2 volte al mese, pagando poi . I bonifici gratuiti al mese sono 4, mentre i prelievi ATM sono 12. Premium: il canone mensile è di 3,99 euro. Con questo piano si ottengono funzionalità illimitate, social, commissioni ridotte e sconti. L’invito a un amico consente di ottenere 20 euro e l’accesso al crowdfunding è illimitato e gratuito, mentre per il mondo crypto le commissioni saranno scontate. Tutto il resto, da ricaricare conto e carta fino ai bonifici è gratuito.

C’è anche un conto Tinaba per minori, molto conveniente per chi non ha ancora compiuto la maggiore età, in quanto consente molte delle operazioni viste sopra.

L’all in one di Tinaba offre anche altro

L’all in one di Tinaba consente anche di scambiare denaro con amici e familiari senza pagare costi e direttamente dall’app.

Basta soltanto selezionare il contatto di riferimento e trasferire denaro indicando la somma esatta.

Si possono anche creare gruppi per condividere le spese con amici, familiari e altri utenti, tipo quelle di un pranzo o di una cena.

Inoltre i pagamenti presso le attività commerciali possono avvenire in due modalità: direttamente dall’app oppure usando la carta di debito MasterCard.

Poi c’è il cashback, con cui si ottiene un rimborso fino al 10% su quanto speso presso le attività commerciali che aderiscono all’iniziativa.

Per richiedere la carta basta accedere in questa pagina e registrarsi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.