Tinaba: non solo cashback del 10%, scopri subito tutti i vantaggi

Tinaba si sta imponendo nel mercato dei prodotti finanziari grazie al cashback del 10%. Ovviamente non è soltanto questo aspetto che spinge sempre più persone a registrarsi.

Innanzitutto Tinaba è sia un’app che un robo advisor, ossia una sorta di all in one che comprende diverse funzionalità, tra cui la possibilità di usare una carta di pagamento.

L’invio di denaro, inoltre, avviene senza pagare costi aggiuntivi. Si possono anche amministrare i risparmi, gestire le spese e condividere denaro con tutti gli altri utenti Tinaba.

Con Tinaba puoi scegliere tra:

Conto Start : non devi pagare il canone mensile e, se inviti un amico, ottieni gratis 10 euro . Inoltre potrai sia acquistare che vendere criptovalute e cimentarti nel Crowdfunding con soli 0,99 euro . Per quanto riguarda la carta associata, si tratta di una MasterCard senza costi che puoi ricaricare gratuitamente 2 volte al mese . Inoltre, ogni mese potrai inviare gratis 4 bonifici e prelevare 12 volte gratuitamente denaro .

: non devi pagare il canone mensile e, se inviti un amico, ottieni . Inoltre potrai sia acquistare che vendere criptovalute e cimentarti nel Crowdfunding con soli . Per quanto riguarda la carta associata, si tratta di una MasterCard senza costi che puoi ricaricare gratuitamente . Inoltre, ogni mese potrai inviare gratis 4 bonifici e prelevare . Conto Premium: il canone mensile è di 3,99 euro, le funzionalità sono illimitate e le commissioni sono ridotte. Se inviti un amico a registrarsi scegliendo questo conto, otterrai 20 euro. Ricarica del conto e invio bonifici sono gratuiti.

È anche disponibile una versione di Tinaba per minore, che è molto conveniente per i tuoi figli e che ti consigliamo di provare.

Tinaba va oltre il cashback del 10%

Oltre al cashback del 10%, Tinaba ti offre la possibilità di scambiare denaro con i tuoi familiari e i tuoi amici senza pagare commissioni direttamente dall’app.

Devi soltanto selezionare il contatto dalla tua rubrica, scegliere la somma e inviarla.

Puoi anche creare dei gruppi con cui condividere le spese di un pranzo o di una cena, scegliendo liberamente tra amici e familiari.

Inoltre puoi pagare i tuoi acquisti nei negozi fisici sia utilizzando direttamente l’app Tinaba e sia la carta di debito MasterCard. Per registrarti a Tinaba devi cliccare sul bottone qui sotto:

Per quanto riguarda il cashback, su ogni acquisto che effettuerai negli esercizi commerciali convenzionati avrai indietro il 10% di quanto speso direttamente sul tuo conto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.