Tinaba: tutto GRATIS con 10% di Cashback

Tinaba è una di quelle soluzioni che molto spesso vengono sottovalutate. Soprattutto per chi ha un conto corrente senza carta prepagata inclusa. In questo caso ci viene in aiuto proprio This Is Not A Bank, o meglio conosciuta come Tinaba. L’applicazione per iOS e Android offre oltre alla prepagata anche un vero e proprio conto, tutto completamente gratuito.

Inoltre, aprendo Tinaba c’è anche la possibilità di ricevere ben 20€ di welcome bonus.

Tinaba: cosa comprende?

La soluzione gratuita di Banca Profilo oltre ad un conto corrente completamente gratuito offre anche una carta prepagata Mastercard. Il conto in questione non ha alcun costo di gestione o commissione mensile da pagare.

Insomma, aprendo questo conto Tinaba riceverete la vostra carta prepagata direttamente gratis. La carta Mastercard è compatibile con i più comuni metodi di pagamento digitali come Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, FitBit Pay, Garmin Pay e Swatch Pay.

Inoltre, avrete i primi 24 prelievi gratuiti da qualsiasi ATM italiano ed un cashback fino al 10% su tutti gli acquisti che farete con la carta. La soluzione che stiamo vedendo oggi non si discosta molto dai conti correnti tradizionali. Oltre a questo avrete incluso anche un IBAN italiano su cui sarà possibile accreditare anche il vostro stipendio. Con Tinaba sarà possibile inoltre pagare bollettini, bollo auto, PagoPA ed effettuare ricariche telefoniche.

Un’interessante feature che troviamo è quella relativa ai Gruppi Tinaba, una specie di salvadanaio condiviso che permette di raccogliere denaro tra più utenti. Inoltre, sempre con il piano gratuito sarà possibile investire denaro o richiedere mutui con l’aiuto di un consulente specializzato, il tutto gestibile tramite app direttamente dal vostro smartphone.

Ricordiamo, infine, che tutto questo è in promozione fino al 31 Ottobre 2021 con 10 euro di welcome bonus. Registrarsi a Tinaba è semplice e soprattutto gratuito per tutti gli utenti privati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.