Tot, conti all-in-one con canone gratis per 30 giorni: approfitta ora

Cerchi un conto aziendale moderno e completo? La soluzione è Tot, che propone attualmente il canone gratis per 30 giorni.

I conti Tot sono all-in-one, ossia posseggono tutti i servizi che ti occorrono per mandare avanti la tua attività. Le soluzioni sono due: il piano Essentials e il piano Professional.

Il piano Essentials ha un costo mensile di 7 euro, mentre il piano Professional prevede un canone di 15 euro al mese.

Con questi due conti, entrambi con IBAN italiano, puoi effettuare bonifici SEPA privi di limiti d’importo, pagare gli F24 e sfruttare l’utilissimo servizio SDD.

Inoltre hai a disposizione una carta di credito VISA Business per affrontare le spese aziendali. Non ci sono limiti di incasso, di operazioni in entrate e di giacenza.

Conti all-in-one con canone gratis per 30 giorni

Oltre al vantaggio di poter sfruttare il canone gratuito per 30 giorni, con i conti Tot sei in grado di incassare i bonifici SEPA online anche in modalità istantanea, privi di commissioni impreviste.

Sei anche libero di programmare i pagamenti in anticipo fino a 30 giorni lavorativi, oppure di ripetere gli stessi bonifici con semplici clic.

Il servizio SDD (SEPA Direct Debit) ti consente la gestione libera delle bollette di gas e luce, delle rate di un finanziamento, degli abbonamenti telefonici e altro.

Inoltre, grazie alla funzione pagoPA integrata, puoi effettuare pagamenti comodamente di utenze, rette, tributi, bolli e quant’altro.

Con la carta di credito VISA Business, che viene emessa con tecnologia dual-mode e in modalità debito, puoi sfruttare il plafond disponibile per pagamenti differenziati fino a 60 giorni, privi di interesse.

Puoi pagare in modalità contactless nei negozi fisici e online presso tutti gli e-commerce aderenti al circuito VISA.

Cosa aspetti? Clicca sul link qui sotto e scegli uno dei due conti Tot:

Ribadiamo che per 30 giorni non paghi il canone. Successivamente, se scegli il conto Essentials, pagherai 7 euro al mese, mentre il costo mensile del conto Professional è di 15 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.