Tot: conto aziendale con carta Visa Business Credit inclusa

Tot è una soluzione di digital banking completa dedicata ad imprese e liberi professionisti, che offre numerosi strumenti per gestire con il massimo della comodità le finanze aziendali. Grazie a Tot, le aziende possono avere a disposizione un conto business con IBAN italiano, che permette la gestione di bonifici SEPA, SDD, F24, pagoPA e RiBa. Inoltre, Tot offre una carta di credito Visa Business inclusa nel canone senza costi di emissione o spedizione.

La carta Visa Business di Tot è dotata dei più avanzati sistemi di sicurezza, garantendo transazioni online e offline in modo sicuro. Inoltre, offre la possibilità di effettuare acquisti in modalità tradizionale, contactless o tramite Google Pay, offrendo così una comodità senza precedenti.

Anche se collegata alla disponibilità nel conto, la carta di Tot è accettata praticamente ovunque nel mondo, poiché è riconosciuta come una vera e propria carta di credito.

In più, richiedendo l’attivazione del plafond di credito, Tot offre la possibilità di pagare gli acquisti aziendali fino a 60 giorni, senza interessi. Questa opzione permette di gestire meglio la liquidità aziendale e di godere di una maggiore flessibilità nei pagamenti.

Tot rende anche più semplice la gestione delle fatture. Il conto permette di importare automaticamente le fatture dal cassetto fiscale, organizzarle e pagarle con un solo click. Questo consente di risparmiare tempo prezioso nelle attività amministrative per potersi concentrare sullo sviluppo del proprio business.

Il conto di Tot è disponibile nei profili Essential (7 €/mese IVA esclusa) oppure in versione Professional (15 €/mese IVA esclusa). È possibile anche scegliere un piano annuale che offre un prezzo ridotto (70€/anno per il piano Essential e 150€ /anno per il piano Professional.

Per tutti i nuovi clienti, Tot offre anche un mese gratuito per provare tutti i servizi senza alcun costo.

Per conoscere l’offerta completa di Tot e provare Tot gratuitamente per 1 mese clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.