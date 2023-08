Tot: conto business con bonifici SEPA, SDD, pagoPA e RiBa inclusi

Tot è una soluzione innovativa per liberi professionisti ed imprese che offre un conto aziendale con IBAN italiano e numerosi strumenti per rendere il processo di gestione delle finanze aziendali più semplice ed efficiente. Inoltre, con Tot, Bonifici SEPA, SDD, pagoPA e RiBa sono sempre inclusi nel canone.

Il conto di Tot è disponibile in versione Essential (7 €/mese IVA esclusa) oppure in versione Professional (15 €/mese IVA esclusa). È anche possibile scegliere una sottoscrizione annuale che offre un prezzo scontato.

Tot offre la possibilità di effettuare bonifici SEPA direttamente online a chiunque in Italia ed Europa, con invii singoli fino a 250.000 Euro, eliminando la necessità di recarsi fisicamente in una filiale.

Il pacchetto include una carta aziendale Visa Business Credit che consente di effettuare pagamenti sia online che nei negozi fisici. La carta è gratuita, è già inclusa nel canone e non ha costi di emissione o spedizione.

La carta può essere utilizzata in modalità tradizionale, contactless o virtuale, poiché già abilitata a servizi di mobile payment come Apple Pay e Google Pay, ed utilizzabile anche con servizi di pagamento come PayPal, Amazon Pay e Klarna.

La piattaforma di Tot consente di pagare in piena autonomia i modelli di F24 Semplificato, Ordinario e Accise, ma permette anche di affidare completamente al proprio commercialista il pagamento di tasse e tributi attraverso la delega I24, grazie ai collegamenti già attivi con Entratel o Fisconline.

Grazie alla piattaforma pagoPA integrata, Tot consente anche di pagare con la massima comodità tributi, utenze, rette, bolli e qualsiasi altro tipo di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, ma anche verso scuole, università oppure ospedali. Il tutto senza commissioni aggiuntive, i pagamenti pagoPA sono sempre inclusi in tutti piani e si possono anche programmare fino a 90 giorni in anticipo.

