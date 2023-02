TOT Conto e Carte, ottimizza la gestione finanziaria della tua azienda

Se vuoi ottimizzare la gestione finanziaria della tua azienda, non devi far altro che entrare in questa pagina e aprire Tot conto e carte.

Dedicata a liberi professionisti e aziende, si tratta di una soluzione di banking online all’insegna dell’innovazione che offre ai propri clienti tutti i servizi principali di un classico conto corrente business.

Cosa potrai fare con questo conto? Innanzitutto gestire in maniera veloce e semplice le tue esigenze bancarie, pagare gli F24 e programmare le spese.

Poi hai il vantaggio di avere un codice IBAN italiano, che ti consente di effettuare diverse operazioni, tra cui inviare i bonifici.

Per non parlare poi della carta di credito VISA Business, tramite la quale potrai acquistare sia online che nei negozi fisici in totale sicurezza, prenotare voli e hotel o noleggiare auto in ogni angolo del mondo.

La carta di credito viene emessa in modalità debito con la tecnologia dual-mode, la quale ti consente l’attivazione successiva di un plafond con cui pagare quanto acquistato per la tua attività senza interessi e fino a 60 giorni.

Tot Conto e Carte per gestire le spese e gli incassi

Gestire le spese e gli incassi con Tot conto e carte è abbastanza intuitivo e semplice. Puoi monitorare in tempo reale i movimenti del conto, effettuare bonifici SDD e SEPA e i pagamenti via pagoPA e gestire le deleghe F24.

Gli F24 ordinari li puoi compilare e pagare comodamente online, ma anche quelli semplificati e le accise. Tutto questo attraverso una semplice interfaccia.

Inoltre, il servizio I24 consente al tuo commercialista il pagamento online delle deleghe F24 addebitando gli importi direttamente sul conto Tot, ma anche collegarsi alla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate.

Se apri il conto QUI, Tot ti regala il primo mese. Potrai anche scegliere tra il piano Professional o quello Essential. Cosa aspetti? Apri il conto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.