Tot: il conto aziendale con tutti i servizi inclusi

Tot offre un conto aziendale che mette a disposizione in un unico canone IBAN italiano, bonifici SEPA online fino a 250.000 Euro d’importo, pagamenti SDD per gestire finanziamenti e utenze, pagamenti dei modelli F24 online, collegamenti a Entratel e Fisconline per le deleghe I24, pagamenti pagoPA, pagamenti tramite RiBa e una carta di credito Visa Business per tutte le spese aziendali.

Il conto è disponibile in due diverse versioni: Essential al costo di 7 € al mese (IVA esclusa) e Professional al costo di 15 € al mese (IVA esclusa). Inoltre, è possibile scegliere una sottoscrizione annuale che offre un prezzo ancora più vantaggioso.

La piattaforma offre semplicità d’uso, garantendo la flessibilità necessaria per adattarsi alle esigenze specifiche di ogni azienda. Grazie alle numerose funzionalità messe a disposizione, Tot rappresenta una scelta ideale per semplificare e ottimizzare tutte le operazioni finanziarie.

Un aspetto fondamentale è la gestione dei modelli F24, che Tot semplifica notevolmente. Grazie a un’interfaccia moderna e intuitiva, è possibile compilare e effettuare i pagamenti degli F24 in modo rapido e sicuro. La piattaforma offre anche una verifica automatica dei dati inseriti, garantendo l’assenza di errori.

L’integrazione con Entratel e Fisconline rappresenta un altro punto di forza di Tot. Questa funzionalità consente di effettuare le deleghe I24 in modo semplice e veloce, risparmiando tempo prezioso. Per le aziende che devono gestire regolarmente questo tipo di operazioni, poter contare su un sistema integrato è un vero vantaggio.

Tot offre inoltre la possibilità di effettuare bonifici SEPA online gratuiti fino a un importo massimo di 250.000 Euro. Grazie alla funzione di programmazione dei pagamenti fino a 30 giorni lavorativi in anticipo, è possibile organizzare al meglio l’attività finanziaria aziendale. Ripetere i bonifici con due semplici click ed esportare la lista delle transazioni rende il processo ancora più efficiente.

Nel canone del conto aziendale Tot sono inclusi anche gli addebiti diretti SDD per utenze e bollette, i pagamenti tramite Ri.Ba e i pagamenti pagoPA senza commissioni aggiuntive. In questo modo, gli utenti possono gestire comodamente tutte le spese aziendali, evitando costi aggiuntivi.

Infine, il conto include una carta di credito Visa Business, con emissione e spedizione gratuite. Questa carta offre una tutela su acquisti e prelievi, proteggendo da eventuali furti o utilizzi fraudolenti. Inoltre, garantisce sicurezza e tranquillità durante i viaggi di lavoro.

