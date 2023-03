Tot: il conto aziendale made in Italy che puoi gestire con pochi clic

Se un conto online è una considerevole comodità per un comune cittadino, è facile immaginare come nel contesto aziendale possa diventare uno strumento di grande importanza.

La possibilità di evitare le lunghe code allo sportello della banca e i tanti strumenti proposti dalle varie piattaforme, bastano già per comprendere come questa soluzione possa costituire una vera e propria svolta nella gestione aziendale.

Detto ciò, non è detto che tutte le piattaforme del settore risultino semplici da utilizzare. Soprattutto per chi ha poca dimestichezza con la tecnologia, poter avere a che fare con un servizio chiaro e senza complicazioni, può risultare decisivo.

In questo contesto, il conto aziendale Tot riesce a distinguersi per garantire la massima semplicità di utilizzo e non solo.

Un conto aziendale facile da gestire per qualunque tipo di utente

Tot è il conto online dedicato alle aziende al 100% italiano, in grado di offrire la massima qualità del servizio mantenendo un alto livello di accessibilità.

Stiamo parlando di un conto con IBAN italiano, a cui abbina una carta di credito Visa Business.

A livello pratico, il conto Tot offre la possibilità di gestire facilmente spese e incassi, effettuando anche operazioni bancarie come:

bonifici SEPA

SDD

deleghe F24

pagoPA

il tutto con pochi e semplici clic. La suddetta carta poi, si adatta perfettamente a qualunque contesto di business.

Oltre ad integrare i più avanzati sistemi di sicurezza, permette di effettuare pagamenti tanto attraverso metodi classici, quanto con quelli più innovativi (tramite Google Pay o attraverso transazioni contactless).

Il tutto con i vantaggi legati al circuito Visa, che rende tale strumento accettato in tutto il mondo.

Non solo: attivando il plafond di credito è possibile ottenere l’opportunità di pagare gli acquisti aziendali, pagando gli stessi fino a 60 giorni e senza alcun tipo di interesse.

