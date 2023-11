Tot: il conto aziendale semplice e veloce

Tot è un conto corrente aziendale pensato per agevolare la gestione aziendale delle finanze. È dotato di strumenti che si integrano subito ai sistemi di fatturazione che usate già e offre un unico posto da cui svolgere tutte le operazioni, fornendo un IBAN completamente Italiano per bonifici SEPA online, SDD, F24, pagoPA e RiBa, carta di credito VISA business e una funzionalità per le importazioni automatiche delle fatture.

Tot: il conto aziendale per semplificare tutto

Il conto Tot può essere richiesto online in pochi minuti e fornisce una piattaforma che permette di pagare e ricevere incassi in pochi clic. Permette di inviare bonifici SEPA online fino a 250.000€, nonché gestire pagamenti SDD per finanziamenti e utenze, modelli F24, collegamenti Entratel e Fisconline per deleghe I24 al commercialista, PagoPA e pagamenti tramite RiBa.

La carta di credito VISA business offre diversi vantaggi esclusivi come la possibilità di pagare direttamente con smartphone o smartwatch tramite i portafogli digitali Apple Pay e Google Pay, oppure anche con i servizi PayPal, Amazon Pay e Klarna. Essendo riconosciuta in tutto il mondo, vi permette di fare acquisti presso tutti i negozi online e fisici, nella modalità che preferite, nonché prenotare voli, hotel o noleggiare auto.

Tot garantisce sempre il massimo della sicurezza in ogni situazione. La carta è infatti dotata di tre livelli di protezione con cui vengono verificate le transazioni: un PIN virtuale personale si accerta che siate voi ad effettuare il movimento, che in seguito viene confermato da un codice OTP inviato via SMS. Al termine dell’acquisto, riceverete un riepilogo con tutte le informazioni. Ovviamente è anche possibile impostare limiti di spesa e prelievi giornalieri, nonché sospendere temporaneamente la carta.

Le assicurazioni incluse vi proteggono anche quando non la usate: siete tutelati in caso di furto di denaro contante o dei beni acquisiti, oltre a essere rimborsati su piccoli imprevisti di viaggio, frodi o addebiti non autorizzati.

Con Tot avete tutti gli strumenti necessari per gestire e importare facilmente fatture, precompilare e programmare bonifici SEPA, sincronizzare in automatico i dati con l’agenzia delle entrate, categorizzare e ordinare tutto in un unico posto, sfruttando la ricerca e i filtri per trovare velocemente quello che vi serve.

