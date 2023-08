Tot: il conto business che facilita l'amministrazione

TOT è un conto aziendale completo con carta di credito inclusa, che si gestisce completamente online. Questo conto si presenta come una soluzione all-inclusive che permette di semplificare la gestione amministrativa per le imprese e per i liberi professionisti.

Con IBAN italiano e la possibilità di eseguire bonifici SEPA, SDD, F24, pagoPA e RiBa, TOT offre uno spettro completo di strumenti per la gestione finanziaria delle imprese.

Il conto TOT è disponibile nei profili Essential (7 € al mese IVA esclusa) e Professional (15 € al mese IVA esclusa). È anche possibile scegliere una sottoscrizione annuale ad un prezzo ridotto e, per tutti i nuovi clienti, il primo mese è a canone zero.

Il canone comprende una vasta gamma di funzionalità e servizi, tra cui bonifici SEPA online, con invii singoli fino a 250.000 Euro, pagamenti SDD per gestire finanziamenti e utenze, pagamenti dei modelli F24 online e collegamenti a Entratel e Fisconline per le deleghe I24. Inoltre sono inclusi pagamenti pagoPA e tramite RiBa.

Il conto include nel canone anche una carta di pagamento Visa Business Credit per gestire le spese aziendali. La carta permette di effettuare acquisti online e nei negozi di tutto il mondo ed integra tecnologie avanzate di sicurezza. Inoltre, grazie alla compatibilità con Google Pay e Apple Pay, può essere utilizzata anche da smartphone.

Tot consente anche di richiedere l’attivazione del plafond per la propria carta di pagamento. Quest’opzione permette di pagare gli acquisti aziendali fino a 60 giorni senza interessi, consentendo una gestione più flessibile della liquidità aziendale.

Infine, il conto mette anche a disposizione una di strumenti moderni per un controllo preciso e in tempo reale delle fatture, dello stato della cassa e dei pagamenti, sia presenti che futuri, permettendo di operare in perfetta armonia con gli strumenti di fatturazione che già si utilizzano.

Per conoscere l’offerta completa di TOT clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.