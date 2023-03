Tot: il conto business per una gestione finanziaria a portata di click

Tot offre un conto aziendale online con IBAN italiano e una serie di funzionalità per la gestione di spese e incassi, bonifici SEPA, SDD, deleghe F24 e pagoPA, tutto in un unico canone.

Il conto Tot include anche una carta Visa Business accettata in qualsiasi parte del mondo che consente di effettuare acquisti online e nei negozi in massima sicurezza. La carta è già inclusa nel canone e non ha costi di emissione o spedizione.

Il conto consente di pagare gli F24 direttamente online nella massima libertà, oppure di delegarli al proprio commercialista attraverso i collegamenti ai servizi Entratel e Fisconline già attivi sull’ account.

Grazie alla moderna interfaccia di pagamento si possono eseguire con la massima semplicità gli F24 Ordinari e Accise, ma anche ricondurre al modello ordinario tutti gli F24 di tipo Semplificato e Precompilato. La verifica formale automatica dei dati inseriti indicherà eventuali errori e dove correggere.

In più, è anche possibile etichettare gli F24 per poterli identificare più facilmente e recuperarli successivamente senza dover aprirli uno per uno.

Grazie alla piattaforma pagoPA integrata, con Tot è possibile pagare con la massima comodità anche tributi, utenze, rette, bolli e qualsiasi altro tipo di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, ma anche verso scuole, università oppure ospedali senza commissioni aggiuntive, i pagamenti pagoPA sono sempre inclusi in tutti piani e li puoi persino programmare fino a 90 giorni in anticipo.

I conti aziendali Tot sono gestiti in partnership con Banca Sella, i fondi depositati sono garantiti fino a 100.000 euro grazie alla protezione fornita dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD).

