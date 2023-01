TOT: il conto corrente per il tuo Business

Oggi vediamo una soluzione davvero interessante per svolgere al meglio il proprio a Business! Grazie a TOT, l’innovativo conto di Banca Sella, pensato per le aziende e per i professionisti offre una soluzione “chiavi in mano” con carta di credito, IBAN italiano e tutto quello che ti serve per il tuo lavoro. Inoltre, il conto corrente è GRATIS per il primo mese per tutti i nuovi clienti!

TOT: il tuo conto e la Carta di Credito VISA Business

Il nuovo conto corrente pensato da Banca Sella per le aziende e per i professionisti offre la carta di debito su circuito VISA che in automatico può essere switchata in credito grazie alla feature dual-mode. Grazie a questa funzione sarà possibile pagare con valuta a 60 giorni.

Oltre all’IBAN italiano, il conto TOT include anche la possibilità di pagare F24, pagoPA e molto altro. Tutto questo gratis per il primo mese.

Dopo il primo mese gratuito sarà possibile scegliere tra i due piani disponibili a seconda delle proprie esigenze. Vediamo i prezzi:

Essential : il piano entry level di TOT offre un conto corrente aziendale online con IBAN italiano, 100 operazioni in uscita incluse all’anno, operazioni in entrata senza limiti e gratis, la carta di credito VISA Business senza costi aggiuntivi. In tutto questo troviamo anche l’assistenza via chat e mail. Il tutto a 7 euro al mese, oppure, a 70 euro annui scegliendo il piano annuale.

: il piano entry level di TOT offre un conto corrente aziendale online con IBAN italiano, incluse all’anno, operazioni in entrata senza limiti e gratis, la carta di credito senza costi aggiuntivi. In tutto questo troviamo anche l’assistenza via chat e mail. Il tutto a 7 euro al mese, oppure, a scegliendo il piano annuale. Professional: il piano più costoso è ideale per chi fa molte operazioni. In questo pacchetto troviamo ben 250 operazioni in entrata ogni anno e l’assistenza prioritaria oltre alle stesse cose che abbiamo visto nel piano Essential. Tutto questo a 150 euro annui oppure a 15 euro al mese.

