Tot: il conto online dedicato ad aziende e freelance

Tot è un conto 100% digitale creato su misura per aziende e liberi professionisti. Con una vasta gamma di servizi e un unico canone, Tot offre tutto il necessario per semplificare le operazioni finanziarie, risparmiare tempo e migliorare la gestione delle finanze.

Il conto di Tot è disponibile nei profili Essential (7 € al mese IVA esclusa) e Professional (15 € al mese IVA esclusa), entrambi i piani prevedono un sconto in caso di sottoscrizione annuale e per tutti i nuovi clienti il primo mese è a canone zero.

Le funzionalità offerte da Tot

Il conto business di Tot dispone di un IBAN italiano e permette di inviare bonifici SEPA direttamente online a chiunque in Italia ed Europa, con invii singoli fino a 250.000 Euro.

Il conto include nel canone anche pagamenti SDD per gestire finanziamenti e utenze, pagamenti dei modelli F24 online, collegamenti a Entratel e Fisconline per le deleghe I24, pagamenti pagoPA e pagamenti tramite RiBa. In più, grazie all’integrazione con il cassetto fiscale, Il conto di Tot consente di importare automaticamente le proprie fatture, organizzarle e pagarle con un semplice click, migliorando l’efficienza del processo di fatturazione e riducendo il rischio di errori.

Il conto include nel canone anche una Visa Business Credit per tutte le spese aziendali. La carta è dotata dei sistemi di sicurezza più avanzati e offre la possibilità di effettuare acquisti online e offline in modalità tradizionale, contactless oppure tramite Google Pay e Apple Pay. Grazie alla sua accettazione globale, la carta Visa Business Credit è una soluzione versatile e affidabile, ideale per le necessità aziendali, ovunque nel mondo. In più, è possibile richiedere l’attivazione di un plafond di credito che consente di pagare gli acquisti aziendali fino a 60 giorni senza interessi, con una maggiore flessibilità finanziaria.

Per provare Tot gratuitamente per 1 mese clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.