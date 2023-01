Tot: il conto per imprese e professionisti

Tot include tutto il meglio dei classici conti correnti aziendali in un’unica moderna offerta di banking.

Creato su misura per le aziende, il conto corrente online di Tot, include IBAN italiano, carta di credito Visa Business, gestione spese e incassi, bonifici SEPA, SDD, deleghe F24 e pagoPA.

Tot ti consente sia di pagare in piena autonomia i modelli di F24 Semplificato, Ordinario e Accise, ma anche di affidare completamente al tuo commercialista il pagamento di tasse e tributi attraverso la delega I24, grazie ai collegamenti già attivi con Entratel o Fisconline.

Grazie alla piattaforma pagoPA integrata in Tot potrai anche pagare nella massima comodità tributi, utenze, rette, bolli e qualsiasi altro tipo di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, ma anche verso scuole, università oppure ospedali.

Non avrai commissioni aggiuntive, i pagamenti pagoPA sono sempre inclusi in tutti piani e li puoi persino programmare fino a 90 giorni in anticipo.

Il conto include anche una carta Visa Business per tutti i tuoi acquisti aziendali. La carta non ha alcun costo di emissione o spedizione, è inclusa nel canone del conto, ed utilizzabile sin da subito in modalità virtuale. Grazie alla tecnologia dual–mode la carta è in grado di passare dalla modalità debito a quella di credito e viceversa.

La carta è realizzata in PVC 100% riciclato ed è accettata ovunque grazie a Visa. Inoltre, con la protezione su acquisti e prelievi inclusa, sei tutelato in caso di furto o utilizzo fraudolento.

I conti aziendali Tot sono gestiti in partnership con Banca Sella e i fondi depositati sul tuo conto bancario Tot sono garantiti fino a 100.000 Euro, grazie alla protezione fornita dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD). Per conoscere tutte le funzionalità di Tot clicca qui.

