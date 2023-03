Tot: il meglio dei conti correnti aziendali in un’unica offerta digitale

Tot è un servizio di banking online che offre alle aziende la possibilità di gestire le proprie finanze in modo modo facile, veloce e sicuro.

Il conto Tot combina le migliori caratteristiche dei classici conti correnti aziendali in un’unica soluzione che include IBAN italiano, carta di credito Visa Business, gestione spese e incassi, bonifici SEPA, SDD, deleghe F24 e pagoPA.

La carta di credito Visa Business è già inclusa nel canone e non ha costi di emissione o spedizione. La carta consente di effettuare acquisti online e nei negozi in tutto il mondo, nella massima sicurezza e può essere utilizzata in modalità tradizionale, contactless o virtuale.

Integrate con il conto di Tot si avranno a disposizione un serie di funzionalità utili per semplificare le proprie operazioni bancarie che consentono di risparmiare tempo e risorse. Grazie alla sua moderna interfaccia di pagamento è possibile eseguire in completa autonomia e nella massima semplicità gli F24 Ordinari e Accise, ma anche ricondurre al modello ordinario tutti gli F24 di tipo Semplificato e Precompilato. In più, è possibile etichettare gli F24 pagati per poterli identificare più facilmente e recuperarli successivamente senza dover aprirli uno per uno.

I collegamenti ai servizi Entratel e Fisconline già attivi sull’ account, permettono anche di delegare il pagamento degli F24 al proprio commercialista che potrà pagare online le deleghe I24 con addebito diretto sul conto Tot, collegandosi direttamente al portale dell’Agenzia delle Entrate.

Infine, la semplice ed intuitiva interfaccia di Tot permette di allegare facilmente fotografie e file di ricevute, scontrini e fatture a tutti i pagamenti, sia in entrata che in uscita, così da avere sempre tutte le spese aziendali in ordine e facilitarne così la rendicontazione.

Per conoscere tutte le funzionalità offerte da Tot clicca qui.

