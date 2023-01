Tot: il modo più semplice per gestire le tue finanze aziendali

Tot è un’innovativa soluzione di banking dedicata ad aziende e professionisti, che offre tutto il meglio dei classici conti correnti aziendali in un’unica moderna offerta. Con Tot è possibile gestire in modo semplice e veloce tutte le esigenze bancarie, dalla programmazione delle spese alle deleghe degli F24.

Il conto di Tot è un conto online con IBAN italiano, che include numerose funzionalità e una carta di credito Visa Business per effettuare acquisti online ed in negozio in totale sicurezza, noleggiare auto o prenotare hotel ovunque nel mondo.

La carta Visa Business Credit di Tot è una carta emessa in modalità debito con tecnologia dual-mode innovativa che permette di attivare successivamente un plafond di credito per poter pagare gli acquisti aziendali fino a 60 giorni, senza interessi.

Con Tot la gestione delle spese e degli incassi è semplice ed intuitiva: il conto permette di monitorare in tempo reale i movimenti del conto. Inoltre, Tot offre la possibilità di effettuare bonifici SEPA e SDD, nonché di gestire le deleghe F24 e i pagamenti tramite pagoPA.

Potrai compilare e pagare online i modelli di F24 ordinario, semplificato o accise utilizzando un’unica, semplice interfaccia.

Inoltre, grazie al Servizio I24 già attivo, il tuo commercialista può pagare online le deleghe F24 con addebito diretto sul tuo conto Tot, collegandosi direttamente alle interfacce Entratel e Fisconline del portale dell’Agenzia delle Entrate.

Aprire un conto Tot è facile e veloce, il primo mese è gratuito, ed è possibile scegliere tra il piano Essential e Professional quello che meglio si adatta alle proprie esigenze.

Per provare gratuitamente Tot clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.