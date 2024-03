Tot: la semplificazione aziendale fatta a conto corrente

Tot è il conto corrente che semplifica tutti gli aspetti finanziari della tua azienda, grazie a un homebanking dotato di tutte le funzionalità e gli automatismi necessari per gestire al meglio, e nella maniera più efficiente, fatture, bonifici e altre operazioni. Inoltre ti permette di avere un IBAN totalmente Italiano per effettuare operazioni come bonifici SEPA, SDD, F24, pagoPA e RiBa.

Tot: il modo migliore per gestire le finanze aziendali

Tot è un conto realizzato in collaborazione con Banca Sella, che è depositaria dei fondi e garantisce i capitali fino a 100.000€, grazie all’adesione al Fondo Interbancario Tutela Depositi. Con un singolo canone, ti consente di avere un conto aziendale da cui poter emettere bonifici SEPA online fino a 250.000€, pagamenti SDD per la gestione di finanziamenti e utenze, modelli F24 online, collegamenti a Entratel e Fisconline per far pagare le deleghe I24 al tuo commercialista, pagamenti verso Pubblica Amministrazione con pagoPA e pagamenti tramite RiBa.

Viene fornito con una carta di credito VISA Business, che puoi usare per tutte le spese aziendali e ti consente di beneficiare di vantaggi aggiuntivi, come la possibilità di effettuare acquisti in tutto il mondo, utilizzarla in modalità tradizionale, contactless oppure collegandola ai portafogli digitali di Apple Pay e Google Pay, per pagare velocemente con smartphone o smartwatch alla cassa, senza la necessità di tirare fuori la carta.

Oltre a ciò, puoi dilazionare i tuoi acquisti e, richiedendo l’attivazione del plafond, sei in grado di pagare gli acquisti aziendali fino a 40 giorni senza alcun interesse aggiuntivo. Ti consente anche di prenotare alberghi o noleggiare auto ovunque, rimanendo protetto in qualsiasi situazione. Hai 3 livelli di sicurezza: PIN virtuale per la verifica della transazione, OTP inviato via SMS per la conferma e un messaggio di riepilogo a operazione avvenuta.

Tot include anche assicurazioni che ti coprono in caso di furto di denaro contante o dei beni acquistati con la carta, insieme al chargeback in caso di frodi o addebiti non autorizzati, indipendentemente dall’importo della transazione.

Ti consente di semplificare la gestione finanziaria, indipendentemente dal sistema di fatturazione da te utilizzato, grazie a un sistema unico che mette insieme in maniera definita e chiara i dati. Puoi anche automatizzare o programmare operazioni effettuate di frequente, come l’emissione di fatture, bonifici e altro.

Richiedilo ora e scopri tutte le sue potenzialità!