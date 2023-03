Tot: la soluzione di banking online per gestire le finanze aziendali

Tot è la soluzione di banking online dedicata alle aziende che cercano un’offerta completa e moderna per gestire le proprie attività finanziarie.

Con Tot è possibile avere il meglio dei classici conti correnti aziendali in un unico canone che include conto online con IBAN italiano, carta di credito Visa Business, gestione spese e incassi, bonifici SEPA, SDD, deleghe F24 e pagoPA.

Il conto di Tot si apre direttamente online e si può gestire da smartphone o web. Grazie alla sua interfaccia intuitiva e user-friendly, Tot permette di effettuare tutti i tipi di operazioni bancarie dalle più semplici alla più complesse in pochi click, senza dover compilare moduli cartacei o fare chiamate alla banca.

Tot permette di pagare in piena autonomia modelli di F24 Semplificato, Ordinario e Accise con il vantaggio di una verifica formale automatica dei dati inseriti. Se invece si preferisce affidare completamente al proprio commercialista il pagamento di tasse e tributi attraverso la delega I24, Tot offre i collegamenti già attivi con Entratel o Fisconline .

Grazie alla piattaforma pagoPA integrata in Tot si potranno anche pagare nella massima comodità tributi, utenze, rette, bolli e qualsiasi altro tipo di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, ma anche verso scuole, università oppure ospedali.

Non sono previste commissioni aggiuntive, i pagamenti pagoPA sono sempre inclusi in tutti piani e, con Tot, si possono programmare fino a 90 giorni in anticipo.

Il conto include anche una carta Visa Business per gli acquisti aziendali. La carta non ha alcun costo di emissione o spedizione, è inclusa nel canone del conto, ed utilizzabile sin da subito in modalità virtuale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.