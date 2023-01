Tot: la soluzione semplice per la gestione dei pagamenti fiscali

Tot è una soluzione completa per le esigenze finanziarie di imprese e professionisti, che offre una combinazione unica di servizi e tecnologie innovative. Con Tot, potrai gestire le tue finanze in modo semplice e sicuro, senza doverti preoccupare di limiti di importo o di complessi processi di gestione delle utenze.

Il conto è disponibile in due versioni (Essential e Professional), non prevede alcun costo di apertura, si gestisce completamente online e offre la possibilità di effettuare una prova gratuita di 30 giorni.

Tot offre una vasta gamma di servizi in un unico canone. Il conto include un IBAN italiano, bonifici SEPA online senza limiti d’importo, gestione delle utenze tramite il servizio SDD, pagamento di F24 online e una carta Visa Business inclusa e sempre gratuita.

La carta Visa Business di Tot è una delle più avanzate in Europa: dotata di una tecnologia dual-mode, permette di passare facilmente dalla modalità debito a quella di credito e viceversa, offrendoti maggiore flessibilità e controllo.

Inoltre, Tot offre numerosi di strumenti per aiutarti nella contabilità, come la possibilità di allegare documenti e ricevute alle operazioni e l’esportazione delle transazioni in 3 formati file diversi.

Il conto permette di semplificare la gestione dei pagamenti fiscali, eliminando la necessità di dover gestire diversi conti per diverse tipologie di pagamenti: con Tot, è possibile compilare e pagare online i modelli di F24 ordinario, semplificato o accise utilizzando un’unica semplice e moderna interfaccia.

Inoltre, grazie al Servizio I24 già attivo, il tuo commercialista può pagare online le deleghe F24 con addebito diretto sul tuo conto Tot, collegandosi direttamente alle interfacce Entratel e Fisconline del portale dell’Agenzia delle Entrate.

