Trade Republic apre le porte ai risparmiatori italiani

L'Italia ha un grosso tesoretto da sfruttare: si tratta di miliardi di euro messi da parte durante i mesi della pandemia, quando le difficoltà economiche per le aziende sono state molte, ma periodo nel quale le famiglie hanno messo da parte (solo negli ultimi due anni) oltre 100 miliardi di euro. Le incertezze e la tendenza italiana al risparmio hanno consigliato un approccio cautelativo con gli investimenti e così il denaro si è accumulato nelle banche. Occhio all'inflazione, però, perché il rischio è quelli di lasciare questo tesoretto in balìa dell'aumento dei prezzi.

Cosa fare, dunque? La direzione da prendere sta al giudizio e all'analisi di ognuno, ma poter attingere a strumenti di investimento a basso costo di gestione è già di per sé un passo importante quando il budget da mettere sul piatto è limitato.

Trade Republic

Proprio in questo frangente bussa all'Italia un servizio che nasce specificatamente per tendere la mano ai piccoli investitori, offrendo loro la libertà (e l'accompagnamento) per mettere al sicuro i propri risparmi attraverso pacchetti di investimento anche solo di piccolissime cifre.

E' ora che i tuoi soldi lavorino al posto tuo

L'esordio avviene in queste ore: Trade Republic apre ufficialmente le porte agli italiani e si presenta con promesse altisonanti: nessun costo di commissione, solo 1 euro di costi esterni per transazione su oltre 9000 azioni ed ETF italiani ed internazionali. “I clienti“, spiega il gruppo, “possono scegliere di creare piani di risparmio e investire con essi a partire da soli €10 su oltre 4.000 azioni ed ETF, anche frazionati, senza alcun costo“.

Attraverso la nostra app intuitiva consentiamo a tutti di sfruttare le opportunità offerte dai mercati finanziari. Il 50% dei nostri clienti non aveva mai investito prima di scaricare l'app, e ora considera Trade Republic un riferimento per i piani di risparmio e per la crescita a lungo termine dei propri fondi. Christian Hecker, co-fondatore di Trade Republic

Il servizio consente di accedere ai prezzi in tempo reale per poter portare avanti le proprie operazioni in piena autonomia, seguendo l'andamento dei valori e ricevendo alert al raggiungimento di specifiche soglie. Già disponibile in Germania, Austria, Francia e Spagna, Trade Republic si configura sul mercato italiano come una nuova valida soluzione per quanti intendono investire il proprio denaro tramite un'app, sfruttando costi di gestione minimali e potendo attingere a budget ridotti.