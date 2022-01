Trade Republic: ricevi un’azione gratis di 200 €

Trade Republic è finalmente disponibile in Italia. A partire da oggi, infatti, potrai far lavorare i tuoi soldi al posto tuo. In modo semplice, sicuro e senza commissioni.

Scarica l’app Trade Republic, apri un conto in meno di 10 minuti e inizia a investire in pochi click.

Inizia a investire in azioni ed ETF o crea un piano di risparmio su misura senza commissioni. Registrati oggi: per te un’azione gratis con valore fino a 200 €.

Perché usare Trade Republic

Ecco alcuni vantaggi di usare Trade Republic:

È semplice. Inizia a investire in soli tre click. È veloce. Bastano pochi minuti per aprire un conto. Nessuna commissione. Solo 1 € in costi esterni.

Ed ancora, con i 4.000 piani di risparmio disponibili sulla piattaforma, puoi far crescere i tuoi guadagni a lungo

termine.

Come detto, gli asset disponibili sulla piattaforma sono diversi. A partire da quelli più classici, come Azioni ed ETF. Inizia a investire oggi. Fai trading su 7.500 azioni e 1.500 ETF.

Ma ci sono anche gli asset più attuali, come le criptovalute: Bitcoin, Ethereum e tante altre disponibili.

Trade Republic è la principale piattaforma di investimenti in Europa e una banca in Germania. Ha regolare licenza BaFin (l'organo di regolamentazione finanziaria della Germania, equivalente alla italiana CONSOB) e dalla Banca Centrale tedesca.

Ecco alcuni numeri di Trade Republic:

1 milione DI CLIENTI GIÀ ATTIVI

6 miliardi € DI RISPARMI IN GESTIONE

Voto 4,5 SU TRUSTPILOT

Inizia con un’azione gratis con valore fino a 200 €.

Trade Republic come funziona

Per aprire un conto titoli con Trade Republic, è necessario che tu abbia uno smartphone con un sistema operativo iOS o Android. Devi avere almeno 18 anni e la residenza permanente e fiscale in Italia. Ti servirà anche un numero di cellulare europeo e un conto bancario SEPA.

Riguardo il versamento, il tempo di arrivo sul conto dipende dal tipo di versamento che scegli. Con un bonifico bancario tradizionale, solitamente ci vogliono da uno a tre giorni lavorativi prima che le somme versate siano disponibili sul conto.

Utilizzando una carta di credito (Visa o Mastercard), Apple Pay o Google Pay, il saldo si aggiornerà immediatamente.

La commissione dipende dal paese di residenza e sarà indicata direttamente nell'applicazione.

Tutti i depositi sul conto di transito sono legalmente garantiti fino a 100.000 € per investitore. Sono depositati in un conto fiduciario collettivo presso una delle banche partner. Vale a dire Solarisbank AG e Citibank Europe plc.

Scopri di più su Trade Republic!*

*Il 67% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi