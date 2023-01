Trade Republic trasforma risparmi in profitti: prima azione gratis

Se hai mai sentito parlare di trading online, conoscerai già – a grandi linee – il suo funzionamento. Tra le piattaforme più popolari c’è Trade Republic, con cui l’utente può gestire i propri risparmi e iniziare a costruire il proprio portafoglio con una unica app per dispositivi mobili.

Come ottenere la tua prima azione gratuitamente

Con Trade Republic puoi scegliere tra una vasta gamma di opzioni di investimento: ben 4.600 piani di risparmio gratuiti, 10.100 aziende ed ETF, 50 criptovalute come Bitcoin, Ethereum e Ripple, derivati e piani di investimento. Far fruttare i tuoi risparmi, grazie a Trade Republic, diventa perciò ancora più accessibile, con importi minimi che partono da solo un euro.

I piani di risparmio offerti da Trade Republic sono gratuiti, senza alcun costo d’ordine sulle negoziazioni (verrà addebitato solo un euro di costi esterni per transazioni singole). Nessun rischio nemmeno per la sicurezza: Trade Republic è un istituto finanziario regolamentato in Germania da BaFin (l’organo di regolamentazione finanziaria della Germania, equivalente a CONSOB) e dalla Banca Centrale tedesca, mentre secondo la legge italiana e una società di intermediazione mobiliare.

Al momento sono attive due promozioni, che rendono l’uso di Trade Republic ancora più vantaggioso. In primis, gli utenti possono ottenere il 2% di interesse annuo sulla liquidità del conto: la piattaforma si occupa di depositare gli interessi ogni mese, assicurando piena flessibilità su depositi e prelievi. Il tasso è disponibile per conti di tutte le dimensioni fino a 50 mila euro, mentre i depositi sono garantiti fino a 100 mila euro.

Se scegli di investire con Trade Republic, la piattaforma offre – inoltre – la possibilità di ottenere gratuitamente la loro prima azione (o azione frazionata) dal valore di 20 euro. Tutto ciò che dovrai fare per avere accesso alla promozione è collegarti tramite questo link e aprire il tuo conto Trade Republic, fornendo i dati personali necessari e confermando la tua identità nel corso della procedura di registrazione.

