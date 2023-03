Trade Republic dà valore alla tua liquidità non investita

Solitamente le piattaforme di investimento reputano importanti solo i tuoi investimenti valorizzandoli con opzioni, promozioni e altro ancora. Trade Republic, invece, è differente. Apri un conto gratuito e scopri quando vale la tua liquidità non investita.

Senza vincoli, questo exchange offre un interesse annuo del 2% per il denaro che non hai investito e che è rimasto in giacenza. Fai fruttare i tuoi risparmi dando valore ai saldi non investiti fino a 50.000 euro. Ottieni il 2% di interesse annuo che ti verrà versato ogni mese.

Hai piena flessibilità di prelevare dal conto in qualsiasi momento. Non ci sono minimi da accreditare e puoi depositare fino a un massimo di 50.000 euro. Inoltre, ogni deposito è garantito fino a 100.000 euro. Trade Republic è la più grande piattaforma di risparmio in Europa.

Regolamentata in Germania, è un istituto finanziario controllato da BaFin. Perciò puoi dormire sonni tranquilli perché i tuoi risparmi sono al sicuro. Oltre a ciò ci sono anche tantissimi vantaggi per i tuoi investimenti long term o trading.

Trade Republic: un mondo di vantaggi ti sta aspettando

Apri un conto su Trade Republic è gratis. Inoltre, potrai decidere tu stesso l’importo da investire a partire da 1 euro. Nessun vincolo e nessun costo d’ordine. Avrai a disposizione 4.600 piani di risparmio gratuiti.

Seleziona l’azione, l’ETF o la criptovaluta in cui vuoi investire. Decidi tu la frequenza con la quale investire. Inserisci l’importo che desideri investire e il gioco è fatto. Molto semplice e intuitivo, puoi farlo attraverso l’app o l’esperienza web pluripremiate.

Scegli tra 10.100 azioni ed ETF. Avrai solo l’imbarazzo della scelta. Ci sono anche i derivati. E se vuoi addentrarti nel mondo dei token e degli asset digitali, Trade Republic offre oltre 50 criptovalute come Bitcoin, Ethereum e Ripple.

Insomma, grazie a questa enorme piattaforma di risparmio non solo hai l’imbarazzo della scelta, ma ottieni anche un vantaggio in più. Ricevi ogni mese il 2% di interesse annuo sulle somme non investite. La tua liquidità conta tanto quanto i tuoi investimenti per Trade Republic.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.