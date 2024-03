Trading criptovalute: perché scegliere eToro

L’interesse sulle criptovalute è tornato a essere particolarmente alto dopo la crescita impetuosa del Bitcoin nel corso dell’ultimo mese. Una delle conseguenze dirette del momento è stata la scelta di diversi utenti di investire in questo mercato. Anche partendo da zero.

Non tutti sanno però che la giusta piattaforma di criptovalute è in grado di fare la differenza. Tra i diversi player oggi disponibili, segnaliamo eToro, una piattaforma che mettere a disposizione dei suoi iscritti strumenti efficaci, commissioni trasparenti e funzionalità pratiche.

La registrazione di un account su eToro consente di entrare in un’ampia cripto-community, con la possibilità di imparare e copiare da altri investitori. In più è una piattaforma che punta molto sulla semplicità d’uso, senza costi nascosti e intuitiva.

Grazie a una community di oltre 30 milioni di utenti è possibile trovi spunti interessanti, porre domande ai più esperti e copiare i portafogli di altri trader. A questo proposito, è bene sottolineare che la funzionalità Copy Trading non costituisce consulenza in materia di investimenti: il tuo capitale rimane esposto a rischi, con il valore degli investimenti che può aumentare così come diminuire.

Sul fronte dell’affidabilità, eToro risponde presente con un’esperienza di oltre dieci anni e l’adozione di avanzate misure di sicurezza per la protezione dei cripto-asset. Quest’ultimi sono conservati gratis e offline all’interno di un sistema proprietario di cold storage di livello militare.

Un altro punto elemento a favore di eToro è la presenza della sezione Academy, una risorsa 100% gratuita che consente di perfezionare le proprie competenze e adottare strategie di trading più consapevoli. Sempre a proposito di questo, è possibile mettere in pratica ciò che si è appreso senza incorrere in alcun rischio usando il conto demo da 100.000 dollari virtuali.

L’iscrizione di un nuovo account su eToro è disponibile su questa pagina.

