Trasforma le tue spese in premi con Amex Carta PAYBACK

Amex Carta PAYBACK è molto più di una semplice carta di credito. È uno strumento totalmente gratuito che ti permette di accumulare punti presso i partner del programma PAYBACK e usarli per buoni sconto, premi e servizi.

Amex Carta PAYBACK: la carta di credito gratis che ti regala sconti sugli acquisti

Amex Carta PAYBACK è una carta di credito senza alcun canone annuale. Permette di pagare con saldo o a rate tutti gli acquisti e offre diversi altri vantaggi. Ecco le principali caratteristiche della carta:

Quota annuale gratuita : la carta PAYBACK non ha alcun tipo di canone per tutta la durata del rapporto

: la carta PAYBACK non ha alcun tipo di canone per tutta la durata del rapporto TAN/TAEG: 12%/14,31%

12%/14,31% Flessibilità di pagamento : scegliete voi se pagare con saldo o a rate mensili

: scegliete voi se pagare con saldo o a rate mensili Programma punti PAYBACK : accumuli 1 punto PAYBACK ogni 2 euro spesi su tutti i tuoi acquisti. In più, presso i Partner PAYBACK accumuli punti due volte grazie al codice a barre riportato sul retro della tua Carta.

: accumuli 1 punto PAYBACK ogni 2 euro spesi su tutti i tuoi acquisti. In più, presso i Partner PAYBACK accumuli punti due volte grazie al codice a barre riportato sul retro della tua Carta. Carta supplementare inclusa : vi permette di accumulare ancora più punti.

: vi permette di accumulare ancora più punti. Assicurazione per gli acquisti

Per richiedere la carta, è necessario essere iscritti al programma PAYBACK, oltre ad avere un conto corrente bancario o postale del circuito SEPA, a cui associare la carta. Il conto non deve corrispondere a una carta prepagata. Tra i requisiti c’è inoltre la necessità di avere un reddito annuale lordo di almeno 11.000€.

Amex Carta PAYBACK si richiede facilmente dal sito ufficiale. Tenete a portata di mano il numero della vostra carta fedeltà PAYBACK, le informazioni bancarie del conto che avete intenzione di associare, un documento di identità in corso di validità e il codice fiscale. Con l’app per smartphone potrete controllare l’estratto conto ed essere sempre aggiornati sulle vostre spese in qualsiasi momento.

Non perdete l’opportunità di trasformare le vostre spese quotidiane in fantastici premi e sconti. Richiedete ora Carta PAYBACK di American Express e approfittate delle offerte esclusive per i titolari.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.