Troppo tardi per Bitcoin e Dogecoin? Bisogna fidarsi dei nuovi re delle criptovalute

Bitcoin e Dogecoin sono state le criptovalute più popolari sin dal loro lancio. Entrambe le valute digitali hanno visto crescere il loro valore nel tempo. Si tratta delle migliori criptovalute che hanno reso molto felici e ricchi i primi investitori. Nonostante ciò, c’è sempre un margine di miglioramento nel mondo digitale con l’arrivo di nuove criptovalute. Queste criptovalute offrono un valore reale per risolvere gli attuali problemi digitali del mondo.

Bitcoin e Dogecoin sono ancora i preferiti quando si tratta di avere un investimento sicuro. Nonostante ciò, hanno raggiunto valutazioni così elevate che prevedere il loro prossimo valore è molto difficile. Saliranno, scenderanno o andranno di traverso? Chi lo sa!

Per questo motivo molti investitori stanno guardando a nuovi progetti ICO nel settore delle criptovalute. Una di queste ultime criptovalute è NuggetRush (NUGX) che offre un modello di gioco play-to-earn. Permette agli utenti non solo di divertirsi con il gioco, ma anche di generare denaro reale utilizzando le loro abilità di gioco.

Per questo motivo, è una buona criptovaluta da acquistare oggi per il lungo termine. Scopriamo di più su come si possono ottenere ottimi rendimenti investendo in criptovalute come NUGX.

Hai perso l’occasione su Bitcoin e Dogecoin? Cosa considerare ora

Quando il Bitcoin è stato lanciato nel 2009, era possibile ottenere un bitcoin per pochi dollari. Ma se si considera il valore odierno di Bitcoin, anche un solo Bitcoin vale attualmente 34.000 $. Si tratta di un ritorno sull’investimento molto elevato per chi lo ha acquistato in anticipo. È stato uno dei migliori investimenti in criptovalute che si possano fare fino ad oggi.

Parliamo ora di Dogecoin. Iniziata come un meme, Dogecoin è stata spesso liquidata come uno scherzo. Nonostante ciò, lo “scherzo” è salito a livelli che nessuno avrebbe potuto prevedere. È diventato un nome familiare e persino Elon Musk non riusciva a smettere di parlare della sua importanza. Se avessi investito anche solo una piccola somma in Dogecoin agli inizi, ora saresti seduto su un enorme mucchio di denaro.

La domanda che viene in mente agli attuali investitori: è troppo tardi per investire in questi giganti delle criptovalute? Hanno già subito un’impennata e, con i prezzi attuali, non è detto che salgano presto. Prevedere se saliranno o scenderanno rispetto al valore attuale è una pura scommessa. Ecco perché i riflettori si stanno spostando su nuove ICO che offrono un valore reale e risolvono problemi concreti.

Queste nuove criptovalute combinano finanza e tecnologia per avere un impatto sul mondo reale. Una di queste criptovalute in ascesa è NuggetRush, che offre ai giocatori un gioco P2E. Sebbene Bitcoin e Dogecoin saranno sempre nel mirino degli investitori esperti, l’incertezza sulla loro crescita futura fa sì che valga la pena considerare investimenti alternativi in criptovalute.

Perché è il momento di acquistare nuove criptovalute come NuggetRush

Sappiamo tutti che il mercato delle criptovalute è molto dinamico. Mentre Bitcoin e Dogecoin hanno fatto il loro tempo, oggi è il momento della nuova criptovaluta NuggetRush. Si tratta di uno dei migliori investimenti in criptovalute per chi ama il modello di gioco play-to-earn (P2E).

Il gioco è molto appassionante, in quanto bisogna gestire un’operazione mineraria a caccia di minerali preziosi. Le ricompense si presentano sotto diverse forme, come NFT dei personaggi di tendenza, le RUSHGEM e lo staking di NFT. I giocatori hanno la possibilità di scambiare beni come i macchinari con denaro. Tutto questo è possibile mentre ci si diverte a giocare.

Parliamo ora di numeri. Il prezzo del token DeFi nativo attuale è di soli 0,01 $. Si prevede che raddoppierà a 0,02 $ al momento del lancio. È la migliore criptovaluta da acquistare grazie al forte periodo di maturazione progettato per gli investitori a lungo termine che mantiene e potenzialmente aumenta il suo valore nel tempo.

Conclusione

Sebbene Bitcoin e Dogecoin abbiano premiato i primi investitori, l’elevato punto di ingresso solleva ora dubbi sul futuro. È il momento di guardare a operatori emergenti come NuggetRush. È la migliore criptovaluta DeFi da aggiungere al tuo wallet. Si tratta di un gioco in cui tutti i giocatori possono guadagnare denaro reale partecipando al gioco e sfidandosi durante le battaglie. Pertanto, porta sia intrattenimento che guadagni per i primi investitori.

