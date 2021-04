Truffa Bitcoin: vuole acquistarli in contanti, ma è una rapina

La volatilità dell’investimento espone chi sceglie di puntare su criptovalute come Bitcoin al rischio di perdere una parte importante del capitale, lo sottolineano in questi giorni anche Consob e Bankitalia. Non è però l’unico pericolo corso da chi si rivolge a questi asset con la prospettiva di un ritorno immediato: lo testimonia il caso di cronaca che arriva da Paullo, cittadina alle porte di Milano.

Vuol comprare Bitcoin in contanti, ma è una rapina

Il fatto risale al 24 settembre scorso, ma è stato reso noto solo oggi dalle autorità, come segnalano le testate locali. Un uomo di 46 anni residente a Verona ha pubblicato un annuncio online relativo alla compravendita di Bitcoin, per poi essere contattato da due ragazzi minorenni, entrambi di 17 anni. Le parti hanno organizzato l’incontro via WhatsApp.

Una volta sul posto, i giovani hanno immediatamente aggredito la vittima colpendola con calci e pugni, gettandola a terra e rubandogli uno zaino contenente un portatile e 2.000 euro in contanti che sarebbero serviti per finalizzare l’acquisto. Nei giorni scorsi è stato individuato un terzo ragazzo, sempre di 17 anni, ritenuto la mente del colpo. Lo hanno raggiunto i carabinieri al termine di una lunga fase di indagine condotta sia grazie alla denuncia sporta sia alle immagini acquisite dalle telecamere di videosorveglianza.

Quanto accaduto può essere interpretato come un’ennesima testimonianza di quanto sia necessaria una corretta informazione sul tema, per evitare che una mossa ingenua o superficiale possa esporre all’azione di criminali, mettendo a repentaglio non solo il proprio portafogli, ma anche la propria incolumità.