In Turchia pronto un nuovo disegno di legge sulle criptovalute

La conferma arriva direttamente dal presidente turco Erdoğan: è stata realizzata la bozza di un disegno di legge sulle criptovalute. La stessa sarà presto condivisa con il parlamento e, se approvata, verrà introdotta definitivamente nel quadro giuridico turco.

Questa mossa da parte di Erdoğan è dettata dalla necessità di contrastare il crollo della Lira turca che, da diversi anni, appare in costante calo. Proprio questo declino ha portato sempre più turchi ad investimenti nelle valute digitali.

In tal senso, non è ancora chiaro qual è il reale contenuto della bozza. Potrebbe trattarsi di particolari restrizioni specifiche o di garanzie per chi tratta criptovalute nel paese.

Da quanto lasciato trasparire dalle autorità però, la Turchia non sembra muoversi verso un vero e proprio ban, quanto più verso delle regole chiare in merito per chi opera nel settore.

Perché i turchi hanno investito nelle criptovalute?

Come già detto, con il crollo della Lira turca tanti nel paese eurasiatico hanno optato per le criptovalute. In questo modo, molte persone hanno salvato i propri risparmi dall'inarrestabile inflazione.

