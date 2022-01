Tutorial eToro: come usare l'account demo per fare pratica

eToro è una delle piattaforme che consigliamo per chi vuole iniziare a fare dei piccoli investimenti o movimenti anche per il trattamento degli utenti novizi. Strumenti per chi è nuovo del settore come per chi è un utente avanzato e vuole fare trading, ma c’è un focus con diversi strumenti anche per fare simulazioni senza avere del rischio collegato al proprio patrimonio.

A tal proposito è anche disponibile un tutorial video su YouTube che permette di capire come utilizzare un account virtuale per fare delle operazioni. Viene assegnato un capitale di base di 100.000$ con cui è possibile fare le operazioni che si vogliono provando le funzionalità della piattaforma e tutte le quotazioni dei titoli cambiano in tempo reale con la borsa.

Strumenti di formazione

Questo significa provare sia l’acquisto standard di qualche azione, indice o criptovaluta, e imparare a settare un take profit o uno stop loss, che permettono di incassare automaticamente i profitti nel primo caso, oppure di contenere le perdite nel secondo innescando una vendita automatica in caso di discesa del mercato.

Tutte strategie che possono essere apprese dall’academy di etoro sempre gratuita dove ci sono tante informazioni che permettono di operare in modo consapevole, e non in balia dei mercati in modo più o meno coerente.

La conoscenza è la base che permette di essere profittevoli sul mercato e riuscire a portare a casa i profitti, e non è cosa da poco. Avere un outlook sui mercati permette di capire in che momento ci si trova e come comportarsi, e non a caso anche sui nostri articoli citiamo politiche monetarie e eventi che possono influenzare i mercati in questi giorni di volatilità, che di fatto offrono anche opportunità.

*Il 67% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi