Tutte le esigenze aziendali in un’unica soluzione, ecco quale

Le esigenze aziendali sono diverse, tra cui il conto dell’impresa, la fatturazione elettronica e la contabilità. E se esistesse un mezzo che consente di gestire tutto in un’unica soluzione?

Questo servizio esiste e prende il nome di Finom, che è stato pensato per le piccole imprese, per i liberi professionisti e per i freelance.

Tramite questo servizio finanziario esclusivamente digitale è possibile attivare un conto corrente business e gestire la fatturazione elettronica in modo semplice.

I piani Finom per andare incontro alle esigenze aziendali

Per andare incontro alle esigenze aziendali o di un libero professionista, Finom consente la personalizzazione del conto business online tramite quattro piani tariffari, che si differenziano in base a funzionalità, costi e cashback.

Si tratta di conti all-in-one, in quanto è compreso il servizio di fatturazione elettronica. A ogni conto è associato un IBAN italiano, carte fisiche e virtuali che si affidano al circuito VISA.

Ecco nei dettagli in quattro conti:

Piano Solo : non ci sono costi mensili e annuali, la carta fisica inclusa è una soltanto e potrà essere utilizzata soltanto da un utente.

: non ci sono costi mensili e annuali, la carta fisica inclusa è una soltanto e potrà essere utilizzata soltanto da un utente. Piano Start : il costo mensile del conto è di 15 euro , consente l’associazione di due utenti e di utilizzare due carte fisiche e virtuali.

: il costo mensile del conto è di , consente l’associazione di due utenti e di utilizzare due carte fisiche e virtuali. Piano Premium : il costo mensile di questo conto è di 25 euro e permette di associare 5 utenti a 5 carte.

: il costo mensile di questo conto è di e permette di associare 5 utenti a 5 carte. Piano Corporate: è il livello massimo e ha un costo di 100 euro al mese. Può essere utilizzato da 20 persone.

Si può attivare uno di questi conti cliccando su questo link.

Per quanto riguarda la funzione Cashback, ossia il rimborso di denaro per qualsiasi acquisto o pagamento servizio, è disponibile soltanto per i conti Start, Premium e Corporate. Sul conto Start è pari al 2%, mentre sugli altri due è del 3%.

Infine, il servizio di fatturazione elettronica è diviso in due piani: Invoicing Solo e Invoicing Smart. Entrambi consentono di ricevere e emettere fatture senza limiti e di generare note di credito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.