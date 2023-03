Tutti i vantaggi di Revolut Premium gratis per 3 mesi: scopri l'offerta

Se vuoi vivere uno stile di vita globale e avere la libertà di spendere, investire e risparmiare in modo intelligente, allora devi assolutamente conoscere Revolut. Non si tratta solo di una carta Mastercard qualsiasi, ma di una soluzione di digital banking innovativa e completa gestita dall’omonima società fintech con sede nel Regno Unito. Con diversi piani tra cui scegliere, Revolut Premium è sicuramente il più completo e ti permette di avere accesso a una serie di vantaggi che ti renderanno la vita più facile e più conveniente. E il prezzo è incredibilmente basso: solo 7,99 euro al mese. Ma la vera sorpresa è che puoi ottenere gratuitamente tre mesi di servizi Premium e azzerare il canone, grazie alla nuova promozione in corso. Continua a leggere per scoprire come fare: ti illustreremo tutti i passaggi da seguire per avere accesso esclusivo a tutti i servizi premium di Revolut senza costi aggiuntivi.

Ecco perché Revolut Premium conviene

Stai cercando un modo semplice e conveniente per viaggiare ovunque nel mondo? Con Revolut Premium, non dovrai mai più preoccuparti dei cambi valuta o delle prenotazioni di hotel, perché avrai accesso a una vasta gamma di vantaggi e servizi che renderanno il tuo viaggio facile e senza stress. Con Revolut Premium, otterrai fino al 10% di cashback sui tuoi acquisti, insieme a una copertura medica e dentistica d’emergenza globale, copertura sui voli in ritardo e un’assicurazione bagaglio. Questi vantaggi esclusivi ti daranno la tranquillità di cui hai bisogno per goderti il tuo viaggio, sapendo che sei protetto in caso di emergenza.

Ma i vantaggi non finiscono qui: con Revolut Premium, potrai inviare denaro velocemente e gratuitamente, monitorare i tuoi movimenti e inviare bonifici nazionali illimitati direttamente tramite l’applicazione gratuita per dispositivi mobili e anche prelevare fino a 400 euro al mese senza commissioni dai bancomat della rete a livello nazionale. Inoltre, con Revolut Premium, riceverai fino a 2,500 euro all’anno di copertura per l’acquisto di articoli danneggiati o rubati e ottieni il rimborso del costo dei biglietti ad eventi a cui non puoi partecipare (fino a 1.000 euro). Avrai anche accesso a carte Premium esclusive, che ti permettono di personalizzare la tua Mastercard scegliendo tra un’ampia gamma di design.

Vuoi provare Revolut Premium gratuitamente per 3 mesi? Questa è un’opportunità imperdibile per scoprire tutti i vantaggi che questa soluzione di digital banking ha da offrire. Tutto ciò che dovrai fare è accedere a questo link e inserire il tuo numero di telefono nel campo dedicato. Riceverai un link univoco per scaricare l’app Revolut, con cui creare il tuo account e richiedere il periodo di prova gratuita. L’offerta è riservata solamente ai nuovi clienti Revolut.

