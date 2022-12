Tutti i vantaggi di una Carta Payback American Express

American Express annovera tra le sue offerte anche una Carta Payback a quota annuale con cui accumulare punti sugli acquisti effettuati con la carta.

Per richiedere questa carta basta accedere qui. Il motivo per farlo? I grandi vantaggi che offre questo programma fedeltà.

Innanzitutto, come dicevamo, si possono accumulare punti payback su tutti gli acquisti che vengono fatti con la carta, e non soltanto su quelli che sono partner del programma.

Un altro vantaggio è la quota annuale, che è pari a zero per tutta la durata del rapporto. Per non parlare poi della flessibilità del pagamento, che consente di scegliere tra il pagamento a saldo o a rate.

Carta Payback American Express: come funziona?

Carta Payback American Express funziona in questo modo: ogni punto viene accumulato su 2 euro di spesa.

Inoltre si possono accumulare punti 2 volte quando si effettuano acquisti presso i partner che hanno aderito al programma grazie al numero della carta fedeltà e al codice a barra che sono dietro di essa.

Si ottiene anche una carta supplementare per accumulare un numero maggiore di punti, un’assicurazione per proteggere gli acquisti e il servizio di assistenza American Express, disponibile 24 su 24 e 7 giorni su 7.

Chi può richiederla?

Naturalmente, per richiedere questa carta fedeltà bisogna avere determinati requisiti, i quali sono:

essere maggiorenni;

essere già iscritti al programma payback ;

; avere la residenza in Italia o un indirizzo di corrispondenza italiano;

o un indirizzo di corrispondenza italiano; essere titolare di un conto corrente bancario o postale che appartiene al circuito SEPA e un IBAN che non corrisponde a una carta prepagata;

che appartiene al e un IBAN che non corrisponde a una carta prepagata; avere un reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro, con la società che potrebbe richiedere prova del reddito indicato.

Accedendo a questa pagina per richiedere la carta, bisogna avere a portata di mano il numero della carta fedeltà, le informazioni bancarie, un documento di identità in corso di validità e il codice fiscale.

Non è necessario l’invio di documenti, ma basta soltanto scattare una foto dallo smartphone.

