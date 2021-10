Udemy: un corso completo su criptovalute a 12,99 euro ancora per poche ore

Il mercato delle criptovalute è un mondo difficile da esplorare. L’elenco delle valute digitali esistenti è notoriamente immenso e sapere come destreggiarsi tra una e l’altra è solamente frutto di esperienza. Fortunatamente, non mancano esperti pronti a supportare i neofiti. Nelle ultime ore, su Udemy è disponibile un ottimo sconto su un corso dedicato da 12,99 Euro fino alla mezzanotte di oggi!

Corso Udemy su criptovalute, Bitcoin e Blockchain

Tutti conoscono certamente il Bitcoin (BTC) di Satoshi Nakamoto, considerata ormai la moneta virtuale per eccellenza dato il suo percorso. C’è però una grande differenza tra conoscere le basi e sapere ogni dettaglio in merito. Per questo motivo, nella piattaforma di corsi online Udemy è disponibile un corso completo su Bitcoin e Blockchain.

Si tratta di una guida passo a passo che consentirà di apprendere ogni elemento chiave del mondo cripto. Tale corso contiene 49 lezioni divise in 10 sezioni, per un totale di 6 ore di video on-demand. Tra le parti chiave notiamo un’introduzione generale alla Blockchain, una guida per il mining di criptovalute e una ulteriore per il trading di criptovalute. Inoltre, durante il corso conoscere anche i cosiddetti Altcoin, monete virtuali alternative al più blasonato Bitcoin.

Per il prezzo a cui viene proposto questo corso, ovvero 12,99 Euro anziché 89,99 Euro, si tratta di un’occasione imperdibile! Tuttavia, è doveroso segnalare che lo sconto dell’86% è valido solamente fino alle 23:59 di oggi, giovedì 7 ottobre 2021.

L’obiettivo è semplice: insegnare a chiunque come funziona il mercato criptovalute. Non sono infatti richieste conoscenze particolari nel settore, tutto ciò che serve è la voglia di imparare! Come per ogni corso Udemy, l’accesso dopo l’acquisto è illimitato e può essere effettuato su smartphone, tablet e smart TV. Inoltre, alla conclusione delle lezioni verrà consegnato un certificato di completamento.

Insomma, se siete appassionati di criptovalute ma avete ancora dubbi su come funzionano, questo è il corso che fa al caso vostro!