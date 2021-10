Udemy: un corso per creare siti Wordpress a 18,99 euro

WordPress è una piattaforma utilizzata da milioni di utenti in tutto il mondo, da privati che vogliono cimentarsi nell’apertura di un blog personale d’alto livello ad aziende che intendono approcciarsi al mondo dell’e-commerce o vogliono comunicare con i propri clienti in maniera semplice ed efficace. Prima, però, bisogna conoscere il suo funzionamento nel dettaglio per sapere come creare siti Web con WordPress.

Corso Udemy per creare siti WordPress

Per la gioia di chi vuole iniziare questa avventura online, nella famosa piattaforma di corsi online Udemy è possibile trovare in queste giornate di ottobre una promozione decisamente interessante su un corso per conoscere WordPress in ogni dettaglio. Il prezzo a cui viene proposto normalmente è pari a 89,99 Euro. Tuttavia, da oggi Udemy propone uno sconto del 79% che porta il prezzo a soli 18,99 Euro.

Questo corso è composto da 12 lezioni, di cui due di introduzione, per una durata totale di 4 ore e 16 minuti. L’unico requisito fondamentale è installare WordPress su un server o in locale – o, in alternativa, acquistare un pacchetto con WordPress pre-installato. Non sono richieste conoscenze base di programmazione, trattandosi di una piattaforma opensource, universale e dall’utilizzo particolarmente intuitivo.

Le lezioni Udemy in questione insegneranno come utilizzare la piattaforma, analizzando nel dettaglio le sue diverse sezioni così da comprendere a pieno il funzionamento. Inoltre, insegneranno come personalizzarla selezionando temi e plug-in di proprio gradimento. Tutto ciò è essenziale per costruire un sito Web da zero. In seguito alla conclusione del corso non mancherà la consegna di un certificato di completamento.

Il corso Udemy sarà accessibile in via definitiva e senza limiti di tempo in seguito all’acquisto, anche su smartphone e smart TV, e può essere anche regalato ad amici o conoscenti interessati a WordPress, sempre al medesimo prezzo pari a 18,99 Euro anziché 89,99 Euro.