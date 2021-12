Un anno di Amazon Prime gratis sottoscrivendo HYPE

Conosci HYPE? È una carta-conto digitale realizzato da Banca Sella, uno strumento di pagamento davvero innovativo e a misura di giovane. Con HYPE, infatti, è possibile fare tutte le operazioni classiche, dal prelievo di contanti fino al pagamento sia online che nei negozi, ma anche più insolite come l'acquisto di Bitcoin e il cashback. Fino al 31 dicembre, sottoscrivendo un piano Next o Premium, è possibile ricevere un abbonamento annuale gratuito ad Amazon Prime, inserendo il codice AMAZONPRIME al momento della registrazione. È necessario, però, rispettare alcune clausole e condizioni: vediamo quali.

HYPE ti regala Amazon Prime

Partiamo con una panoramica sui piani offerti da HYPE, al momento tre: Start, Next e Premium. Il piano Start è quello base, completamente gratuito seppur con alcune limitazioni. Include una carta prepagata contactless su circuito Mastercard con IBAN, attraverso la quale è possibile prelevare senza commissioni da qualsiasi ATM bancario, bonifici gratuiti, acquistare online e nei negozi (anche con Google Pay e Apple Pay), portafoglio Bitcoin, programma cashback.

Il piano Next (canone mensile di 2,90 euro) include tutte queste funzioni, ma aggiunge una carta di debito Mastercard, più accredito dello stipendio, bonifici periodici e istantanei gratuiti (per un limite massimo di 10 al mese), controllo di spese da PC, gestione multibanca, protezione acquisti, ricarica illimitata e molto altro. Infine c'è il piano Premium: 9,90 euro al mese, tutti i vantaggi dei conti Start e Next ma con una marcia in più. Il piano Premium offre una carta di debito World Elite Mastercard, zero commissioni in tutto il mondo, bonifici istantanei illimitati, bollette e bollettini gratis, ricarica in contanti scontata al 36%, assicurazione viaggi completa, polizza acquisti e assistenza dedicata.

Fino al 31 dicembre 2021, tutti gli utenti che sottoscriveranno i piani HYPE Next e Premium e inseriranno il codice AMAZONPRIME, potranno ottenere 12 mesi gratuiti del servizio. La promozione è valida anche per coloro già abbonati a Prime: in tal caso, verrà semplicemente accumulato l'anno extra. Il codice sarà spedito all'indirizzo e-mail indicato in sede di registrazione entro 30 giorni. Inoltre, ai fini di erogazione del premio, gli utenti dovranno assicurarsi di effettuare almeno un accesso all'applicazione dedicata; inoltre dovranno aver pagato entro il 30 aprile 2022 almeno un canone intero di HYPE Premium oppure tre canoni di HYPE Next.