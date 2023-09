Un conto online vantaggioso? Credem Link a canone zero

I nuovi clienti Credem possono godere dei vantaggi dell’apertura del conto corrente online Credem Link a canone zero, che include una carta di debito internazionale gratuita per il primo anno, l’app Credem e il servizio di Internet banking, anch’essi a canone zero.

Inoltre, hanno l’opportunità di ricevere buoni Amazon del valore massimo di 250 euro. Per accedere a questa offerta, basta visitare la pagina dedicata sul sito Credem e aprire il conto online Credem Link.

Credem Link: conto online vantaggioso a canone zero

Il conto online Credem Link rappresenta uno dei nostri principali punti di forza di Banca Credem, grazie alla presenza della carta di debito Internazionale appartenente al circuito Mastercard, con canone zero il primo anno.

Questa carta ti permette di effettuare prelievi gratuiti presso gli sportelli ATM e di effettuare pagamenti in negozio, online o da mobile sia in Italia che all’estero, grazie alla compatibilità con i wallet Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay.

Inoltre, grazie all’app Credem e all’Internet Banking a canone zero, puoi gestire e monitorare le tue finanze in modo semplice e intuitivo.

Aprire un conto corrente online a canone zero con Credem ti offre anche la possibilità di ottenere fino a 250 euro di buoni Amazon, invitando fino a 10 amici ad aprire un conto in Credem (25 euro per ogni invito). Se hai meno di 30 anni e scegli di invitare fino a 10 tuoi coetanei, l’importo raddoppia fino a 500 euro (50 euro per ogni invito).

Cogli subito l’opportunità di aprire questo conto gratuito e goditi tutti i vantaggi che l’istituto di credito emiliano ti offre.

