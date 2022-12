Un salvadanaio per risparmiare? Lo offre HYPE

Se, da un lato, risparmiare in questi tempi di crisi e di inflazione è diventato difficile, dall’altro ci sono soluzioni che consentono di farlo senza pensare ai risvolti pratici.

Non si tratta di soluzioni che chiedono di accantonare somme di una certa consistenza, ma che aiutano a mettere da parte mensilmente qualche euro.

Alla fine, dopo un po’ di tempo, il risparmiatore avrà accantonato quanto basta per fronteggiare una spesa improvvisa oppure acquistare un prodotto che desiderava tanto.

Con la soluzione Box Salvadanaio di HYPE tutto questo diventa possibile: vediamo come.

Box Salvadanaio di HYPE per risparmiare denaro: ecco come funziona

Box Salvadanaio è uno strumento di HYPE che consente di risparmiare denaro impostando l’importo desiderato e una data di scadenza.

In che modo? Semplicemente arrotondando le spese e accantonando ogni centesimo per raggiungere quanto prefissato.

HYPE ha pensato questo strumento per coloro che hanno difficoltà ad accumulare denaro perché ogni mese devono far fronte a diverse spese.

Non è sicuramente l’unico vantaggio offerto da HYPE. Accedendo in questa pagina e registrandosi, il nuovo cliente otterrà diverse soluzioni per la gestione oculata del proprio denaro.

Con il conto HYPE si può investire denaro sui fondi comuni di investimento partendo da 1 euro grazie alla collaborazione con Gimme5, senza nessun costo.

Inoltre, con il conto HYPE si ottiene una carta virtuale disponibile direttamente nell’applicazione, che è protetta da crittografia e utilizzabile per pagare online o in un negozio in totale sicurezza.

Optando per il conto HYPE Next o Premium, in cambio si otterrà una carta fisica MasterCard contactless con cui prelevare denaro ovunque.

Grazie al servizio offerto da Sella Personal Credit, è possibile richiedere un prestito da 2.000 a 25.000 euro per portare a termine piccoli progetti.

Infine, invece di tenere i soldi fermi sul conto corrente, con HYPE si possono depositare e farli crescere in un conto deposito di Illimity.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.