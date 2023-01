Una carta prepaid è sempre comoda, ecco quale

Sicuramente una carta di credito offre vantaggi davvero unici, ma possedere una carta prepaid è sempre comodo per diversi motivi.

Ce ne sono tante disponibili, sia online che presso gli istituti bancari, ma non tutte riescono a raggiungere i livelli qualitativi di VIABUY.

È una validissima alternativa alla carta di credito in quanto non sono necessarie scartoffie da compilare, non ci sono verifiche di solvibilità e, soprattutto, senza banca.

La comodità della carta prepaid VIABUY

La carta prepaid VIABUY appartiene al circuito MasterCard ed è disponibile sia nella versione in oro che nera con in rilievo i numeri che compongono il codice IBAN.

Con questa carta prepagata non c’è il rischio di spendere più del saldo che si ha a disposizione, in quanto è ricaricabile, quindi ogni volta che finisce il credito non può essere usata.

Come ottenere la carta VIABUY? Basta accedere a questa pagina e seguire la procedura di registrazione.

Come detto poc’anzi, non ci sono documenti da compilare e firmare, ma soltanto due condizioni da osservare: la maggiore età e la residenza in Italia. La carta verrà spedita il giorno successivo all’apertura del conto.

Grazie al codice IBAN lussemburghese e tedesco, è possibile depositare denaro sul conto tramite bonifico oppure accreditare lo stipendio o la pensione.

Sempre tramite l’IBAN si può ricaricare il costo subito utilizzando diverse opzioni, tra cui iDeal, EPS e SOFORT.

Per quanto riguarda la sicurezza, VIABUY è emessa da MasterCard, un istituto di moneta elettronica regolamentato e autorizzato dall’UE.

Inoltre è contactless, ossia una tecnologia di sicurezza tra le più moderne, ma consente anche un rimborso totale Zero Liability contro eventuali frodi.

VIABUY consente non soltanto di pagare online e nei negozi fisici senza commissioni, ma anche di prelevare denaro contante presso gli ATM italiani e di tutto il mondo.

Per ottenere questa carta è necessario pagare una quota di emissione, che è pari a 69,90 euro una tantum.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.