UniCredit down, 20/06/2022 (aggiornamento)

Problemi per i clienti Unicredit questa mattina, lunedì 20 giugno 2022. Le segnalazioni di un possibile down dei servizi online associati al gruppo bancario si stanno moltiplicando sui social. A testimoniarli ci sono anche i feedback raccolti dalla piattaforma Downdetector.

Down UniCredit (20 giugno 2022): gli aggiornamenti

Il picco è stato registrato dalle ore 09:00 in poi, come mostra in modo chiaro il grafico qui sotto.

Nessuna informazione dagli account ufficiali social di UniCredit. Il sito ufficiale risulta accessibile, ma in molti stanno segnalando malfunzionamenti sia nell’utilizzo dell’applicazione mobile sia per quanto riguarda l’esecuzione delle operazioni tramite portale desktop.

Non è dato a sapere quale sia la causa del problema né in quanto tempo verrà risolto. Pubblicheremo qui eventuali aggiornamenti.

Aggiornamento (20/06/2022, 10.18): il numero delle segnalazioni sembra rientrare, l’accesso ai servizi online di Unicredit per molti ha ripreso a funzionare normalmente.