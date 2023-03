Unimarconi Università Telematica: Guida con Costi, Opinioni e Recensioni

L’Università degli Studi Guglielmo Marconi è un’Università telematica riconosciuta dal MIUR tra le più storiche e apprezzate. Tra i suoi punti di forza il fatto di riuscire a offrire ai propri studenti il rigore e l’organizzazione didattica tipici di un Ateneo tradizionale, ma con tutti i vantaggi di un’Università online e dell’innovativa formula di apprendimento a distanza, garantendo a chi frequenta l’Unimarconi un percorso di studi ottimizzato attraverso l’utilizzo autonomo di strumenti all’avanguardia e di alto profilo didattico.

L’università telematica Guglielmo Marconi propone un’offerta formativa varia e articolata, offrendo corsi di laurea di 6 facoltà tra le più frequentate: Economia, Giurisprudenza, Lettere e Filosofia, Scienze dell’Educazione e della Formazione, Scienze Politiche e Scienze e Tecnologie Applicate. Chi ha frequentato l’Unimarconi lo reputa uno degli Atenei telematici più evoluti e di alto livello, pur non essendo ai primi posti per numero di iscritti (nell’A.A. 2021/2022, ad esempio, gli iscritti sono stati circa 10mila).

Per avere maggiori informazioni su Unimarconi continua a leggere la guida che Punto Informatico ha realizzato per te. Troverai informazioni dettagliate sulle lauree e i master disponibili presso l’Ateneo online della Guglielmo Marconi, oltre a opinioni e recensioni sull’Università e la sua piattaforma di e-learning, la sua organizzazione didattica e i suoi costi. Il tutto arricchito da dettagliati e utili consigli su agevolazioni, modalità di iscrizione e riconoscimento crediti.

Le lauree di Unimarconi: Corsi di Laurea e Facoltà

Le lauree di Unimarconi che puoi conseguire sono molteplici, una 40ina circa. Riportiamo di seguito l’elenco completo dei corsi di laurea dell’Università Guglielmo Marconi attivi per l’anno accademico 2022/2023:

Unimarconi: anche corsi singoli online nell’offerta formativa

L’Università Marconi offre la possibilità di iscriversi ad uno o più corsi singoli, anche senza l’obbligo di iscrizione ad un corso di laurea. In questo modo potrai arricchire le tue competenze con uno o più percorsi di studio per integrare il tuo curriculum universitario o professionale, o anche per ottenere i CFU necessari a partecipare a concorsi pubblici, scuole di specializzazione e iscriverti a un Albo professionale. Superata la prova d’esame prevista al termine del corso singolo, Unimarconi ti rilascerà il relativo certificato.

Laurea con Unimarconi: è riconosciuta?

Sì: l’Università Unimarconi è stata riconosciuta dal MIUR con D.M. 1 marzo 2004, ai sensi del Decreto interministeriale 17 aprile 2003 (Moratti-Stanca), diventando la prima delle 11 Università “aperte” (Open University) accreditate dal Ministero dell’Istruzione, l’Università e la Ricerca. Questo significa che per la laurea Unimarconi il valore legale è lo stesso di quella rilasciata delle Università frontali accreditate dal Ministero, ai sensi dell’articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999.

La qualità dei corsi di laurea Unimarconi viene costantemente monitorata, attraverso la valutazione periodica dell’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) volta a verificare che la didattica rispetti i livelli qualitativi previsti dal MIUR ai fini dell’accreditamento. Nelle Università telematiche, come Unimarconi, la validità della laurea è garantita al 100% per tutti i corsi di studio, dalle lauree triennali alle lauree magistrali, dai master ai corsi di specializzazione e formazione.

Quanto vale la laurea Unimarconi?

La laurea di Unimarconi vale al pari di quella rilasciata da qualsiasi ateneo “tradizionale” riconosciuto. La laurea Unimarconi ha valore legale anche all’estero se il titolo di studi conseguito è compatibile con quello rilasciato nel paese in cui ti vuoi trasferire, anche in base a specifiche convenzioni strette tra i paesi. Per esercitare all’estero professioni che richiedono uno specifico titolo di studio, potrebbe però essere richiesta un’integrazione del percorso formativo. Questo sia con la laurea online di Unimarconi che con la laurea qualsiasi altro Ateneo, telematico e non.

In più l’Università degli Studi Guglielmo Marconi è accreditata a partire dal 2010 presso il Centro di Informazione e Riconoscimento Accademico Nazionale Ellenico (DOATAP), garantendoti così che la tua laurea Unimarconi valga anche in Grecia, senza alcuna necessità di particolari conversioni o procedure di riconoscimento.

Si tratta di un valore aggiunto che conferma come i vecchi pregiudizi sul valore delle lauree online siano ormai superati, sia da parte delle aziende che degli studenti stessi che, sempre più consapevoli che a fare la differenza è soprattutto la propria volontà di impegnarsi a studiare e ad acquisire competenze, apprezzano in particolar modo la maggiore accessibilità e la ricchezza del materiale messo a disposizione da Unimarconi, che consente loro di raggiungere un livello di preparazione molto elevato pur conciliando al tempo stesso le proprie esigenze personali, lavorative e di studio.

I Master di Unimarconi: quali sono e come funzionano

Con i master Unimarconi puoi scegliere online corsi post-laurea di primo livello (accessibili con qualsiasi titolo di laurea) e secondo livello (per cui è necessaria la laurea magistrale, specialistica, o vecchio ordinamento) afferenti all’area didattica più vicina al tuo percorso formativo,

Di seguito l’elenco completo dei Master Unimarconi 2023 con annesse le principali informazioni:

I master Unimarconi come funzionano? I master Marconi sono dei corsi universitari post laurea caratterizzati da un tipo di didattica interattiva che unisce una metodologia tradizionale, aula, esercitazioni, lezioni in presenza ad un uso intensivo della rete. La piattaforma didattica dell’Università ti permette di gestire e organizzare i processi di apprendimento secondo il tuo personale stile di apprendimento, adattandosi di volta in volta alle tue esigenze, offrendoti contenuti sotto forma di testi digitali, immagini, simulazioni, casi di studio e videolezioni, integrati con le metodologie tradizionali previste per ciascun corso.

Corsi di formazione online di Unimarconi

All’Università Unimarconi, i master non sono che una delle possibilità post laurea che hai: ci sono anche corsi professionalizzanti, di formazione e aggiornamento. Per l’anno accademico 2022/2023, i corsi professionalizzanti sono disponibili per le seguenti aree formative:

Corsi di Perfezionamento settore istruzione – Area Scienze Pedagogiche e dell’Educazione

Post Diploma – Perfezionamento Professione Docente:

Corsi di Perfezionamento Professione Docente 500 Ore

Corsi di Perfezionamento Professione Docente 1500 Ore

Corsi di Formazione e Aggiornamento Presentazione:

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)

Soft Skills

Cyber Security

Safety Manager

Corso di aggiornamento per i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP

Corso di aggiornamento per Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione – ASPP

SSPL Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali

Corsi post diploma:

Alta Formazione Specialistica in Odontotecnica Digitale

Certificazioni linguistiche ed informatiche

Unimarconi e possibilità di lavoro: sbocchi lavorativi

Dopo la laurea, per aumentare le possibilità di lavoro e gli sbocchi lavorativi, Unimarconi offre un servizio di Placement che aiuta laureandi e laureati a compiere le scelte più idonee per il proprio percorso professionale e agevola il loro ingresso nel mondo del lavoro attraverso incontri con le Aziende in cerca di personale, consulenze di orientamento per la redazione e l’inserimento del proprio CV nelle Banche dati più adatte al proprio profilo professionale, consigli per valorizzare i propri punti di forza a livello di competenze e indicazioni per cogliere le opportunità del momento.

L’Università degli studi Guglielmo Marconi ha inoltre aderito a Porta Futuro Lazio, un progetto realizzato dalla Regione Lazio per offrire agli studenti delle Università una serie di servizi avanzati per lo sviluppo dell’occupabilità e per supportare chi vuole fare impresa.

Gli sbocchi lavorativi delle lauree Unimarconi vengono così incrementati rispetto al potenziale che il titolo e le competenze acquisite offrono a seconda del mercato del lavoro di riferimento.

Costi Unimarconi: prezzi, tasse e rate

A quanto ammontano i costi Unimarconi? La retta annuale per l’iscrizione a un corso di laurea Unimarconi varia da 1.600 a 2.760 €, a seconda delle convenzioni e promozioni a cui si accede.

A differenza di quanto avviene in altri atenei, presso Unimarconi la retta annuale comprende include i diritti di segreteria e le tasse di esame. Per ogni anno accademico di iscrizione al corsi di laurea Unimarconi, quindi, l’unico costo da aggiungere è il pagamento della tassa regionale (140 euro), prevista in tutti le università.

Per agevolare gli studenti, poi, Unimarconi offre la possibilità di dilazionare la retta annuale fino a 12 rate mensili e di iscriversi a tempo parziale, pagando così solo il 50% del costo annuo.

Inoltre, il costo dei corsi di laurea Unimarconi può essere ridotto se hai la possibilità di attivare una delle convenzioni disponibili che vedremo nel paragrafo successivo.

Per quanto riguarda, invece, i Master Unimarconi, i costi variano da 1.200 € a 3.500 €, a seconda del corso scelto.

“Mediazione Familiare” e “Fenomeno Migratorio e Mediazione Culturale” sono i master Unimarconi più economici (retta: 1.200 €), invece i Master in lingua inglese(“Digital Marketing”, “Interior Design”, “Fashion Management & Design”e “Internationl Management” sono i più costosi con una retta di 3.500 €, un prezzo comunque molto competitivo se rapportato ai master simili presenti sul mercato.

Convenzioni e Borse di Studio di Unimarconi

Le convenzioni di Unimarconi che consentono di risparmiare sui costi dell’Università sono:

“ Laurea in Divisa ”, il programma dedicato al personale in servizio delle Forze Armate e Forze dell’Ordine che prevede anche una serie di servizi dedicati a partire dall’immatricolazione fino alla Laurea;

”, il programma dedicato al personale in servizio delle Forze Armate e Forze dell’Ordine che prevede anche una serie di servizi dedicati a partire dall’immatricolazione fino alla Laurea; SPORT&STUDIO rivolto a tutti gli appartenenti al mondo sportivo a livello professionale, ad atleti professionisti o agonisti per aiutarli a conciliare studio e carriera sportiva;

rivolto a tutti gli appartenenti al mondo sportivo a livello professionale, ad atleti professionisti o agonisti per aiutarli a conciliare studio e carriera sportiva; Prestito con Lode attivato in collaborazione con Intesa Sanpaolo S.p.A., un prodotto di credito innovativo ed efficace ideato per consentire agli studenti di studiare con tranquillità e a condizioni vantaggiose – accessibile a tutti.

attivato in collaborazione con Intesa Sanpaolo S.p.A., un prodotto di credito innovativo ed efficace ideato per consentire agli studenti di studiare con tranquillità e a condizioni vantaggiose – accessibile a tutti. Riduzione tasse di iscrizione per personale docente e ATA interessato ad iscriversi ad un corso di laurea di I o II livello. Secondo il corso scelto, l’importo totale è di euro 2.020 ogni anno accademico, rateizzabile fino ad un massimo di 6 rate.

interessato ad iscriversi ad un corso di laurea di I o II livello. Secondo il corso scelto, l’importo totale è di euro 2.020 ogni anno accademico, rateizzabile fino ad un massimo di 6 rate. Studenti fuori corso: presso l’Università degli Studi Guglielmo Marconi se si trovi a dover prolungare il percorso di studi puoi proseguire il percorso di studi con l’importo delle tasse universitarie invariato e senza nessun aggravio

Unimarconi ha inoltre all’attivo particolari convenzioni accademiche con:

Università di Camerino – Dipartimento di Scienze Ambientali

Università di Perugia – Dipartimento di Ingegneria Industriale

Università di Modena e Reggio Emilia

Università del Molise

Università del Salento

L.U.I.S.S. “Guido Carli”

Università “Roma Tre” – Dipartimento di Scienze dell’Educazione

Università di Udine – Facoltà di Medicina Veterinaria

Seconda Università degli Studi di Napoli

Università “La Sapienza”” – Dipartimento di Fisiopatologia Medica

Università per Stranieri di Perugia

Università di Modena e Reggio Emilia – Facoltà di Ingegneria

Università “La Sapienza” – Dipartimento M.E.M.O.T.E.F.

Università Della Calabria – Dipartimento di Scienze Giuridiche “Costantino Mortati”

Per quanto riguarda le borse di studio, Unimarconi non ha un programma specifico, ma periodicamente pubblica dei bandi ai quali è possibile accedere (se vuoi saperne di più contattaci e valuteremo insieme a te la strada migliore per il tuoi percorso di studi).

Le sedi di Unimarconi: università, campus e sedi di esame

L’Uni Marconi ha sede centrale e amministrativa a Roma, ma l’Università comprende e coordina una rete di Poli decentrati nelle diverse sedi regionali che assicurano tutte le informazioni, i servizi di funzionamento delle attività didattiche e l’organizzazione degli esami. Aule attrezzate e laboratori consentono di seguire lezioni, seminari, incontri di studio e ripasso, e fruire dell’assistenza necessaria allo studio.

Ecco di seguito l’elenco aggiornato delle sedi d’esame Unimarconi distribuite su tutto il territorio nazionale:

Oltre a queste, Unimarconi ha anche una sede Internazionale in Grecia, ad Atene.

La piattaforma elearning di Unimarconi: recensione di portale e app

Virtual Campus Unimarconi è la piattaforma di e-learning dell’Università Guglielmo Marconi, accessibile dall’area riservata MyUnimarconi, dove si svolgono tutte le attività relative alla formazione dello studente e dove è possibile fruire dei servizi didattici e dei contenuti relativi ai corsi di studio.

MyUnimarconi è invece l’area riservata dello studente, dalla quale si accede all’Area Formazione per la didattica e a tutti i servizi della Segreteria on line utili al percorso universitario. Puoi accedere alla piattaforma Unimarconi anche da mobile, scaricando gratuitamente l’Unimarconi app dal Google Play Store per smartphone e tablet Android o dall’App Store per iPad, iPhone e iPod touch, sempre utilizzando le tue credenziali per:

Accedere al materiale didattico

Seguire le aule virtuali

Interagire con il tutor

Contattare il docente

Richiedere il supporto tecnico

Attivare la web mail istituzionale

Visualizzare gli avvisi importanti

Consultare il Piano carriera degli studi

Prenotare gli esami

Effettuare i pagamenti delle tasse

Verificare la posizione amministrativa

Il sito Unimarconi è abbastanza chiaro, anche se a volte non è facile orientarsi tra le tante informazioni che vi sono contenute (se hai dubbi, puoi chiedere un consiglio ai nostri esperti).

Come Funzionano le Lezioni di Unimarconi

Ma entriamo nel vivo della didattica e vediamo come funziona Unimarconi. L’Università online Guglielmo Marconi fa ricorso a strumenti innovativi e alle soluzioni tecnologicamente più avanzate per la formazione dei suoi studenti, integrando strumenti di didattica a distanza (e-learning, videoconferenza, ecc.) con momenti di attività di formazione frontale che comprendono lezioni, esercitazioni, attività seminariali, laboratori, sessioni di ripasso e verifica.

Nelle video-lezioni di Unimarconi il docente utilizza strumentazioni tecnologiche (PC, LIM – Lavagna Interattiva Multimediale, software didattici, simulatori, ecc.) per presentare i contenuti in modo efficace e coinvolgente, attraverso slide sincronizzate, effetti sonori, video-animazioni, riproduzioni interattive e multimediali e così via.

Mediante la piattaforma Virtual C@mpus è possibile partecipare a classi virtuali in tempo reale, ovvero in date/ore prefissate: un ambiente di studio interattivo e condiviso, nel quale confrontarsi con i docenti e gli altri studenti, con la partecipazione comune a esercitazioni su temi e procedure specifiche, attraverso chat, video e voce per approfondire in modo collaborativo gli aspetti fondamentali della disciplina trattata.

Gli esami di Unimarconi: come sono e dove si svolgono

Parliamo ora degli esami di Unimarconi: come sono e come funzionano. Gli esami di profitto consistono in prove orali e/o scritte che si svolgono tipicamente in presenza, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal docente che può anche stabilire delle prove di verifica (tesine, colloqui, ecc.) durante tutto lo svolgimento del corso.

A Unimarconi ecco come si svolgono gli esami: puoi dare il tuo esame all’Unimarconi solo previa prenotazione su MyUnimarconi, da effettuarsi entro e non oltre la mezzanotte del 18° giorno dalla data d’appello, e solo se sei in regola con i pagamenti. Gli esami in forma scritta, all’Unimarconi, sono solitamente a domanda aperta, con numero di domande e durata dell’esame che variano a seconda della materia.

A Unimarconi, dove si fanno gli esami? La risposta è semplice: in una qualsiasi delle sedi d’esame Unimarconi distribuite sul territorio nazionale. Puoi cioè scegliere quella che ti è più comoda in un determinato periodo, il che ti permette di dare esami anche quando ti trovi lontano da casa o dalla sede presso la quale abitualmente dai gli esami.

Infine, nel periodo legato al Coronavirus Unimarconi ha previsto la possibilità di effettuare sia gli esami orali che quelli scritti anche a distanza, utilizzando strumenti informatici che consentono l’accertamento dell’identità individuale e le opportune forme di pubblicità dell’esame previste dalla normativa vigente. Attualmente ancora è possibile scegliere di sostenere gli esami Unimarconi online, in attesa delle nuove disposizioni ministeriali.

Dare la tesi con Unimarconi: come funziona

Per avviare la procedura per la richiesta della tesi, Unimarconi ti chiede di:

essere iscritto all’ultimo anno di corso

presentare la richiesta di assegnazione tesi di laurea (Modulo L1)

non sostenere più di 4 esami, comprese le idoneità, le ulteriori attività formative e il tirocinio dopo la richiesta

aver versato almeno il 50% della retta annuale

La discussione della tesi è prevista sia per la triennale che per la laurea magistrale. Sono previste tre sessioni di laurea, ognuna con due appelli: estiva (da maggio a luglio), autunnale (da ottobre a dicembre), invernale (da febbraio ad aprile). Per partecipare alle sessioni di laurea è necessario presentare la richiesta di assegnazione tesi almeno 6 mesi prima dell’inizio dell’appello scelto.

Nel periodo di emergenza Covid-19, le sedute di laurea si sono svolte online, senza la discussione dell’elaborato in presenza. Attualmente si è tornati alle sedute di laurea in presenza con pubblica proclamazione e consegna dei Diplomi.

Recensioni Unimarconi 2023: le Opinioni degli Studenti

Sull’Unimarconi le recensioni degli studenti e degli ex-studenti sono tra le migliori. Abbiamo analizzato i vari forum in cui i studenti chiedono opinioni su Unimarconi a coloro che già la frequentano. Vediamo di seguito cosa si evince sull’Università Guglielmo Marconi dalle opinioni espresse in rete:

Alla domanda: cosa ne pensate di Unimarconi? Praticamente tutti gli studenti affermano che Unimarconi è una buona Università , molto seria, ben organizzata e che consente di conciliare lo studio con i tempi lavorativi.

Praticamente tutti gli studenti affermano che , molto seria, ben organizzata e che consente di conciliare lo studio con i tempi lavorativi. A chi chiede: come vi trovate all’Unimarconi? È praticamente impossibile trovare qualcuno che risponda lamentandosi. Molto apprezzata la puntualità nelle comunicazioni da parte dei docenti, le slide che aiutano nello studio e a comprendere meglio i testi consigliati dai docenti, ma soprattutto il fatto di non sentirsi mai “abbandonati a sé stessi”, grazie alla possibilità di seguire il corso in piattaforma e di essere seguiti da un tutor per eventuali dubbi su ogni esame.

È praticamente impossibile trovare qualcuno che risponda lamentandosi. Molto apprezzata la puntualità nelle comunicazioni da parte dei docenti, le slide che aiutano nello studio e a comprendere meglio i testi consigliati dai docenti, ma soprattutto il fatto di non sentirsi mai “abbandonati a sé stessi”, grazie alla possibilità di seguire il corso in piattaforma e di essere seguiti da un tutor per eventuali dubbi su ogni esame. L’Università Unimarconi è valida? La convinzione più diffusa di chi la frequenta è che l’Unimarconi sia una delle più serie tra le Università telematiche.

La convinzione più diffusa di chi la frequenta è che l’Unimarconi sia una delle più serie tra le Università telematiche. L’Unimarconi è facile o difficile? Le risposte differiscono molto a seconda della facoltà seguita e dell’esame specifico, nonché dallo studente che risponde e dalle sue aspettative/opinioni in tema di esami. Chi sceglie Marconi come Università solitamente conosce bene le modalità di esame di questo Ateneo, soprattutto per quanto riguarda gli scritti a risposta aperta, e le apprezza ritenendo che diano maggiore possibilità di esprimersi e di dare maggiore valore alla propria preparazione rispetto alla risposta multipla.

Le risposte differiscono molto a seconda della facoltà seguita e dell’esame specifico, nonché dallo studente che risponde e dalle sue aspettative/opinioni in tema di esami. Chi sceglie Marconi come Università solitamente conosce bene le modalità di esame di questo Ateneo, soprattutto per quanto riguarda gli scritti a risposta aperta, e le apprezza ritenendo che diano maggiore possibilità di esprimersi e di dare maggiore valore alla propria preparazione rispetto alla risposta multipla. Qual la vostra recensione su Unimarconi? Nel 2023, così come negli anni precedenti, le recensioni sull’Università Guglielmo Marconi rimarcano sempre la serietà dell’Ateneo. Tra i plus che vengono citati troviamo il fatto che sia stata la prima Università telematica nata ufficialmente, organizzata sul modello de La Sapienza e sia stata pluripremiata all’estero.

Infine, una delle caratteristiche che piacciono di più e che spesso fa cadere la scelta su Uni Marconi, piuttosto che su altri Atenei, è che l’Università abbia eliminato dai documenti ufficiali e dalla pergamena di laurea la parola “telematica”, in quanto in molti reputano ancora che questo sminuisca molto il valore del documento stesso.

Unimarconi: contatti della segreteria

Contatti Unimarconi:

Ufficio Informazioni per studenti già attivi: +39-06-37725637, +39-06-37725639, +39-06-37725705;

Ufficio Contabilità Studenti – Tasse e Contributi: +39-06-37725214, +39-06-37725365, +39-06-37725206, +39-06-37725377, +39-06-37725256, tasseuniversitarie@unimarconi.it, amministrazionemaster@unimarconi.it;

Ufficio Placement: +39-06-37725344, placement@unimarconi.it.

Segreteria Unimarconi:

Segreteria Internazionale: +39-06-37725235 segreteriainternazionale@unimarconi.it;

Prenotazione Esami: prenotazione@unimarconi.it;

Segreteria Esami Roma: +39-06-37725312 +39-06-37725313 +39-06-37725255 +39-06-37725439 segreteriaesamiroma@unimarconi.it;

Segreteria Esami Sedi Regionali: +39-06-37725414 +39-06-37725422 +39-06-37725424 +39-06-37725426 segreteriaesamisediregionali@unimarconi.it;

Segreteria Lauree: +39-06-37725315 +39-06-37725239 +39-06-37725310 +39-06-37725308 +39-06-37725217 +39-06-37725317 segreteria.lauree@unimarconi.it.

Iscrizione a Unimarconi: quando e come iscriversi

Unimarconi, quando è possibile iscriversi? All’UniMarconi puoi iscriverti in qualunque periodo dell’anno. Per lo studente, infatti, l’anno accademico inizia al momento della sua iscrizione e dura esattamente 12 mesi: in questo modo non si perde tempo prezioso per studiare e dare gli esami.

Possono immatricolarsi ad uno dei corsi di laurea Unimarconi:

gli studenti comunitari ovunque residenti e gli studenti non comunitari in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente;

ovunque residenti e gli in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente; gli studenti non comunitari legalmente soggiornanti in Italia da almeno un anno e in possesso di un titolo di studio conseguito in Italia;

da almeno un anno e in possesso di un titolo di studio conseguito in Italia; per essere ammessi al corso di laurea triennale e alla laurea in Giurisprudenza a ciclo unico, occorre essere in possesso del titolo di istruzione secondaria di secondo grado , o di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo;

, o di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo; per essere ammessi al corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale , ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo;

o del , ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo; il corso è ad accesso libero, ma dopo l’immatricolazione, tutti gli studenti che non hanno una carriera accademica pregressa o convalide devono sostenere un test non selettivo (art. 6 D.M. 270/2004) di verifica delle competenze in ingresso, un servizio pensato per metterli nelle condizioni migliori per affrontare il corso di studi prescelto;

(art. 6 D.M. 270/2004) di verifica delle competenze in ingresso, un servizio pensato per metterli nelle condizioni migliori per affrontare il corso di studi prescelto; per la laurea magistrale, se sono previsti gli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) da maturare, dovrai provvedere all’adempimento delle procedure indicate nella sezione Iscrizione Obblighi Formativi Aggiuntivi prima di procedere all’immatricolazione.

Unimarconi: come funziona l’immatricolazione e il pagamento

Per completare la procedura di immatricolazione all’Unimarconi avrai bisogno dei seguenti documenti:

Ricevute originali del bollettino di conto corrente postale e/o contabile bancario, attestanti l’avvenuto pagamento (vedi la voce “Tasse e contributi”)

Ricevuta pagamento tassa regionale per il diritto di studio

2 foto tessera di cui una da autocertificare con apposito modulo

Autocertificazione del titolo di accesso

Fotocopia fronte/retro firmata in originale di uno dei seguenti documenti: carta d’identità, passaporto o tessera ministeriale

Fotocopia codice fiscale firmata in originale

Modulo Riconoscimento CFU corredato da tutte le eventuali certificazioni necessarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente

Modulo di autorizzazione al trattamento dei dati

Il pagamento delle rette potrà poi avvenire tramite bollettino postale, bonifico bancario/postale, online, con addebito diretto SEPA, utilizzando il nuovo servizio di addebito diretto in conto corrente Marconi DirectPay.

Non temere comunque: per esser certo di non commettere errori potrai essere affiancato gratuitamente nella procedura di immatricolazione dal nostro staff: come prima cosa ti basta compilare il form che trovi in questa pagina.

Riconoscimento CFU con Unimarconi: come funziona il recupero crediti

Con il recupero crediti dell’Università Unimarconi potrai vederti riconosciuti gli esami sostenuti precedentemente in altri Atenei o corsi di laurea e ottenere una abbreviazione della durata degli studi. Potrai così iscriverti ad anni successivi al primo se ti trasferisci all’Unimarconi da altra Università, corso di laurea ed in tutti i casi di riconoscimenti di crediti formativi universitari per attività pregresse, a patto che tu rientri in una delle seguenti soglie di crediti:

Laurea triennale:

ammissione al II anno con almeno 30 crediti

ammissione al III anno con almeno 90 crediti

Laurea magistrale:

ammissione al II anno con almeno 30 crediti

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza:

ammissione al II anno con almeno 30 crediti

ammissione al III anno con almeno 90 crediti

ammissione al IV anno con almeno 150 crediti

ammissione al V anno con almeno 210 crediti

Il riconoscimento dei CFU all’Unimarconi può anche riguardare precedenti esperienze lavorative attinenti al proprio percorso di studi nel rispetto della normativa vigente: potranno essere riconosciute conoscenze e abilità professionali regolarmente certificate per un massimo di 12 CFU.

Anche in questo caso, ti basta compilare il form che trovi in questa pagina per ricevere il modulo ed essere guidato gratuitamente dai nostri esperti, ricevendo rapidamente una pre-valutazione, ed essere così certo di non commettere errori e di vederti riconosciuti il maggior numero possibile di CFU.