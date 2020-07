Se vuoi studiare in un’Università telematica a Napoli, per coniugare i vantaggi di studiare online, riuscendo a conciliare i tempi di studio lavoro e famiglia, e quelli di avere una sede fisica dell’Ateneo vicino casa, sarai felice di sapere che sono diverse le opzioni a tua disposizione.

Delle 11 Università telematiche riconosciute dal MIUR ben nove hanno delle sedi d’esame a Napoli, il che rappresenta una grande comodità visto che per gli esami sono normalmente l’unica attività delle Università online che richiede la tua presenza fisica in Ateneo. Oltre a poter dare gli esami senza avere costi di trasferta, avere una sede dell’Università vicino casa ti consente anche di poter frequentare le lezioni in presenza qualora siano previste, eventuali seminari, incontrare di persona docenti e tutor e, perché no, anche colleghi di studio con i quali confrontarsi e studiare.

Se sei interessato a conoscere tutte le opportunità che le Università telematiche offrono agli studenti on-line di Napoli continua a leggere questa guida che Punto Informatico ha realizzato appositamente per te. Di seguito troverai tutte le informazioni che cerchi circa le sedi d’esame a Napoli, le facoltà e i corsi di laurea online che puoi frequentare in città, e le opportunità post lauream, ovvero master di primo e secondo livello, corsi di perfezionamento e di formazione, che le Università telematiche ti offrono a Napoli.

Università online a Napoli: Università telematiche con sedi di esame a Napoli

Unipegaso Università Telematica a Napoli ha la sua sede centrale e amministrativa presso il Centro Direzionale Isola F2, Napoli. Ma UniPegaso a Napoli ha anche diverse sedi:

di rappresentanza presso i Palazzo Zapata, Piazza Trieste e Trento, 48 – Napoli;

la sede d’esame centrale si trova a San Giorgio a Cremano Villa Vannucchi Corso Roma 43/47 – 80046 – San Giorgio a Cremano (Napoli);

si trova a San Giorgio a Cremano Villa Vannucchi Corso Roma 43/47 – 80046 – San Giorgio a Cremano (Napoli); sedi d’esame “fuori sede” si trovano invece presso: il Complesso Museale di Santa Chiara in via Santa Chiara, 49/c – Napoli; il Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova, Piazza S. Maria la Nova, 44 – Napoli; il Campus Principe di Napoli in va Salvatore Di Giacomo, 8, Agerola (Napoli);



Altre Università telematiche con sedi di esame a Napoli

Riportiamo di seguito l’elenco completo delle Università telematiche che a Napoli hanno almeno una sede d’esame:

Facoltà online a Napoli: didattica delle università a distanza con sede a Napoli

Facendo riferimento a queste Università telematiche vediam tutte le possibilità che hai in termini di facoltà online. A Napoli potrai iscriverti a distanza alle seguenti Facoltà:

Scienze dell’educazione e della formazione , a Napoli disponibile presso: Unipegaso; IUL; UniMarconi; Unicusano;

, a Napoli disponibile presso: Scienze della Comunicazione, disponibile a Napoli presso le seguenti università online: Uninettuno; Mercatorum;

disponibile a Napoli presso le seguenti università online: Scienze Motorie, che a Napoli trovi presso: eCampus; Pegaso; IUL

che a Napoli trovi presso: Ingegneria , facoltà online che a Napoli trovi presso: UniMarconi; Pegaso; Uninettuno; Unicusano; Universitas Mercatorum; eCampus;

, facoltà online che a Napoli trovi presso: Lettere , che a Napoli trovi presso: UniMarconi; eCampus;

, che a Napoli trovi presso: Scienze Pedagogiche e dell’Educazione , a Napoli disponibile presso: UniMarconi;

, a Napoli disponibile presso: Scienze Politiche , che a Napoli puoi seguire presso: UniMarconi; Unicusano; Mercatorum;

, che a Napoli puoi seguire presso: Scienze Turistiche , facoltà online che a Napoli trovi presso: Unipegaso;

, facoltà online che a Napoli trovi presso: Scienze Umanistiche , a Napoli prevista da: Mercatorum;

, a Napoli prevista da: Psicologia , che trovi presso le seguenti università online di Napoli: eCampus; Unicusano; Uninettuno; Mercatorum; Unitelma; IUL

, che trovi presso le seguenti università online di Napoli: Informatica , a Napoli offerta da: Unitelma;

, a Napoli offerta da: Economia , disponibile a Napoli nelle seguenti università online: Mercatorum; Pegaso; Uninettuno; UniMarconi; Unicusano eCampus; Unitelma;

, disponibile a Napoli nelle seguenti università online: Archeologia , che a Napoli è disponibile presso: Unitelma

, che a Napoli è disponibile presso: Giurisprudenza , a Napoli disponibile presso: eCampus; Pegaso; UniMarconi; Unitelma Unicusano; Uninettuno; Mercatorum

, a Napoli disponibile presso: Scienze della nutrizione offerta a Napoli da: Mercatorum;

offerta a Napoli da: Sociologia , a Napoli proposta da: Mercatorum

, a Napoli proposta da: Lingue , disponibile a Napoli presso: Mercatorum

, disponibile a Napoli presso: Architettura, Design e Moda , che a Napoli trovi presso: Mercatorum;

, che a Napoli trovi presso: Arti Figurative, della Musica, dello Spettacolo e della Moda , a Napoli proposta da: eCampus; Mercatorum;

, a Napoli proposta da: Beni Culturali , a Napoli offerta da: Uninettuno.

, a Napoli offerta da:

Corsi di Laurea Online a Napoli: lauree telematiche disponibili

In termini di lauree online, a Napoli gli Atenei telematici ti offrono parecchie opportunità. Eccole di seguito suddivise tra lauree triennali e lauree specialistiche: una volta individuata la laurea di tuo interesse, contattaci per ricevere gratuitamente tutte le informazioni.

Lauree triennali online a Napoli

Come corsi di laurea triennale online, a Napoli hai tante possibilità che riportiamo a seguire, una volta individuato il corso può consono ai tuoi interessi non esitare a contattarci per avere maggiori informazioni ed essere guidato gratuitamente all’iscrizione:

Lauree specialistiche (magistrali) online a Napoli

Trovi invece di seguito tutte le lauree specialistiche online disponibili a Napoli. Anche in questo caso, una volta individuata la laurea di tuo interesse, contattaci e ti forniremo gratuitamente tutte le informazioni che cerchi:

LM-02 Archeologia che trovi da: Unitelma, con la denominazione “Classical Archaeology” (in lingua inglese);

che trovi da: LM-14 Filologia moderna disponibile presso: eCampus: con la denominazione “Letteratura, musica e spettacolo”; e con la denominazione “Filologia Moderna”; UniMarconi, con la denominazione “Filologia e Letterature Moderne”;

disponibile presso: LM-23 Ingegneria civile che trovi a Napoli presso: eCampus; Unicusano, con 5 curricula: Agroindustriale; Biomedico; Gestionale; Elettronico; Meccanico; UniMarconi; Uninettuno, con 2 curricula: Edilizia e Progettazione; Strutture e Infrastrutture);

che trovi a Napoli presso: LM-26 Ingegneria della sicurezza disponibile da: Unipegaso;

disponibile da: LM-29 Ingegneria elettronica che trovi da: Unicusano“;

che trovi da: LM-30 Ingegneria energetica e nucleare offerta da: UniMarconi;

offerta da: LM-31 Ingegneria gestionale proposta a Napoli dalle seguenti università online: Mercatorum; Uninettuno, con 3 curricula: Gestione dei Processi Industriali; Sistemi Energetici; Industria 4.0;

proposta a Napoli dalle seguenti università online: LM-32 Ingegneria informatica che a Napoli trovi presso: eCampus, con la denominazione “Ingegneria informatica e dell’automazione”; UniMarconi; Uninettuno, con 2 curricula: Big Data; Programmazione e sicurezza);

che a Napoli trovi presso: LM-33 Ingegneria meccanica che trovi da: eCampus, con la denominazione “Ingegneria industriale” e 4 curricula: tecnologico gestionale; termomeccanico; progettuale meccanico; industria 4.0; Unicusano; UniMarconi, con la denominazione “Ingegneria industriale”;

che trovi da: LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane che trovi presso: eCampus, con la denominazione “Lingue e Letterature Moderne e Traduzione Interculturale”;

che trovi presso: LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale offerta da: UniMarconi, con la denominazione “Lingue Moderne per la Comunicazione Internazionale”;

offerta da: LM-47 Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie proposta da: Unipegaso, con la denominazione “Management dello Sport e delle Attività Motorie”;

proposta da: LM-51 Psicologia proposta da diverse università online a Napoli: Unicusano, con 2 curricula: Psicologia clinica e della Riabilitazione; Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni; eCampus, con 3 curricula: psicologia clinica e dinamica; psicologia giuridica; psicologia e nuove tecnologie; Mercatorum, con la denominazione “Psicologia del lavoro e delle organizzazioni”; UniMarconi; Uninettuno, con la denominazione “Psicologia Cognitiva e Tecnologie ” e 3 curricula: Tecnologie di supporto clinico alla persona; Cyberpsicologia; Neuroscienze;

proposta da diverse università online a Napoli: LM-52 Relazioni internazionali che trovi presso: Mercatorum, con la denominazione “Relazioni Internazionali per lo Sviluppo Economico”; Unicusano;

che trovi presso: LM-56 Scienze dell’economia proposta da: eCampus; Unicusano, con la denominazione “Scienze economiche”; UniMarconi; Unipegaso, con la denominazione “Scienze economiche”;

proposta da: LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua che trovi da: IUL, con la denominazione “Innovazione educativa e apprendimento permanente nella formazione degli adulti in contesti nazionali e internazionali”;

che trovi da: LM-62 Scienze della politica offerta a Napoli da: UniMarconi, con la denominazione “Scienze Politiche”

offerta a Napoli da: LM-63 Scienze delle Pubbliche Amministrazioni proposta da: Unitelma, con la denominazione “Management delle organizzazioni pubbliche e sanitarie” e 3 curricula: Management ed e-government delle Aziende Pubbliche; Management delle Aziende Sanitarie; Management delle Autonomie Territoriali;

proposta da: LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate laurea online che puoi conseguire presso: eCampus, con la denominazione “Scienze dell’esercizio fisico per il benessere e la salute”

laurea online che puoi conseguire presso: LM-77 Scienze economico-aziendali proposta a Napoli dai seguenti Atenei online: Mercatorum, con la denominazione “Management”; Uninettuno, con la denominazione “Gestione d’impresa e tecnologie digitali”; Unitelma, con la denominazione “Economia, Management e Innovazione” e 3 curricola: Economia e Management Aziendale; Economia, Tecnologia, Innovazione; Economy, Technology, Innovation;

proposta a Napoli dai seguenti Atenei online: LM-85 Scienze pedagogiche offerta da: eCampus, con 2 curricula: pedagogia e scienze umane; pedagogista della marginalità e della disabilità; Unicusano; UniMarconi, con la denominazione “Pedagogia”; Unipegaso;

offerta da: LMG-01 Lauree magistrali in Giurisprudenza disponibile a Napoli presso: Unitelma; eCampus; Unicusano; UniMarconi; Unipegaso.

disponibile a Napoli presso:

Master online a Napoli: scelte possibili

Dopo la laurea, sono numerosi i master online che puoi seguire a Napoli. Di seguito riportiamo l’elenco completo dei master online di 1° e 2° livello ai quali puoi iscriversti studiando online a Napoli. Per avere informazioni aggiuntive contattaci e saremo lieti di aiutarti gratuitamente.

Master online di 1° livello a Milano

A Napoli puoi seguire i seguenti master di 1° livello, di seguito trovi un elenco completo con indicato l’Ateneo che lo eroga, il master di 1° livello e l’area didattica di riferimento:

eCampus MBA – Area: EconomicaCriminologia – Area: Giuridica Esperto in Management della Comunicazione – Area: interdisciplinare Esperto in Management del Turismo e dei Beni Culturali – Area: interdisciplinare Energia e mobilità sostenibile – Area: Economica Digital Marketing & CDO – Area: Economica Digital & Graphic Design – Area: Economica SED MED – Area: Economica Design per l’ Industria 4.0 – Area: Economica Cooperazione Internazionale per la tutela della persona e Intelligence Nazionale – Area: Giuridica Criminologia e tutela degli animali – Area: Giuridica Esperto in impianti tecnologici e EGE – Area: Ingegneria e Architettura Governance Multilivello. Programmazione e Gestione delle Politiche Pubbliche per l’Integrazione – Area: Interdisciplinare Manager 4.0 in sanità – Area: Interdisciplinare Teoria e Metodologia dell’allenamento nel calcio – Area: Interdisciplinare Fashion brand management – Area: Marketing Fashion communication management – Area: Marketing Fashion collection management – Area: Marketing Fashion jewelry: history and design – Area: Marketing Storytelling – Area: Marketing Direzione del Personale e Sviluppo Risorse Umane – Area: Psicologica Biomeccanica e interferenze neurofisiologiche alla postura – Area: Sanità Estetica oncologica: ricostruire l’immagine di se – Area: Sanità Infermieristica nella medicina estetica – Area: Sanità Management per il Coordinamento delle Professioni Sanitarie – Area: Sanità Gestione e Coordinamento dell’area Socio-Sanitaria – Area: Sanità Cure palliative e terapia del dolore – Area: Sanità Infermieristica in Psichiatria – Area: Sanità Formazione degli educatori area sociosanitaria – Area: Sanità Valutazione posturale strumentale ed analisi del movimento – Area: Interdisciplinare A scuola oggi – Metodologie didattiche e strumenti innovativi per alunni con bisogni educativi speciali (BES) – Area: Scuola A scuola oggi – Didattica metacognitiva: motivazione e apprendimento – Area: Scuola A scuola oggi: alternanza scuola-lavoro – Area: Scuola Metodologie didattiche per l’integrazione degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) – Area: Scuola Il Bullismo: interpretazione fenomenologia prevenzione e didattica – Area: Scuola Nuova didattica per le lingue: multimodale, flipped learning e clil – Area: Scuola Didattica della lingua italiana come seconda lingua( L2) – Area: Scuola Glottodidattica infantile – Area: Scuola

IUL Amministrazione, Finanza e Controllo – Area: Economica Gestione e strategia d’impresa – Area: Economica Sport Management – Area: Economica Management – Economics, Leadership e Digital Skills – Area: Economica Politica, istituzioni e governance pubblica – Area: Pubblica Amministrazione Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione – Area: Pubblica Amministrazione Expert Teacher – Area: Scuola Arte Sacra – Area: Turismo Giornalismo enogastronomico – Area: Turismo Arti e scienze culinarie – Area: Turismo

Mercatorum Management Aziendale – Area: Economia FORMAZIONE FORMATORI BUSINESS & CORPORATE BLENDED – Area: Economia Giornalismo Digitale ed Editoria 4.0 – Area: Economia Blockchain Economy e Cryptoasset – Area: Economia BLOCKCHAIN ECONOMY E CRYPTOASSET” ONLINE – Area: Economia “BLOCKCHAIN ECONOMY E CRYPTOASSET” BLENDED – Area: Economia IMPRESA E ORGANIZZAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI – Area: Economia PSICOLOGIA ORGANIZZATIVA, DEI GRUPPI E DELLE ISTITUZIONI – Area: Economia MANAGEMENT AZIENDALE – Area: Economia Management e Amministrazione delle Imprese – Area: Economia FORMAZIONE FORMATORI BUSINESS & CORPORATE blended – Area: Economia GIORNALISMO DIGITALE ED EDITORIA 4.0 – Area: Economia REAL ESTATE, PROPERTY & BUILDING MANAGEMENT – Area: Economia Management e Amministrazione delle Imprese – Area: Economica REAL ESTATE, PROPERTY & BUILDING MANAGEMENT – Area: Economica PSICOLOGIA ORGANIZZATIVA, DEI GRUPPI E DELLE ISTITUZIONI – Area: Psicologica IMPRESA E ORGANIZZAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI – Area: Turismo

Unicusano Digital Marketing – Area: Economico Giuridica Data analyst – Area: Economico Giuridica Curatore fallimentare – Area: Economico Giuridica Criminologia e sicurezza nel mondo contemporaneo – Area: Economico Giuridica Management per Società sportive – Area: Economico Giuridica Risk assessment and analysis of company assets – Area: Economico Giuridica Food promotion – Promotori di gusto – Area: Economico Giuridica Pensiero creativo. Le dieci competenze irrinunciabili – Area: Economico Giuridica Social media manager e scrittura per web – Area: Economico Giuridica Tourism Management – Area: Economico Giuridica Start-up d’impresa – Area: Economico Giuridica Sicurezza delle reti informatiche – Area: Economico Giuridica Retail management – Area: Economico Giuridica Project management – Area: Economico Giuridica Progettazione e organizzazione di eventi – Event management – Area: Economico Giuridica Procuratore sportivo – Area: Economico Giuridica Pianificazione Tributaria Internazionale – Area: Economico Giuridica Pianificazione fiscale e doganale negli scambi con l’estero e per l’internazionalizzazione delle imprese – Area: Economico Giuridica Operatori per l’immigrazione e l’integrazione – Area: Economico Giuridica Museologia, gestione e valorizzazione dei beni culturali – Area: Economico Giuridica Mobility management – Area: Economico Giuridica Mediazione familiare – Area: Economico Giuridica Marketing Management – Area: Economico Giuridica Management delle cure primarie e territoriali – Area: Economico Giuridica Luxury brand management – Area: Economico Giuridica Logistica e trasporti – Area: Economico Giuridica La redazione del bilancio d’esercizio – Area: Economico Giuridica La gestione della crisi da sovraindebitamento dalla legge 3/2012 alla prassi dei tribunali – Area: Economico Giuridica La comunicazione nella pubblica amministrazione – Area: Economico Giuridica Green economy e management sostenibile – Area: Economico Giuridica Giornalismo 3.0 – Area: Economico Giuridica Gestione ed amministrazione delle risorse umane – Area: Economico Giuridica Gestione e organizzazione di attività sportive – Area: Economico Giuridica Finanza comportamentale – Area: Economico Giuridica Esperto paghe e contributi – Area: Economico Giuridica Economia e management della comunicazione e dei media – Area: Economico Giuridica Diritto processuale amministrativo – Area: Economico Giuridica Diritto penale e procedura penale: la difesa d’ufficio – Area: Economico Giuridica Diritto della sicurezza alimentare – Area: Economico Giuridica Diritto del lavoro – Area: Economico Giuridica Diritto amministrativo – Area: Economico Giuridica Atti persecutori: ll fenomeno dello stalking – Area: Economico Giuridica Amministrazione giudiziaria di aziende e beni sequestrati e confiscati – Area: Economico Giuridica La Consulenza pedagogica nei contesti educativi di formazione permanente – Area: Formazione e Mondo Scuola Online Educatore dei servizi per la prima infanzia – Area: Formazione e Mondo Scuola Online Prevenzione – Educazione – Rieducazione del gesto grafico – DSA – Area: Formazione e Mondo Scuola Online Dipendenze patologiche: strategie di intervento e prevenzione – Area: Formazione e Mondo Scuola Online Counseling relazionale nei contesti scolastici, educativi e socio-sanitari – Area: Formazione e Mondo Scuola Online Professione reporter. A scuola di giornalismo – Area: Formazione e Mondo Scuola Online Strumenti didattici per l’insegnamento della geografia – Area: Formazione e Mondo Scuola Online Psicopedagogia e didattica per i disturbi specifici dell’apprendimento – Area: Formazione e Mondo Scuola Online Pedagogia e didattica per l’innovazione scolastica – Area: Formazione e Mondo Scuola Online Operatori per l’immigrazione e l’integrazione – Area: Formazione e Mondo Scuola Online Nuove strategie educative per una didattica inclusiva – Area: Formazione e Mondo Scuola Online Metodologia montessoriana – Applicazioni e prospettive future – Area: Formazione e Mondo Scuola Online Metodi e tecniche per l’integrazione dei diversamente abili – Area: Formazione e Mondo Scuola Online Mediazione interculturale – Area: Formazione e Mondo Scuola Online I disturbi dello spettro autistico – Area: Formazione e Mondo Scuola Online Giornalismo 3.0 – Area: Formazione e Mondo Scuola Online Gestione ed amministrazione delle risorse umane – Area: Formazione e Mondo Scuola Online Educazione ambientale e sviluppo sostenibile: un nuovo modello per la scuola – Area: Formazione e Mondo Scuola Online Educare in contesti multietnici, multiculturali e multilivello – Area: Formazione e Mondo Scuola Online Didattiche e strumenti innovativi per il sostegno dei Bisogni Educativi Speciali (BES) – Area: Formazione e Mondo Scuola Online Didattiche e Strumenti Innovativi – Dinamiche relazionali e Gestione del Burnout – Area: Formazione e Mondo Scuola Online Didattica metacognitiva e successo scolastico – Area: Formazione e Mondo Scuola Online Diagnostica e riabilitazione delle sindromi autistiche e altri disturbi della comunicazione – Area: Formazione e Mondo Scuola Online Consulenza pedagogica nei contesti educativi di formazione permanente – Area: Formazione e Mondo Scuola Online Bullismo e cyberbullismo: studi e tecniche di intervento e prevenzione – Area: Formazione e Mondo Scuola Online Esodo giuliano-dalmata e foibe: un patrimonio storico-culturale da non dimenticare – Area: Forze armate Politica militare comparata dal 1945 ad oggi. Dottrina, strategia, armamenti – Area: Forze armate Security e Safety in materia di sicurezza urbana – Area: Forze armate Storia militare contemporanea 1796-1960 – Area: Forze armate Criminologia e sicurezza nel mondo contemporaneo – Area: Forze armate Atti persecutori: ll fenomeno dello stalking – Area: Forze armate Antiterrorismo Internazionale – Area: Forze armate Analista del Medio Oriente: politica, economia, sicurezza – Area: Forze armate Studi Internazionali – Area: Forze armate Sicurezza delle reti informatiche – Area: Ingegneristica Gestione, controllo e manutenzione dei processi industriali – Area: Ingegneristica Data science: information & knowledge management per data scientist – Area: Ingegneristica Data analyst – Area: Ingegneristica Genetica ed epigenetica applicata al trattamento nutrizionale – Area: Medico Sanitaria Operatore in biodiscipline olistiche per la salute – Naturopata olistico esperto in alimentazione naturale – Area: Medico Sanitaria Nutrizione Clinica – Area: Medico Sanitaria Medicina legale e danno alla persona – Area: Medico Sanitaria Management delle cure primarie e territoriali – Area: Medico Sanitaria Infermieristica ed Ostetricia Legale e Forense – Area: Medico Sanitaria Infermieristica ed Ostetricia Legale e Forense – Area: Medico Sanitaria Gestione del coordinamento nelle professioni sanitarie – Area: Medico Sanitaria Gestione del coordinamento nelle professioni sanitarie – Area: Medico Sanitaria Diagnostica e riabilitazione delle sindromi autistiche e altri disturbi della comunicazione – Area: Medico Sanitaria Area critica ed emergenza sanitaria – Area: Medico Sanitaria Storia militare contemporanea 1796-1960 – Area: Politologia Professione reporter. A scuola di giornalismo – Area: Politologia Tecniche di analisi della persona – Area: Politologia Studi strategici – Area: Politologia Strumenti didattici per l’insegnamento della geografia – Area: Politologia Relazioni internazionali – Area: Politologia Operatori per l’immigrazione e l’integrazione – Area: Politologia Operatore esperto nella gestione delle crisi umanitarie, prevenzione dei conflitti e processi di ricostruzione post-conflitto – Area: Politologia Mediazione interculturale – Area: Politologia La comunicazione nella pubblica amministrazione – Area: Politologia Analista del Medio Oriente: politica, economia, sicurezza – Area: Politologia La Consulenza pedagogica nei contesti educativi di formazione permanente – Area: Psicologia Educatore dei servizi per la prima infanzia – Area: Psicologia Tecniche di analisi della persona – Area: Psicologia Psicopedagogia e didattica per i disturbi specifici dell’apprendimento – Area: Psicologia Psicologia dello Sport – Area: Psicologia Pedagogia e didattica per l’innovazione scolastica – Area: Psicologia Operatori per l’immigrazione e l’integrazione – Area: Psicologia Operatore in biodiscipline olistiche per la salute – Naturopata olistico esperto in alimentazione naturale – Area: Psicologia Nutrizione Clinica – Area: Psicologia Nuove strategie educative per una didattica inclusiva – Area: Psicologia Metodologia montessoriana – Applicazioni e prospettive future – Area: Psicologia Metodi e tecniche per l’integrazione dei diversamente abili – Area: Psicologia Mediazione interculturale – Area: Psicologia Mediazione familiare – Area: Psicologia I disturbi dello spettro autistico – Area: Psicologia Finanza comportamentale – Area: Psicologia Didattiche e strumenti innovativi per il sostegno dei Bisogni Educativi Speciali (BES) – Area: Psicologia Didattiche e Strumenti Innovativi – Dinamiche relazionali e Gestione del Burnout – Area: Psicologia Didattica metacognitiva e successo scolastico – Area: Psicologia Consulenza pedagogica nei contesti educativi di formazione permanente – Area: Psicologia Bullismo e cyberbullismo: studi e tecniche di intervento e prevenzione – Area: Psicologia Atti persecutori: ll fenomeno dello stalking – Area: Psicologia Master di I e II livello – Area: Discipline per la Didattica Area Scienze del Linguaggio – Letterature Straniere – Area: Discipline per la Didattica Area Scienze Pedagogiche e dell’Educazione – Area: Discipline per la Didattica Area Scienze Giuridiche ed Economiche – Area: Discipline per la Didattica Area Tecnico – Scientifica – Area: Discipline per la Didattica Business Administration – Area: Economia Global Marketing e Relazioni Commerciali Internazionali – Area: Economia Diritto Tributario – Area: Giurisprudenza Fenomeno Migratorio e Mediazione Culturale – Area: Scienze della Formazione Mediazione Familiare – Area: Scienze della Formazione

Uninettuno Master in Global MBA – blended Rome edition (in partnership with “LSBF – London School of Business and Finance”, “Berlin School of Business and Innovation”, “InterActive”) – Area: Economia Master in Economia Circolare 4.0: Energia, Tecnologia e Ambiente – Area: Economia Master in Finance and Investments (in partnership with “LSBF – London School of Business and Finance”, “Berlin School of Business and Innovation”, “InterActive”) – Area: Economica Master in Strategic Marketing (in partnership with “LSBF – London School of Business and Finance”, “Berlin School of Business and Innovation”, “InterActive”) – Area: Economica Master in International Tourism, Hospitality and Event Management (in partnership with “LCCA – London College of Contemporary Arts”, “Berlin School of Business and Innovation”, “InterActive”) – Area: Economica Master in “Water Awareness, Consciousness, Knowledge and Management” (in partnership with “Water Academy SRD”) – Area: Economica Master in Health Management (in partnership with “Atheneum Liberal Studies”) – Area: Economica MBA in Accounting and Finance (in partnership with “Atheneum Liberal Studies”, “Epsilonnet College”) – Area: Economica MBA in Maritime and Shipping Management (in partnership with “Atheneum Liberal Studies”, “Institute for International Maritime Studies”) – Area: Economica Master of Science in Health Management (in partnership with “Atheneum Liberal Studies”) – Area: Economica Master in Applied Sports Performance (in partnership with “Pillars of Performance”, “Seed of Speed”) – Area: Economica Master in Sports Education (in partnership con Vernier, Seed of Speed, Irish Osteoporosis Society, Pillars of Performance) – Area: Economica Master in Applied Archaeological Sciences (in partnership with “Atheneum Liberal Studies”, “International Delphic Academy”) – Area: Economica Master in European Law and Policies – Area: Girurisprudenza Master in Energy Management – Area: Ingegneria Master in Logiche e Tecniche di Project Management – Area: Ingegneria Master in Applied and Industrial Mathematics Online Uninettuno – Area: Ingegneria The Big Data for Civil Engineering and Architecture B.I.M. Master & Professional training courseB.I.M. Master & Professional training course – Area: Ingegneria L’impatto di esperienze traumatiche e/o stressanti: prevenzione e strategie di intervento – Area: Psicologia Global Journalism – Area: Scienze della Comunicazione Patrimonio culturale ed enogastronomia – Area: Beni Culturali

UniPegaso Giornalismo e comunicazione – Area: Comunicazione Security ed intelligence. Analisi e gestione – Area: Forze Armate Criminologia e studi giuridici forensi – Area: Forze Armate Studi avanzati nel settore giuridico-forense – Area: Forze Armate E-Government e E-Management nella Pubblica Amministrazione – Area: Giuridica Economica Amministrazione e gestione delle imprese sociali e del no profit – Area: Giuridica Economica Metodologie di contrasto all’evasione ed elusione fiscale – Area: Giuridica Economica Consulente del lavoro – Area: Giuridica Economica Diritto delle società ed economia delle aziende – Area: Giuridica Economica Diritto societario e legislazione antiriciclaggio – Area: Giuridica Economica Real Estate Management & Finance – Area: Giuridica Economica La Fiscalità nei suoi aspetti giuridici, economici e contabili – Area: Giuridica Economica Criminologia e studi giuridici forensi – Area: Giuridica Economica Strategie di Comunicazione Pubblica e Sociale – Area: Giuridica Economica Studi giuridici: processi comunitari e internazionali – Area: Giuridica Economica Principi storico-filosofici del diritto – Area: Giuridica Economica Medicina legale civilistica – Area: Giuridica Economica Anticorruzione, Trasparenza e Privacy – Area: Giuridica Economica Il ruolo del curatore nella novellata liquidazione giudiziale – Area: Giuridica Economica FINTECH. Formazione e sviluppo del Digital project manager – Area: Giuridica Economica LE NUOVE FRONTIERE DELLA CYBER SECURITY – Area: Giuridica Economica MANAGER PER L’APPLICAZIONE DEI PROCESSI DI INDUSTRIA 4.0 – Area: Giuridica Economica COMUNICAZIONE D’IMPRESA – Area: Giuridica Economica Business Administration per l’economia circolare e la green economy – Area: Giuridica Economica Management della Polizia Locale: sicurezza urbana e gestione strategica dei comandi – Area: Giuridica Economica E-Government e E-Management nella Pubblica Amministrazione – Area: Ingegneria Project Management nel Settore delle Costruzioni – Area: Ingegneria Risk and Disaster Management – Area: Ingegneria Communication and Media Studies – Area: Internazionale Funzionari Ispettivi Pubblici: ambiti di diritto e metodologie di contrasto all’evasione ed elusione fiscale – Area: Ispettiva Italian Arts, Communication and Entertainment – Area: Made in Italy Made in Italy – Italian Musical Heritage – Area: Made in Italy MADE IN ITALY – Italian Food and Wine – Area: Made in Italy MADE IN ITALY, FASHION AND LUXURY – Area: Made in Italy Esperto in Bioimpedenza – Specialista nella distribuzione di integratori alimentari – Area: Motoria Posturologia – Area: Motoria E-Government e E-Management nella Pubblica Amministrazione – Area: Pubblica Amministrazione La Fiscalità delle Imprese negli aspetti Giuridici ed Economico-Aziendali – Area: Pubblica Amministrazione Anticorruzione, Trasparenza e Privacy – Area: Pubblica Amministrazione Scienza dell’Alimentazione e Dietetica Applicata, Fabbisogni Nutrizionali negli Sportivi – Area: Salute – Sicurezza Medicina legale: il danno alla persona nei suoi aspetti medico-legali e giuridici – Area: Sanità Ostetricia di comunità – Area: Sanità Cure Complementari – Area: Sanità Ricerca clinica in ambito sanitario – Area: Sanità Formazione e tutorato nelle professioni sanitarie – Area: Sanità Ecografia: tecnica, anatomia ed applicazione clinica – Area: Sanità Management per le funzioni di coordinamento nell’area delle professioni sanitarie – Area: Sanità Aspetti legali e forensi nelle professioni sanitarie – Area: Sanità Area critica ed emergenza in ambito infermieristico – Area: Sanità Amministratore di sistema in ambito sanitario – Area: Sanità Terapia endovenosa ed accessi vascolari (In collaborazione con IRCCS Neuromed) – Area: Sanità L’Infermiere di camera operatoria – Area: Sanità Posturologia – Area: Sanità Assistenza Integrata Ospedale Territorio – Area: Sanità Risk Management (Gestione del rischio in Sanità) – Area: Sanità Osteopatia In collaborazione con S.E.F.O. e A.I.P.U. – Area: Sanità Stomaterapia e incontinenze – Area: Sanità Il wound care basato su prove di efficacia – Area: Sanità Case Management in ambito infermieristico ed ostetrico – Area: Sanità Donna e medicina di segnale, un approccio innovativo – Area: Sanità La Nutrizione – Area: Sanità L’ecografia infermieristica – Area: Sanità L’infermiere di medicina estetica – Area: Sanità Gestione a supporto dei processi per la qualità e la sicurezza alimentare – Area: Sanità Assistenza infermieristica in anestesia e rianimazione pediatrica – Area: Sanità L’applicazione della Medicina Tradizionale Cinese in ambito clinico – Area: Sanità Sorveglianza Epidemiologica e controllo delle infezioni correlate all’Assistenza Sanitaria – Area: Sanità Management dei Servizi di Sanità Penitenziaria e delle REMS – Area: Sanità Podologia dello Sport – Area: Sanità Ecografia di supporto per fisioterapisti e podologi – Area: Sanità La ricerca scientifica in ambito sanitario – In collaborazione con: Federazione Nazionale TSRM e delle Professioni Sanitarie TRP – Area: Sanità Disturbi dell’attenzione ed iperattività (DDAI e DSA) – Area: Scuola Didattica Speciale per le disabilità – Area: Scuola I media per la didattica e gli strumenti interattivi per la gestione della classe. – Area: Scuola Metodologie didattiche inclusive secondo il modello del flipped learning cooperativo – Area: Scuola Diversity management: tecniche di Counseling nei gruppi-classe multiculturali – Area: Scuola L’autonomia e la didattica delle competenze nel contesto scolastico italiano – Area: Scuola L’azione didattica nei Bisogni Educativi Speciali nella scuola inclusiva – Area: Scuola Le problematiche scolastiche nelle forme di bullismo, devianza e dispersione – Area: Scuola Metodologie inclusive per gli alunni stranieri. – Area: Scuola Flip teaching e gli stili di apprendimento – Area: Scuola La didattica disciplinare e metodologica della Lingua Inglese. – Area: Scuola La didattica disciplinare e metodologica delle Scienze Umane. – Area: Scuola La didattica disciplinare e metodologica della Filosofia e della Storia – Area: Scuola La didattica disciplinare e metodologica delle Scienze economico-aziendali. – Area: Scuola La didattica disciplinare e metodologica dell’ambito linguistico-letterario – Area: Scuola Valutazione e autovalutazione nella scuola delle competenze – Area: Scuola La didattica disciplinare e metodologica delle Scienze giuridico-economiche. – Area: Scuola La didattica disciplinare e metodologica dell’informatica – Area: Scuola Interprete lingua dei segni italiana: ruolo, funzione e applicazione – Ambito didattico educativo – professionale – Area: Scuola Sistemi di sicurezza ed interculturalità – Area: Sicurezza FINTECH. Formazione e sviluppo del Digital project manager – Area: Specializzazioni Digitali Hbr LE NUOVE FRONTIERE DELLA CYBER SECURITY – Area: Specializzazioni Digitali Hbr MANAGER PER L’APPLICAZIONE DEI PROCESSI DI INDUSTRIA 4.0 – Area: Specializzazioni Digitali Hbr COMUNICAZIONE D’IMPRESA – Area: Specializzazioni Digitali Hbr Business Administration per l’economia circolare e la green economy – Area: Specializzazioni Digitali Hbr Manager dello sport – Area: Sport Panorama – Arte – Area: Turistica Panorama – Enogastronomia – Area: Turistica Panorama – Fashion – Area: Turistica Panorama – Turismo – Area: Turistica Criminologia e studi giuridici forensi – Area: Umanistica Animatore di comunità – Area: Uniprofessioni Giurista d’impresa – Area: Uniprofessioni Pedagogista giuridico – Area: Uniprofessioni Virtual Community Manager – Area: Uniprofessioni Consulente tecnico-psicologico in ambito forense – Area: Uniprofessioni Esperto in pedagogia criminale – Area: Uniprofessioni Mediatore Penale Minorile – Area: Uniprofessioni Criminologia Clinica, Penitenziaria, Minorile – Area: Uniprofessioni Coordinatore pedagogico di nidi e servizi per l’infanzia – Area: Uniprofessioni Coaching umanistico e programmazione neuro-linguistica – Area: Uniprofessioni Governance clinica e management sanitario delle malattie infiammatorie croniche (IMIDs): modelli integrati per la gestione di disordini intestinali e sistemici indotti da fattori genetici, alimentari, microbici – Immunoallergologia e Medicina – Area: Uniprofessioni Microbiota: identita’, funzioni e disfunzioni. Approccio personalizzato alla diagnostica e alle corrette terapie di reimpianto – Area: Uniprofessioni GIURIMETRIA – Area: Uniprofessioni LA DISCIPLINA GIURIDICA DELLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA – Area: Uniprofessioni

Unitelma Diritti, obblighi e responsabilità del pubblico dipendente – Area: Giuridico-Economica Governance, management, e-government delle pubbliche amministrazioni – Area: Giuridico-Economica Economia, sviluppo turistico, ambiente e territorio – estate – Area: Giuridico-Economica Franchising – Area: Giuridico-Economica Creazione e gestione di start up di imprese – Area: Giuridico-Economica Management dei processi di semplificazione e digitalizzazione delle PA – Area: Giuridico-Economica La cittadinanza digitale – Area: Giuridico-Economica Il tributarista: nuove competenze, opportunità, responsabilità – Area: Giuridico-Economica Management delle università – Area: Giuridico-Economica Anticorruzione, etica pubblica, trasparenza, amministrazione digitale – Area: Giuridico-Economica Il management dei beni e delle attività culturali – Area: Giuridico-Economica Federalismo dello stato e autonomia degli enti locali – MAFED – Area: Giuridico-Economica Contrattazione pubblica – sviluppo economico, nuove tecnologie – Area: Giuridico-Economica Organizzazione e gestione delle risorse umane – OGRU – Area: Giuridico-Economica Profili giuridici e responsabilità nella gestione dei servizi sanitari – PROGRES – Area: Giuridico-Economica La tutela dell’ambiente. Profili economici e giuridici – TAMPREG – Area: Giuridico-Economica Diritto ed economia per la nuova impresa – Area: Giuridico-Economica Health and safety compliance: organizzazione, sistemi di gestione della sicurezza e responsabilità – Area: Giuridico-Economica I professionisti della digitalizzazione documentale e della privacy – Area: Giuridico-Economica Le pratiche sportive per l’inclusione scolastica – Area: Mondo Scuola Pensiero computazionale e coding – Area: Mondo Scuola Didattica dell’italiano per stranieri – Area: Mondo Scuola Didattica esperienziale per l’alternanza scuola-lavoro – Area: Mondo Scuola Nuovi paradigmi progettuali del sistema educativo – Area: Mondo Scuola Consulenti nel miglioramento degli istituti scolastici – Area: Mondo Scuola Il bullismo – Area: Mondo Scuola Multilinguismo e dialogo interculturale – Area: Mondo Scuola Le sfide educative della diversità e dei bisogni educativi speciali – Area: Mondo Scuola Integrazione scolastica e strategie didattiche per il sostegno nella scuola secondaria – Area: Mondo Scuola Le tossicodipendenze in prospettiva multidisciplinare – Area: Salute Direzione ed organizzazione delle aziende sanitarie – Area: Salute Infermieristica forense – Area: Salute Scienza dell’alimentazione e dietetica applicata – Area: Salute Management e funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie – Area: Salute Risk management in sanità – Area: Salute La gestione del paziente oncologico complesso – Area: Salute Management sanitario 4.0 – Area: Salute Disturbi del comportamento alimentare e obesità – Area: Salute Area Socio-Politica – Area: Salute Analisi e modellazione dei dati e dei processi: metodi e modelli – AMDP – Area: Salute International cooperation, finance and development – Master of science – Area: Salute Criminologia, scienze investigative e strategiche per la sicurezza – Area: Salute Gestione delle istituzioni scolastiche e responsabilità formative – Area: Salute Funzioni internazionali e la cooperazione allo sviluppo – Area: Salute Sviluppo sostenibile, geopolitica delle risorse e studi artici -I livello – Area: Salute Euro progettazione nei servizi sociali e sanitari – Area: Salute Fare politica: cultura, democrazia e partecipazione – Area: Salute Area Teconologico-Gestionale – Area: Salute Innovazione digitale nella Pubblica Amministrazione e open data – Area: Salute Trasporti, mobilità e logistica – Area: Salute Area Mondo Scuola – Area: Salute le pratiche sportive per l’inclusione scolastica – Area: Salute Pensiero computazionale e coding – Area: Salute Didattica dell’italiano per stranieri – Area: Salute Didattica esperienziale per l’alternanza scuola-lavoro – Area: Salute Nuovi paradigmi progettuali del sistema educativo – Area: Salute Consulenti nel miglioramento degli istituti scolastici – Area: Salute Il bullismo – Area: Salute Multilinguismo e dialogo interculturale – Area: Salute Le sfide educative della diversità e dei bisogni educativi speciali – Area: Salute Integrazione scolastica e strategie didattiche per il sostegno nella scuola secondaria – Area: Salute Analisi e modellazione dei dati e dei processi: metodi e modelli – AMDP – Area: Socio-Politica International cooperation, finance and development – Master of science – Area: Socio-Politica Criminologia, scienze investigative e strategiche per la sicurezza – Area: Socio-Politica Gestione delle istituzioni scolastiche e responsabilità formative – Area: Socio-Politica Funzioni internazionali e la cooperazione allo sviluppo – Area: Socio-Politica Sviluppo sostenibile, geopolitica delle risorse e studi artici -I livello – Area: Socio-Politica Euro progettazione nei servizi sociali e sanitari – Area: Socio-Politica Fare politica: cultura, democrazia e partecipazione – Area: Socio-Politica Innovazione digitale nella Pubblica Amministrazione e open data – Area: Tecnologico-Gestionale Trasporti, mobilità e logistica – Area: Tecnologico-Gestionale



Master online di 2° livello a Milano

Nell’elenco che segue trovi tutti i master di 2° livello disponibili online a Napoli, sempre con indicato l’Ateneo e l’area didattica di riferimento:

eCampus Il ruolo del dirigente scolastico Area Scuola MBA Area Economica Criminologia Area Giuridica Scienze Informative per la Sicurezza Area Interdisciplinare Tutela, valorizzazione e restauro dei beni culturali e architettonici della Chiesa Area Interdisciplinare Management per la Direzione di Struttura Complessa Area Interdisciplinare Esperto in Management della Comunicazione Area Interdisciplinare Esperto in Management del Turismo e dei Beni Culturali Area Interdisciplinare Laserologia – Tecnologia Laser in Medicina, Chirurgia ed Odontoiatria Area Sanità La medicina estetica Area Sanità Medicina estetica ricostruttiva post neoplastica Area Sanità

IUL Diritto e Impresa Area Giuridica Governance della Scuola dell’Autonomia: ruoli organizzativi, strategici, tecnici Area Scuola

Unicusano Criminologia finanziaria Area Economico Giuridica Diritto dei consumatori Area Economico Giuridica Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale Area Economico Giuridica Digital leadership in Government &Public Sector Area Economico Giuridica Business Arts Management – Area: Economico Giuridica Tutela dei diritti del minore – Area: Economico Giuridica I nuovi professionisti privacy DPO (Data Protection Officer): Il responsabile della protezione dei dati personali e i privacy specialist – Area: Economico Giuridica Mediazione penale minorile – Area: Economico Giuridica MBA – Master of Business Administration – Area: Economico Giuridica Management dell’innovazione e delle nuove tecnologie – Area: Economico Giuridica Management dei Servizi Sociali – Area: Economico Giuridica La nuova legge anticorruzione nella Pubblica Amministrazione – Area: Economico Giuridica Human Resource Management – Area: Economico Giuridica Governance e Management nella Pubblica Amministrazione – Area: Economico Giuridica Gestione degli appalti pubblici. Il nuovo codice dei contratti, concessioni, appalti e ppp – Area: Economico Giuridica Geopolitica della Sicurezza – Area: Economico Giuridica Esperto in politiche e gestione dei flussi migratori – Area: Economico Giuridica Economia e management delle risorse naturali e dell’ambiente – Area: Economico Giuridica Diritto penale d’impresa – Area: Economico Giuridica Diritto delle assicurazioni – Area: Economico Giuridica Diritto della rete – Area: Economico Giuridica Diritto Antitrust e della Regolazione dei mercati – Area: Economico Giuridica Diritto ambientale e tutela del territorio – Area: Economico Giuridica Criminologia e diritto penale. Analisi criminale e Politiche per la sicurezza urbana – Area: Economico Giuridica Criminologia clinica – Area: Economico Giuridica Banking e Risk Management – Area: Economico Giuridica Banca e finanza – Area: Economico Giuridica Psicologia scolastica – Area: Formazione e Mondo Scuola Online Agenzie educative, la famiglia e la scuola: le responsabilità civili e penali e la tutela del minore nell’era digitale – Area: Formazione e Mondo Scuola Online Human Resource Management – Area: Formazione e Mondo Scuola Online Dirigenti nelle istituzioni scolastiche – Area: Formazione e Mondo Scuola Online Ambienti di apprendimento con tecnologie digitali – Area: Formazione e Mondo Scuola Online Geopolitica della Sicurezza – Area: Forze armate Criminologia e diritto penale. Analisi criminale e Politiche per la sicurezza urbana – Area: Forze armate BIM e digitalizzazione nell’industria AEC – Area: Ingegneristica Management dell’innovazione e delle nuove tecnologie – Area: Ingegneristica Innovazione, sviluppo e gestione di reti energetiche basate su energie rinnovabili – Area: Ingegneristica Ingegneria sismica – Area: Ingegneristica Gestione degli appalti pubblici. Il nuovo codice dei contratti, concessioni, appalti e ppp – Area: Ingegneristica Psicologia pediatrica – Area: Medico Sanitaria Fitoterapia applicata – Area: Medico Sanitaria Management sanitario – Area: Medico Sanitaria Management dei Servizi Sociali – Area: Politologia Esperto in politiche e gestione dei flussi migratori – Area: Politologia Criminologia, dipendenze e business della droga – Area: Politologia Psicologia del Comportamento Alimentare – Area: Psicologia Psicosessuologia clinica – Area: Psicologia Psicologia Giuridica e Forense – Area: Psicologia Psicologia pediatrica – Area: Psicologia Psicologia della Salute Organizzativa: teorie, strumenti e metodologie per la valutazione del rischio Stress Lavoro Correlato – Area: Psicologia Psicodiagnostica clinica e forense – Area: Psicologia Criminologia, dipendenze e business della droga – Area: Psicologia Criminologia clinica – Area: Psicologia

UniPegaso Diritto di Famiglia, dei Minori e delle Persone – Area: Accademia Forense Diritto della responsabilità civile e delle assicurazioni – Area: Accademia Forense Diritto del Lavoro, Diritto Sindacale, della Previdenza e della Sicurezza Sociale – Area: Accademia Forense Diritto e Processo Tributario – Area: Accademia Forense Diritto Amministrativo – Area: Accademia Forense Diritto e Processo Penale – Area: Accademia Forense Diritto e gestione dell’ambiente – Area: Accademia Forense Diritto e gestione dell’ambiente – Area: Ambiente Diritto e Processo Tributario – Area: Dottori Commercialisti Security ed intelligence: analisi e gestione – Area: Forze Armate Studi Penitenziari e dell’Esecuzione Penale – Area: Forze Armate Il contrasto al terrorismo internazionale: radicalizzazione, cyberjihad, intelligence e comunicazione strategica – Area: Forze Armate Il contrasto al terrorismo internazionale: radicalizzazione, cyberjihad, intelligence e comunicazione strategica – Area: Giuridica Diritto e Processo Tributario – Area: Giuridica Relazioni internazionali e studi strategici – Area: Giuridica Economica Strategie Organizzative e di Innovazione nella P.A. – Area: Giuridica Economica Sicurezza Economico Finanziaria e Antiriciclaggio – Area: Giuridica Economica Management della polizia locale:sicurezza urbana e gestione strategica dei comandi – Area: Giuridica Economica Strategie Organizzative e di Innovazione nella P.A. – Area: Ingegneria Il contrasto al terrorismo internazionale: radicalizzazione, cyberjihad, intelligence e comunicazione strategica – Area: Internazionale Diritto Amministrativo – Area: Pubblica Amministrazione Strategie Organizzative e di Innovazione nella P.A. – Area: Pubblica Amministrazione Management delle Aziende Sanitarie – Area: Sanità Nutrizione e Dietetica Applicata – Area: Sanità Medicina legale assicurativa – Area: Sanità La Dirigenza Scolastica e Tecnica dopo la legge di riforma N. 107/2015: quadro giuridico, competenze e funzioni – Area: Scuola La funzione docente e il piano triennale dell’offerta formativa didattica, inclusività e valutazione – Area: Scuola La DIDATTICA A DISTANZA: gestione, organizzazione e avanguardie metodologiche. – Area: Scuola COORDINAMENTO PEDAGOGICO DI NIDI, MICRONIDI E SEZIONI PRIMAVERA IN AMBITO EDUCATIVO, FORMATIVO E DIDATTICO – Area: Scuola Il ruolo del direttore dei servizi generali ed amministrativi nella scuola dell’autonomia e nel settore pubblico – Area: Scuola Il contrasto al terrorismo internazionale: radicalizzazione, cyberjihad, intelligence e comunicazione strategica – Area: Umanistica

Unitelma Il ruolo dirigenziale: profilo manageriale e leadership educativa – Area: Mondo Scuola Il ruolo dirigenziale: profilo manageriale e leadership educativa – Area: Salute Insegnare in Europa – Area: Salute Insegnare in Europa – Area: Socio-Politica La gestione dei beni confiscati per amministratori giudiziari – Area: Giuridico-Economica



Corsi di formazione online a Napoli

Nell’elenco che segue trovi i corsi di formazione online a Napoli, contattaci per ricevere gratuitamente tutte le informazioni disponibili relative a ogni corso di formazione online del territorio partenopeo:

eCampus Percorso formativo 24 CFU – D.M. 616/17 – Area: Scuola ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE – INDIRIZZO: ECONOMICO – Area: Economia ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE – INDIRIZZO: INGEGNERIA INDUSTRIALE – Area: Ingegneria ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE – INDIRIZZO: INGEGNERIA CIVILE – Area: Ingegneria ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE – INDIRIZZO: INGEGNERIA INFORMATICA – Area: Ingegneria ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE – INDIRIZZO: FILOLOGIA MODERNA – Area: Lettere ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE – INDIRIZZO: PSICOLOGICO – Area: Psicologia ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE – INDIRIZZO: PEDAGOGICO – Area: Psicologia

IUL Corso di alta formazione in gestione dell’area tecnica di una società sportiva – Area: Economica Nuove narrazioni – Nuove esplorazioni, Corso blended di aggiornamento professionale per docenti – Area: Marketing Scienze dell’attività motoria e della cultura fisica – Area: Scienze motorie Corso di formazione e aggiornamento professionale per dirigenti sportivi – Area: Scienze motorie Corso Base di didattica immersiva in Edmondo – Area: Scuola Percorso Formativo IUL – 24 CFU – D. Lgs. del 13 Aprile 2017, n. 59 e D. M. del 10 Agosto 2017, n. 616 – Area: Scuola Corso intensivo di Formazione per Educatore Professionale Socio-Pedagogico – Area: Scuola Corso intensivo di Formazione – Area: Scuola Corso di Alta Formazione in Arti e scienze culinarie – Area: Turismo PNF02 – Strategie, tecniche, strumenti progettare una didattica centrata sulle competenze, Area del PNF – Valutazione e miglioramento – Area: Scuola PNF03 – Primi passi per introdurre il digitale a scuola, Area del PNF – Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento – Area: Scuola PNF04 – La metodologia CLIL nella scuola del XXI secolo, Area del PNF – Competenze di lingua straniera – Area: Scuola PNF05 – Gli strumenti dell’inclusione, Area del PNF – Inclusione e disabilità – Area: Scuola PNF06 – I modelli di promozione del benessere orientati allo sviluppo di risorse e all’utilizzo delle opportunità del contesto scolastico e della comunità (educante), Area del PNF – Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile – Area: Scuola PNF07 – L’interculturalità possibile: breve storia della lettura, Area del PNF – Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale – Area: Scuola PNF08 – Evoluzione della normativa e del contesto produttivo, Area del PNF – Scuola e lavoro – Area: Scuola PNF09 – La valutazione e l’autovalutazione per il miglioramento scolastico, Area del PNF – Valutazione e miglioramento – Area: Scuola

Mercatorum INDUSTRIA 4.0 E DIGITALIZZAZIONE D’IMPRESA – Area: Economica IL COMMERCIO INTERNAZIONALE – Area: Economica VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE IN AZIENDA – Area: Economica ESPERTO IN POLITICHE DEL CIBO – Area: Gastronomia IL RUOLO DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE – Area: Giuridica DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT – Area: GIURIDICA ECONOMICA GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – Area: GIURIDICA ECONOMICA LAVORO AGILE E SMART WORKING: OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE – Area: GIURIDICA ECONOMICA DESIGN E PROGETTAZIONE NEL MADE IN ITALY – Area: GIURIDICA ECONOMICA Diritto ed economia dello sport – Area: Giuridica Economica GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – Area: Giuridica Economica LAVORO AGILE E SMART WORKING: OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE – Area: Giuridica Economica DESIGN E PROGETTAZIONE NEL MADE IN ITALY – Area: Giuridica Economica CHANGE MANAGEMENT BLENDED – Area: MANAGERIALE CHANGE MANAGEMENT BLENDED – Area: Manageriale ESPERTO IN COMUNICAZIONE E NUOVI MEDIA – Area: Marketing LE STRATEGIE D’IMPRESA E MARKETING – Area: Marketing ESPERTO IN POLITICHE DEL CIBO – Area: PERCORSI PER LO SVILUPPO DI CARRIERA ESPERTO IN COMUNICAZIONE E NUOVI MEDIA – Area: PERCORSI PER LO SVILUPPO DI CARRIERA IL RUOLO DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE – Area: PERCORSI PER LO SVILUPPO DI CARRIERA INDUSTRIA 4.0 E DIGITALIZZAZIONE D’IMPRESA – Area: PERCORSI PER LO SVILUPPO DI CARRIERA IL COMMERCIO INTERNAZIONALE – Area: PERCORSI PER LO SVILUPPO DI CARRIERA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE IN AZIENDA – Area: PERCORSI PER LO SVILUPPO DI CARRIERA LE STRATEGIE D’IMPRESA E MARKETING – Area: PERCORSI PER LO SVILUPPO DI CARRIERA

UniMarconi Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) – Area: Giuridica Soft Skills – Area: Giuridica Cyber Security – Area: Giuridica Safety Manager – Area: Giuridica Corso di aggiornamento per i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP – Area: Giuridica Corso di aggiornamento per Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione – ASPP – Area: Giuridica Settore istruzione – Area: Scienze Pedagogiche e dell’Educazione Professione Docente – Area: Scienze Pedagogiche e dell’Educazione SSPL Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali – Area: Scuola

Uninettuno Privacy e Gestione dei Dati Personali Online – Area: Giuridica EU Lobby – Area: Economica B.I.M. Professional course – Area: Economica Corso di Aggiornamento Professionale sulla Certificazione Energetica in Edilizia – Area: Giuridica Corso di formazione professionale sulla privacy e la gestione dei dati personali online – Area: Giuridica Corsi di Aggiornamento per Avvocati – Area: Giurisprudena Educazione Continua in Medicina – ECM – Area: Sanità 24 CFU per l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole – Area: Scuola Corsi di Formazione per Insegnanti – Area: Scuola UniPegaso Specialista in Criminologia giuridica e forense – Area: Avanzamento Carriera Specialista in Pedagogia Forense – Area: Avanzamento Carriera Specialista in Coaching umanistico – Area: Avanzamento Carriera Specialista in strategie della Comunicazione e Social Media – Area: Avanzamento Carriera Specialista in Prevenzione e sicurezza sul lavoro – Area: Avanzamento Carriera Specialista in Governance e gestione d’impresa – Area: Avanzamento Carriera Specialista Legale in imprese – Area: Avanzamento Carriera Specialista in mediazione familiare – Area: Avanzamento Carriera Specialista in animatore sociale – Area: Avanzamento Carriera Specialista in nuove metodologie di insegnamento: I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI – Area: Avanzamento Carriera Specialista nel piano triennale dell’offerta formativa didattica, inclusività e valutazione – Area: Avanzamento Carriera Specialista in problematiche ADHD-DDAI – Area: Avanzamento Carriera Specialista in governance scolastica – Area: Avanzamento Carriera Specialista nel rispetto dell’identità e nell’educare alla differenza – Area: Avanzamento Carriera Specialista in coordinatore pedagogico – Area: Avanzamento Carriera Specialista in diritto della previdenza sociale e complementare – Area: Avanzamento Carriera Specialista in Pari opportunità e politiche di genere – Area: Avanzamento Carriera Specialista nella tutela delle donne vittime di violenza – Area: Avanzamento Carriera Specialista in Mobbing – Area: Avanzamento Carriera Specialista in management della Pubblica Amministrazione – Area: Avanzamento Carriera Specialista in Ufficio Stampa e Media Relations – Area: Avanzamento Carriera Specialista in Fashion Law – Area: Avanzamento Carriera Specialista in consulenza forense – Area: Avanzamento Carriera Specialista in Problem solving e processi decisionali – Area: Avanzamento Carriera Specialista in Design e Accessori Moda – Area: Avanzamento Carriera Specialista in Relazioni sindacali – Area: Avanzamento Carriera Specialista in Prevenzione e salute nella scuola – Area: Avanzamento Carriera Specialista in didattica multiculturale – Area: Avanzamento Carriera Specialista in trasparenza e tutela della privacy – Area: Avanzamento Carriera Specialista in Enogastronomia e valorizzazione della cucina regionale – Area: Avanzamento Carriera Specialista in contrattazione collettiva di secondo livello e accordi di prossimità – Area: Avanzamento Carriera Specialista in diritto d’autore e protezione delle opere artistiche – Area: Avanzamento Carriera Specialista in diritto del lavoro marittimo e portuale – Area: Avanzamento Carriera Specialista degli enti del terzo settore – Area: Avanzamento Carriera Interprete lingua dei segni italiana: ruolo, funzione e applicazione – Ambito didattico educativo – professionale – Area: Educatore Specialista in diritto della previdenza sociale e complementare – Area: Educatore Specialista in Pari opportunità e politiche di genere – Area: Educatore Specialista nella tutela delle donne vittime di violenza – Area: Educatore Specialista in Mobbing – Area: Educatore Specialista in management della Pubblica Amministrazione – Area: Educatore Real Estate Management & Finance – Area: Giuridica Economica Esperto relazioni sindacali – Area: Giuridica Economica Gestore della crisi da sovraindebitamento – Area: Giuridica Economica Diritto penale dell’impresa – Area: Giuridica Economica Anticorruzione, trasparenza e privacy – Area: Giuridica Economica RISK MANAGER: nuova professionalità al servizio della Pubblica Amministrazione – Area: Giuridica Economica Le competenze dell’operatore nel Cluster Marittimo – Area: Giuridica Economica Specialista in trasparenza e tutela della privacy – Area: Giuridica Economica Tecniche per l’efficienza energetica degli edifici – Area: Ingegneria Funzionari Ispettivi Pubblici: ambiti di diritto e metodologie di contrasto all’evasione ed elusione fiscale – Area: Ispettiva Tecnico impedenziometrico Specialista nella distribuzione di integratori alimentari – Area: Motoria Specialista in trasparenza e tutela della privacy – Area: Pubblica Amministrazione OSTEOPATIA (In collaborazione con S.E.F.O. In collaborazione con A.I.P.U.) – Area: Sanità Lettura ed interpretazione dell’ ECG – Area: Sanità L’applicazione della Medicina Tradizionale Cinese in ambito clinico – Area: Sanità Assistente di studio odontoiatrico (A.S.O) – Area: Sanità Competenze interculturali per la costruzione di reti di accoglienza in ambito scolastico – Area: Scuola Educare alla differenza di genere: ricerca dell’identità personale – Area: Scuola Specialista in nuove metodologie di insegnamento: I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI – Area: Scuola Specialista nel piano triennale dell’offerta formativa didattica, inclusività e valutazione – Area: Scuola Specialista in problematiche ADHD-DDAI – Area: Scuola Specialista in governance scolastica – Area: Scuola Specialista nel rispetto dell’identità e nell’educare alla differenza – Area: Scuola Specialista in Prevenzione e salute nella scuola – Area: Scuola Specialista in didattica multiculturale – Area: Scuola Flip teaching e gli stili di apprendimento – Area: Scuola I media per la didattica e gli strumenti interattivi per la gestione della classe. – Area: Scuola Disturbi dell’attenzione ed iperattività (DDAI e DSA) – Area: Scuola Didattica Speciale per le disabilità – Area: Scuola Metodologie inclusive per gli alunni stranieri. – Area: Scuola Le problematiche scolastiche nelle forme di bullismo, devianza e dispersione – Area: Scuola Valutazione e autovalutazione nella scuola delle competenze – Area: Scuola Le nuove competenze psicopedagogiche e didattiche del docente. – Area: Scuola L’azione didattica nei Bisogni Educativi Speciali nella scuola inclusiva – Area: Scuola L’autonomia e la didattica delle competenze nel contesto scolastico italiano – Area: Scuola Percorso extracurriculare Educatore dei servizi educativi per l’infanzia – Area: Scuola Specialista in Prevenzione e sicurezza sul lavoro – Area: Sicurezza Tecnico della sicurezza sul lavoro – Area: Sicurezza Panorama – Arte – Area: Turistica Revisore contabile condominiale – Area: Uniprofessioni Grafopedagogista – Area: Uniprofessioni Esperto in comunicazione non violenta – Area: Uniprofessioni Esperto in diritto dei consumatori – Area: Uniprofessioni Esperto consulente aste immobiliari e stralci – Area: Uniprofessioni Esperto in diritto dell’arbitrato e tecniche di risoluzione dei conflitti – Area: Uniprofessioni Esperto affitti turistici – Area: Uniprofessioni Avviamento alla professione di Amministratori Immobiliari e Condominiali (ai sensi e per gli effetti del D.M.140/2014) – Area: Uniprofessioni Elementi di anatomia umana – Area: Uniprofessioni Gestione delle malattie infiammatorie da alimenti. Nuovi protocolli d’intervento nel settore della ristorazione – Area: Uniprofessioni Governance clinica e management sanitario delle malattie infiammatorie croniche (IMiDs): modelli integrati per la gestione di disordini intestinali e sistemici indotti da fattori genetici, alimentari, microbici – Area: Uniprofessioni Preparazione e qualificazione per funzionari responsabili della riscossione – Area: Uniprofessioni Elementi di anatomia umana – Area: Uniprofessioni

Unitelma MANAGEMENT DEL MICROCREDITO – Area: Giuridico-economica ORGANIZZAZIONE, MANAGEMENT, INNOVAZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – Area: Giuridico-economica GOVERNANCE, MANAGEMENTE, E-GOVERNMENT DELLE PA – Area: Giuridico-economica GESTORE DELLA CRISI – Area: Giuridico-economica FONDAMENTI DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE – Area: Giuridico-economica I DIRITTI FONDAMENTALI IN EUROPA – Area: Giuridico-economica FONDAMENTI DI SCIENZE GIURIDICHE – Area: Giuridico-economica REGOLAMENTO (UE) 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR) – Area: Giuridico-economica REGOLAMENTO (UE) 2017/745 SUI DISPOSITIVI MEDICI (MDR) – Area: Giuridico-economica IL REGOLAMENTO UE 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEL DATI PERSONALI (GDPR): PAROLE CHIAVE E ISTRUZIONI PER L’USO QUOTIDIANO – Area: Giuridico-economica LA NUOVA NORMA UNI ISO 45001 PER I SISTEMI DI GESTIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO – Area: Giuridico-economica NORMA ISO/DIS 45001 – SISTEMI DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO – Area: Giuridico-economica NUOVA NORMA UNI ISO 37001 – SISTEMA DI GESTIONE ANTICORRUZIONE – Area: Giuridico-economica AGGIORNAMENTO DELL’ESPERTO IN GESTIONE DELL’ENERGIA (EGE) UNI CEI 11339:2009 – Area: Giuridico-economica AGGIORNAMENTO 2017 SUL D.Lgs. 231/01 – Area: Giuridico-economica PROFESSIONISTA DELLA SECURITY – Area: Giuridico-economica UNI EN ISO 9001:2015 – L’EDIZIONE 2015 DELLA NORMA ISO 9001 – Area: Giuridico-economica UNI EN ISO 14001:2015 – L’edizione 2015 della norma ISO 14001 – Area: Giuridico-economica CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI SECURITY – Area: Giuridico-economica INGLESE PER TUTTI – Area: Linguistica LINGUA CINESE – LIVELLO A1 – Area: Linguistica LINGUA CINESE – LIVELLO A2 – Area: Linguistica PERIFERIE CREATIVE: DIDATTICA INNOVATIVA PER L’INCLUSIONE – Area: Mondo Scuola IL PENSIERO COMPUTAZIONALE NEI PROCESSI FORMATIVI: IL CODING – Area: Mondo Scuola DIDATTICA PER COMPETENZE E MODELLI DI VALUTAZIONE FORMATIVA. PROGETTAZIONE, METODI E STRUMENTI – Area: Mondo Scuola EZIOLOGIA, MODELLI INTERPRETATIVI E STRATEGIE DIDATTICO-EDUCATIVE – Area: Mondo Scuola CITTADINANZA GLOBALE: DIDATTICA PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE – Area: Mondo Scuola CLIL: LA STRATEGIA EUROPEA PER L’APPRENDIMENTO DELLE LINGUE E DELLE DISCIPLINE TRA RICERCA-AZIONE E INNOVAZIONE – Area: Mondo Scuola LE SCIENZE MOTORIE NEL SISTEMA SCOLASTICO. PROFILI EDUCATIVI E TECNICHE DIDATTICHE – Area: Mondo Scuola ANIMATORE DIGITALE NELLA SCUOLA DELL’AUTONOMIA: PROPOSTE DI DIDATTICA INNOVATIVA – Area: Mondo Scuola DIDATTICA DELLA CREATIVITA’. L’EDUCAZIONE AL PENSIERO DIVERGENTE NEL PROCESSO FORMATIVO – Area: Mondo Scuola PEDAGOGIA DELLE EMOZIONI. PROMOZIONE E SVILUPPO DELL’INTELLIGENZA EMOTIVA NEL PERCORSO FORMATIVO – Area: Mondo Scuola PSICOPEDAGOGIA. PROGETTAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA E PROCESSI DI APPRENDIMENTO – Area: Mondo Scuola PEDAGOGIA INTEGRATIVA E DIDATTICA INNOVATIVA PER IL CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA – Area: Mondo Scuola DIDATTICA INCLUSIVA PER ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO – Area: Mondo Scuola COMUNICAZIONE, TECNOLOGIE E CULTURA DELL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA – Area: Mondo Scuola L’EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE IN CONTESTI MULTICULTURALI – Area: Mondo Scuola GLOBALIZZAZIONE DEI MERCATI: ASPETTI GIURIDICI, ECONOMICI E DI POLITICA INTERNAZIONALE – Area: Mondo Scuola LE NUOVE TECNOLOGIE A SUPPORTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI: L’E-MANAGEMENT – Area: Mondo Scuola L’UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE D’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE PER L’INSEGNAMENTO – Area: Mondo Scuola PER UNA SCUOLA DI QUALITÀ – Area: Mondo Scuola FORMA FRANCHISING – Area: Professioni IL PROFESSIONISTA DEL MULTILEVEL MARKETING – Area: Professioni WEB COMMUNITY MANAGER – Area: Professioni MANAGER DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE – Area: Professioni Il DATA PROTECTION OFFICER – Area: Professioni LA NUOVA FIGURA PROFESSIONALE DEL TRIBUTARISTA – Area: Professioni GESTIONE TECNICO-ECONOMICA DELLA FILIERA BIO-VITIVINICOLA – Area: Professioni INVESTIGAZIONI PRIVATE, PUBBLICHE, INFORMAZIONI COMMERCIALI E DELLA SICUREZZA PRIVATA-SECURITY – Area: Professioni 10 CORSI DI FORMAZIONE PER AVVOCATI – Area: Professioni CONSULENTI NELL’EXPORT – Area: Professioni CORSO DI FORMAZIONE PER GLI ADDETTI ALLA TUTELA DEL CREDITO – Area: Professioni NEONATOLOGIA E TERAPIA INTENSIVA NEONATALE – Area: Salute ASSISTENTE FAMILIARE – Area: Salute SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE, SICUREZZA E DIRITTO ALIMENTARE – Area: Salute GESTIONE DEL RISCHIO IN SANITÀ E RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE – Area: Salute GESTIONE DEL RISCHIO IN SANITÀ E RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE – Area: Salute MANAGEMENT DEI SISTEMI TURISTICI DALLA GESTIONE DELL’IMPRESA TURISTICA AL MARKETING TERRITORIALE – Area: Socio-Politica CONOSCERE LA POLITICA – Area: Socio-Politica EUROPROGETTAZIONE E PROJECT MANAGEMENT – Area: Socio-Politica



Corsi di perfezionamento online a Napoli

Nell’elenco che segue trovi infine i corsi di perfezionamento online a Napoli, siamo a tua disposizione per fornirti gratuitamente tutte le informazioni disponibili sui corsi di perfezionamento ai quali puoi iscriverti studiando online a Napoli e dintorni:

eCampus Corsi di Perfezionamento per Insegnanti – Area: Scuola Corso di qualificazione per Educatore Professionale Socio-Pedagogico – Area: Scuola Corso Integrativo Prima Infanzia – Area: Scuola Perfezionamento e aggiornamento professionale – Area: Carriera Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento: tecniche, modelli, strategie, ruoli e funzioni – Area: Carriera Mediatore europeo per l’intercultura – Area: Economica Giuridica Discipline e lingue straniere in approccio integrato – CLIL – Area: Lingue e Mercati Expert Teacher – Area: Scuola Il bilancio sociale nella scuola dell’autonomia – Area: Scuola Esperto in attività laboratoriali nel rapporto scuola-museo – Area: Scuola Arte Sacra – Area: Turismo PNF01 – L’autonomia curricolare, Area del PNF – Autonomia didattica e organizzativa – Area: Scuola PNF02 – Strategie, tecniche, strumenti progettare una didattica centrata sulle competenze, Area del PNF – Valutazione e miglioramento – Area: Scuola PNF03 – Primi passi per introdurre il digitale a scuola, Area del PNF – Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento – Area: Scuola PNF04 – La metodologia CLIL nella scuola del XXI secolo, Area del PNF – Competenze di lingua straniera – Area: Scuola PNF05 – Gli strumenti dell’inclusione, Area del PNF – Inclusione e disabilità – Area: Scuola PNF06 – I modelli di promozione del benessere orientati allo sviluppo di risorse e all’utilizzo delle opportunità del contesto scolastico e della comunità (educante), Area del PNF – Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile – Area: Scuola PNF07 – L’interculturalità possibile: breve storia della lettura, Area del PNF – Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale – Area: Scuola PNF08 – Evoluzione della normativa e del contesto produttivo, Area del PNF – Scuola e lavoro – Area: Scuola PNF09 – La valutazione e l’autovalutazione per il miglioramento scolastico, Area del PNF – Valutazione e miglioramento – Area: Scuola

Mercatorum VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE AZIENDALI – Area: Economica INDUSTRIA 4.0 E DIGITALIZZAZIONE – Area: Economica INTERNAZIONALIZZAZIONE D’IMPRESA E NUOVI MERCATI – Area: Economica MANAGEMENT DEL TURISMO E DEL MADE IN ITALY – Area: Economica DESIGN E PROGETTAZIONE NEL MADE IN ITALY – Area: Economica LA PROPRIETA’ INTELLETTUALE, I MARCHI E I BREVETTI – Area: Girudica IL CRIMINOLOGO PROFESSIONISTA (IN MEMORIA DI ALBINI ENRICO) – Area: Giurisprudenza NARRATOLOGIA E STORYTELLING – Area: Marketing COMUNICAZIONE E NUOVI MEDIA – Area: Marketing STRATEGIE E MARKETING – Area: Marketing GEOGRAFIE E POLITICHE DEL CIBO – Area: Turismo LE SFIDE E L’ESPERIENZA PER L’OSPITALITÀ E LA RISTORAZIONE DI SUCCESSO – Area: Turismo LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE – Area: Turismo VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE AZIENDALI – Area: Economia INDUSTRIA 4.0 E DIGITALIZZAZIONE – Area: Economia INTERNAZIONALIZZAZIONE D’IMPRESA E NUOVI MERCATI – Area: Economia La gestione del patrimonio immobiliare – Area: Economia COMUNICAZIONE E NUOVI MEDIA – Area: Economica MANAGEMENT DEL TURISMO E DEL MADE IN ITALY – Area: Economica DESIGN E PROGETTAZIONE NEL MADE IN ITALY – Area: Economica STRATEGIE E MARKETING – Area: Economica LA PROPRIETA’ INTELLETTUALE, I MARCHI E I BREVETTI – Area: Giuridico Il Criminologo Professionista (in memoria di Albini Enrico) – Area: Giurisprudenza NARRATOLOGIA E STORYTELLING – Area: Marketing GEOGRAFIE E POLITICHE DEL CIBO – Area: Turismo Le sfide e l’esperienza per l’ospitalità e la ristorazione di successo – Area: Turismo

Unicusano Cucina professionale e arti culinarie – Area: Alta formazione e mondo scuola Vocalità artistica, foniatria e canto – Area: Alta formazione e mondo scuola Psicopedagogia e didattica per i disturbi specifici dell’apprendimento – Area: Alta formazione e mondo scuola Pedagogia e didattica per l’innovazione scolastica – Area: Alta formazione e mondo scuola Operatori per l’immigrazione e l’integrazione – Area: Alta formazione e mondo scuola Nutrizione in pediatria – Area: Alta formazione e mondo scuola Nuove strategie educative per una didattica inclusiva – Area: Alta formazione e mondo scuola Metodologia montessoriana – Applicazioni e prospettive future – Area: Alta formazione e mondo scuola Metodi e tecniche per l’integrazione dei diversamente abili – Area: Alta formazione e mondo scuola La valutazione dell’apprendimento nella scuola delle competenze: metodi e tecniche – Area: Alta formazione e mondo scuola I disturbi dello spettro autistico – Area: Alta formazione e mondo scuola Educazione ambientale e sviluppo sostenibile: un nuovo modello per la scuola – Area: Alta formazione e mondo scuola Educare in contesti multietnici, multiculturali e multilivello – Area: Alta formazione e mondo scuola Didattiche e strumenti innovativi per il sostegno dei Bisogni Educativi Speciali (BES) – Area: Alta formazione e mondo scuola Didattiche e Strumenti Innovativi – Dinamiche relazionali e Gestione del Burnout – Area: Alta formazione e mondo scuola Didattica metacognitiva e successo scolastico – Area: Alta formazione e mondo scuola Curatore museale – Area: Alta formazione e mondo scuola Consulente per le aziende alimentari e metodo HACCP – Area: Alta formazione e mondo scuola Consulenza pedagogica nei contesti educativi di formazione permanente – Area: Alta formazione e mondo scuola Bullismo e cyberbullismo: studi e tecniche di intervento e prevenzione – Area: Alta formazione e mondo scuola Aspetti della didattica per i disturbi specifici di apprendimento – Area: Alta formazione e mondo scuola Percorso formativo per il conseguimento di 24 CFU (D.M. 616/2017) – Area: Alta formazione e mondo scuola Educatore professionale socio-pedagogico – Area: Alta formazione e mondo scuola Tutoring per la formazione a distanza di terzo livello e permanente – Area: Alta formazione e mondo scuola Security Manager – Integrativo 30 ore * – Area: Economica Giuridica Security Manager – Area: Economica Giuridica Riposizionamento strategico delle strutture ricettive – Area: Economica Giuridica Retail management – Area: Economica Giuridica Project management – Area: Economica Giuridica Procuratore sportivo – Area: Economica Giuridica Pianificazione fiscale e doganale negli scambi con l’estero e per l’internazionalizzazione delle imprese – Area: Economica Giuridica Mobility management – Area: Economica Giuridica La gestione della crisi da sovraindebitamento dalla legge 3/2012 alla prassi dei tribunali – Area: Economica Giuridica La comunicazione nella pubblica amministrazione – Area: Economica Giuridica Intermediario assicurativo – Area: Economica Giuridica I nuovi professionisti privacy DPO (Data Protection Officer): Il responsabile della protezione dei dati personali e i privacy specialist – Area: Economica Giuridica Esperto paghe e contributi – Area: Economica Giuridica Diritto delle assicurazioni – Area: Economica Giuridica Data analyst – Area: Economica Giuridica Curatore museale – Area: Economica Giuridica Criminologia e sicurezza nel mondo contemporaneo – Area: Economica Giuridica Corso in Esperto in Gestione dell’Energia – EGE – Area: Economica Giuridica Contabilità e bilancio – Area: Economica Giuridica Consulente per le aziende alimentari e metodo HACCP – Area: Economica Giuridica Comunicazione e media – Area: Economica Giuridica Criminologia e sicurezza nel mondo contemporaneo – Area: Forze armate Antiterrorismo Internazionale – Area: Forze armate Tecnico superiore in prevenzione incendi – Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro – Area: Ingegneristica Corso in Esperto in Gestione dell’Energia – EGE – Area: Ingegneristica Alimentazione vegetariana – vegan – Area: Medico Sanitaria Nutrizione nel fitness e nel recupero funzionale dell’atleta – Area: Medico Sanitaria Nutrizione in pediatria – Area: Medico Sanitaria Consulente per le aziende alimentari e metodo HACCP – Area: Medico Sanitaria Operatori per l’immigrazione e l’integrazione – Area: politologica La comunicazione nella pubblica amministrazione – Area: politologica Psicopedagogia e didattica per i disturbi specifici dell’apprendimento – Area: Psicologica Pedagogia e didattica per l’innovazione scolastica – Area: Psicologica Operatori per l’immigrazione e l’integrazione – Area: Psicologica Nutrizione nel fitness e nel recupero funzionale dell’atleta – Area: Psicologica Nuove strategie educative per una didattica inclusiva – Area: Psicologica Metodologia montessoriana – Applicazioni e prospettive future – Area: Psicologica Metodi e tecniche per l’integrazione dei diversamente abili – Area: Psicologica I disturbi dello spettro autistico – Area: Psicologica Didattiche e strumenti innovativi per il sostegno dei Bisogni Educativi Speciali (BES) – Area: Psicologica Didattiche e Strumenti Innovativi – Dinamiche relazionali e Gestione del Burnout – Area: Psicologica Didattica metacognitiva e successo scolastico – Area: Psicologica Consulenza pedagogica nei contesti educativi di formazione permanente – Area: Psicologica Bullismo e cyberbullismo: studi e tecniche di intervento e prevenzione – Area: Psicologica Aspetti della didattica per i disturbi specifici di apprendimento – Area: Psicologica Medicina estetica e del benessere – Area: Psicologica

UniPegaso PERF209 – Competenze metodologiche e didattiche del nuovo corpo docente – Area: Orientatori professionali PERF210 – Le nuove azioni didattiche: valutazioni e competenze – Area: Orientatori professionali PERF211 – Le nuove azioni didattiche: valutazioni e competenze – Area: Orientatori professionali PERF212 – Personalizzazione, progettazione e valutazione nella didattica inclusiva – Area: Orientatori professionali PERF213 – Personalizzazione, progettazione e valutazione nella didattica inclusiva – Area: Orientatori professionali PERF214 – Didattica personalizzata: dal contrasto alla dispersione al successo scolastico – Area: Orientatori professionali PERF215 – Didattica personalizzata: dal contrasto alla dispersione al successo scolastico – Area: Orientatori professionali PERF216 – Una nuova metodologia didattica per un corretto equilibrio Uomo-Ambiente-Animale – Area: Orientatori professionali PERF217 – Bullismo e cyberbullismo: tecniche di intervento e prevenzione della nuova didattica del docente referente – Area: Orientatori professionali PERF218 – Esperto nella pianificazione, identificazione e valutazione dei bisogni educativi speciali (BES) – Area: Orientatori professionali PERF219 – Esperto nella pianificazione, identificazione e valutazione dei ADHD, DDAI E DSA – Area: Orientatori professionali PERF220 – La didattica multiculturale: l’expertice in competenze, metodi e didattica laboratoriale – Area: Orientatori professionali PERF221 – Il ruolo e i compiti del docente coordinatore ed esperto delle procedure e delle attività di supporto per la didattica dell’inclusione – Area: Orientatori professionali PERF222 – L’animatore digitale: docente esperto in didattica e innovazione tecnologica – Area: Orientatori professionali PERF223 – Profilo professionale, identità e funzioni del docente di scuola dell’infanzia e primaria – Area: Orientatori professionali PERF224 – Interprete lingua dei segni italiana: ruolo, funzione e applicazione – Ambito didattico educativo – professionale – Area: Orientatori professionali Disturbi dell’attenzione ed iperattività (DDAI e DSA) – Area: Scuola Didattica Speciale per le disabilità – Area: Scuola I media per la didattica e gli strumenti interattivi per la gestione della classe. – Area: Scuola Flip teaching e gli stili di apprendimento – Area: Scuola Le problematiche scolastiche nelle forme di bullismo, devianza e dispersione – Area: Scuola Metodologie inclusive per gli alunni stranieri. – Area: Scuola Valutazione e autovalutazione nella scuola delle competenze – Area: Scuola Le nuove competenze psicopedagogiche e didattiche del docente. – Area: Scuola L’insegnante di scuola dell’infanzia: competenze pedagogico-didattiche. – Area: Scuola L’insegnante di scuola primaria: competenze pedagogico-didattiche – Area: Scuola L’azione didattica nei Bisogni Educativi Speciali nella scuola inclusiva – Area: Scuola L’autonomia e la didattica delle competenze nel contesto scolastico italiano – Area: Scuola I Media per la didattica e gli strumenti per la gestione della classe – Area: Scuola Interprete lingua dei segni italiana: ruolo, funzione e applicazione – Ambito didattico educativo – professionale – Area: Scuola