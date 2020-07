Per chi abita a Torino e dintorni e vuole studiare online può essere utile iscriversi ad un’Università telematica che ha a Torino almeno una sede d’esame. Avere una sede o un polo dell’Ateneo in città offre infatti il vantaggio di annullare i costi da sostenere per recarsi fisicamente all’Università per sostenere gli esami e offre al contempo l’opportunità di incontrare faccia a faccia i tutor, o anche altri studenti con i quali confrontarsi e magari studiare insieme.

Se vuoi conoscere tutte le possibilità che le Università telematiche offrono agli studenti online di Torino e dintorni leggi questa guida che Punto Informatico ha realizzato per te e troverai tutte le informazioni che cerchi , dagli indirizzi delle sedi d’esame a Torino, alle facoltà che puoi frequentare, le lauree telematiche, i master e gli altri corsi universitari disponibili.

Università online a Torino: università telematiche con sedi a Torino

Di seguito trovi l’elenco delle Università online che a Torino hanno almeno una sede d’esame:

Facoltà online a Torino: didattica delle università a distanza con sede a Torino

Le Università telematiche sopra elencate ti offrono parecchie opportunità di studio: ecco di seguito le Facoltà online alle quali puoi iscriverti per studiare a Torino:

Scienze dell'educazione e della formazione, a Torino disponibile presso: Unipegaso; IUL; Unicusano;

Scienze della Comunicazione, disponibile a Torino presso le seguenti università online: Uninettuno; Mercatorum;

Scienze Motorie, che a Torino trovi presso: eCampus; Pegaso; IUL

Ingegneria, facoltà online che a Torino trovi presso: Pegaso; Uninettuno; Unicusano; Universitas Mercatorum; eCampus;

Lettere, che a Torino trovi presso: eCampus;

Scienze Politiche, che a Torino puoi seguire presso: Unicusano; Mercatorum;

Scienze Turistiche, facoltà online che a Torino trovi presso: Unipegaso;

Scienze Umanistiche, a Torino prevista da: Mercatorum;

Psicologia, che trovi presso le seguenti università online di Torino: eCampus; Unicusano; Uninettuno; Mercatorum; Unitelma; IUL

Informatica, a Torino offerta da: Unitelma;

Economia, disponibile a Torino nelle seguenti università online: Mercatorum; Pegaso; Uninettuno; Unicusano eCampus; Unitelma;

Archeologia, che a Torino è disponibile presso: Unitelma

Giurisprudenza, a Torino disponibile presso: eCampus; Pegaso; Unitelma Unicusano; Uninettuno; Mercatorum

Scienze della nutrizione offerta a Torino da: Mercatorum;

Sociologia, a Torino proposta da: Mercatorum

Lingue, disponibile a Torino presso: Mercatorum

Architettura, Design e Moda, che a Torino trovi presso: Mercatorum;

Arti Figurative, della Musica, dello Spettacolo e della Moda, a Torino proposta da: eCampus; Mercatorum;

Beni Culturali, a Torino offerta da: Uninettuno.

, a Torino offerta da:

Corsi di Laurea Online a Torino: lauree telematiche disponibili

Passando alle lauree online, a Torino puoi studiare presso gli Atenei telematici corsi di laurea tra i più gettonati. Di seguito trovi l’elenco completo delle lauree triennali e specialistiche offerte dalle Università telematiche a Torino: una volta individuata la laurea di tuo interesse, contattaci senza esitazioni per ricevere gratuitamente informazioni dettagliate.

Lauree triennali online a Torino

Ecco l’elenco completo dei corsi di laurea triennale che puoi seguire a Torino:

Lauree specialistiche (magistrali) online a Torino

Di seguito trovi tutte le lauree specialistiche online disponibili a Torino. Anche in questo caso, una volta individuata la laurea di tuo interesse contattaci per ricevere gratuitamente tutte le informazioni.

LM-02 Archeologia che a Torino trovi da: Unitelma, con la denominazione “Classical Archaeology” (in lingua inglese);

che a Torino trovi da: LM-14 Filologia moderna disponibile presso eCampus: con la denominazione “Letteratura, musica e spettacolo”; e con la denominazione “Filologia Moderna”;

disponibile presso eCampus: LM-23 Ingegneria civile che trovi a Torino presso: eCampus; Unicusano, con 5 curricula: Agroindustriale; Biomedico; Gestionale; Elettronico; Meccanico; Uninettuno, con 2 curricula: Edilizia e Progettazione; Strutture e Infrastrutture);

che trovi a Torino presso: LM-26 Ingegneria della sicurezza disponibile da: Unipegaso;

disponibile da: LM-29 Ingegneria elettronica che trovi da: Unicusano“;

che trovi da: LM-31 Ingegneria gestionale proposta a Torino dalle seguenti università online: Mercatorum; Uninettuno, con 3 curricula: Gestione dei Processi Industriali; Sistemi Energetici; Industria 4.0;

proposta a Torino dalle seguenti università online: LM-32 Ingegneria informatica che a Torino trovi presso: eCampus, con la denominazione “Ingegneria informatica e dell’automazione”; Uninettuno, con 2 curricula: Big Data; Programmazione e sicurezza);

che a Torino trovi presso: LM-33 Ingegneria meccanica che trovi da: eCampus, con la denominazione “Ingegneria industriale” e 4 curricula: tecnologico gestionale; termomeccanico; progettuale meccanico; industria 4.0; Unicusano;

che trovi da: LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane che trovi presso: eCampus, con la denominazione “Lingue e Letterature Moderne e Traduzione Interculturale”;

che trovi presso: LM-47 Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie proposta da: Unipegaso, con la denominazione “Management dello Sport e delle Attività Motorie”;

proposta da: LM-51 Psicologia proposta da diverse università online a Torino: Unicusano, con 2 curricula: Psicologia clinica e della Riabilitazione; Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni; eCampus, con 3 curricula: psicologia clinica e dinamica; psicologia giuridica; psicologia e nuove tecnologie; Mercatorum, con la denominazione “Psicologia del lavoro e delle organizzazioni”; Uninettuno, con la denominazione “Psicologia Cognitiva e Tecnologie ” e 3 curricula: Tecnologie di supporto clinico alla persona; Cyberpsicologia; Neuroscienze;

proposta da diverse università online a Torino: LM-52 Relazioni internazionali che trovi presso: Mercatorum, con la denominazione “Relazioni Internazionali per lo Sviluppo Economico”; Unicusano;

che trovi presso: LM-56 Scienze dell’economia proposta da: eCampus; Unicusano, con la denominazione “Scienze economiche”; Unipegaso, con la denominazione “Scienze economiche”;

proposta da: LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua che trovi da: IUL, con la denominazione “Innovazione educativa e apprendimento permanente nella formazione degli adulti in contesti nazionali e internazionali”;

che trovi da: LM-63 Scienze delle Pubbliche Amministrazioni proposta da: Unitelma, con la denominazione “Management delle organizzazioni pubbliche e sanitarie” e 3 curricula: Management ed e-government delle Aziende Pubbliche; Management delle Aziende Sanitarie; Management delle Autonomie Territoriali;

proposta da: LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate laurea online che puoi conseguire presso: eCampus, con la denominazione “Scienze dell’esercizio fisico per il benessere e la salute”

laurea online che puoi conseguire presso: LM-77 Scienze economico-aziendali proposta a Torino dai seguenti Atenei online: Mercatorum, con la denominazione “Management”; Uninettuno, con la denominazione “Gestione d’impresa e tecnologie digitali”; Unitelma, con la denominazione “Economia, Management e Innovazione” e 3 curricola: Economia e Management Aziendale; Economia, Tecnologia, Innovazione; Economy, Technology, Innovation;

proposta a Torino dai seguenti Atenei online: LM-85 Scienze pedagogiche offerta da: eCampus, con 2 curricula: pedagogia e scienze umane; pedagogista della marginalità e della disabilità; Unicusano; Unipegaso;

offerta da: LMG-01 Lauree magistrali in Giurisprudenza disponibile a Torino presso: Unitelma; eCampus; Unicusano; Unipegaso.

disponibile a Torino presso:

Master online a Torino: scelte possibili

Molto ampia anche l’offerta di master online a Torino. Di seguito trovi l’elenco completo dei master online di 1° e 2° livello che puoi seguire a Torino. Contattaci per ricevere gratuitamente tutte le informazioni disponibili relative a ogni master online del territorio torinese.

Master online di 1° livello a Torino

Nella tabella che segue trovi tutti i master di 1° livello disponibili online a Torino, con l’indicazione dell’Ateneo che lo eroga, il nome del master e l’area didattica di riferimento:

eCampus MBA – Area: EconomicaCriminologia – Area: Giuridica Esperto in Management della Comunicazione – Area: interdisciplinare Esperto in Management del Turismo e dei Beni Culturali – Area: interdisciplinare Energia e mobilità sostenibile – Area: Economica Digital Marketing & CDO – Area: Economica Digital & Graphic Design – Area: Economica SED MED – Area: Economica Design per l’ Industria 4.0 – Area: Economica Cooperazione Internazionale per la tutela della persona e Intelligence Nazionale – Area: Giuridica Criminologia e tutela degli animali – Area: Giuridica Esperto in impianti tecnologici e EGE – Area: Ingegneria e Architettura Governance Multilivello. Programmazione e Gestione delle Politiche Pubbliche per l’Integrazione – Area: Interdisciplinare Manager 4.0 in sanità – Area: Interdisciplinare Teoria e Metodologia dell’allenamento nel calcio – Area: Interdisciplinare Fashion brand management – Area: Marketing Fashion communication management – Area: Marketing Fashion collection management – Area: Marketing Fashion jewelry: history and design – Area: Marketing Storytelling – Area: Marketing Direzione del Personale e Sviluppo Risorse Umane – Area: Psicologica Biomeccanica e interferenze neurofisiologiche alla postura – Area: Sanità Estetica oncologica: ricostruire l’immagine di se – Area: Sanità Infermieristica nella medicina estetica – Area: Sanità Management per il Coordinamento delle Professioni Sanitarie – Area: Sanità Gestione e Coordinamento dell’area Socio-Sanitaria – Area: Sanità Cure palliative e terapia del dolore – Area: Sanità Infermieristica in Psichiatria – Area: Sanità Formazione degli educatori area sociosanitaria – Area: Sanità Valutazione posturale strumentale ed analisi del movimento – Area: Interdisciplinare A scuola oggi – Metodologie didattiche e strumenti innovativi per alunni con bisogni educativi speciali (BES) – Area: Scuola A scuola oggi – Didattica metacognitiva: motivazione e apprendimento – Area: Scuola A scuola oggi: alternanza scuola-lavoro – Area: Scuola Metodologie didattiche per l’integrazione degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) – Area: Scuola Il Bullismo: interpretazione fenomenologia prevenzione e didattica – Area: Scuola Nuova didattica per le lingue: multimodale, flipped learning e clil – Area: Scuola Didattica della lingua italiana come seconda lingua( L2) – Area: Scuola Glottodidattica infantile – Area: Scuola

IUL Amministrazione, Finanza e Controllo – Area: Economica Gestione e strategia d’impresa – Area: Economica Sport Management – Area: Economica Management – Economics, Leadership e Digital Skills – Area: Economica Politica, istituzioni e governance pubblica – Area: Pubblica Amministrazione Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione – Area: Pubblica Amministrazione Expert Teacher – Area: Scuola Arte Sacra – Area: Turismo Giornalismo enogastronomico – Area: Turismo Arti e scienze culinarie – Area: Turismo

Mercatorum Management Aziendale – Area: Economia FORMAZIONE FORMATORI BUSINESS & CORPORATE BLENDED – Area: Economia Giornalismo Digitale ed Editoria 4.0 – Area: Economia Blockchain Economy e Cryptoasset – Area: Economia BLOCKCHAIN ECONOMY E CRYPTOASSET” ONLINE – Area: Economia “BLOCKCHAIN ECONOMY E CRYPTOASSET” BLENDED – Area: Economia IMPRESA E ORGANIZZAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI – Area: Economia PSICOLOGIA ORGANIZZATIVA, DEI GRUPPI E DELLE ISTITUZIONI – Area: Economia MANAGEMENT AZIENDALE – Area: Economia Management e Amministrazione delle Imprese – Area: Economia FORMAZIONE FORMATORI BUSINESS & CORPORATE blended – Area: Economia GIORNALISMO DIGITALE ED EDITORIA 4.0 – Area: Economia REAL ESTATE, PROPERTY & BUILDING MANAGEMENT – Area: Economia Management e Amministrazione delle Imprese – Area: Economica REAL ESTATE, PROPERTY & BUILDING MANAGEMENT – Area: Economica PSICOLOGIA ORGANIZZATIVA, DEI GRUPPI E DELLE ISTITUZIONI – Area: Psicologica IMPRESA E ORGANIZZAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI – Area: Turismo

Unicusano Digital Marketing – Area: Economico Giuridica Data analyst – Area: Economico Giuridica Curatore fallimentare – Area: Economico Giuridica Criminologia e sicurezza nel mondo contemporaneo – Area: Economico Giuridica Management per Società sportive – Area: Economico Giuridica Risk assessment and analysis of company assets – Area: Economico Giuridica Food promotion – Promotori di gusto – Area: Economico Giuridica Pensiero creativo. Le dieci competenze irrinunciabili – Area: Economico Giuridica Social media manager e scrittura per web – Area: Economico Giuridica Tourism Management – Area: Economico Giuridica Start-up d’impresa – Area: Economico Giuridica Sicurezza delle reti informatiche – Area: Economico Giuridica Retail management – Area: Economico Giuridica Project management – Area: Economico Giuridica Progettazione e organizzazione di eventi – Event management – Area: Economico Giuridica Procuratore sportivo – Area: Economico Giuridica Pianificazione Tributaria Internazionale – Area: Economico Giuridica Pianificazione fiscale e doganale negli scambi con l’estero e per l’internazionalizzazione delle imprese – Area: Economico Giuridica Operatori per l’immigrazione e l’integrazione – Area: Economico Giuridica Museologia, gestione e valorizzazione dei beni culturali – Area: Economico Giuridica Mobility management – Area: Economico Giuridica Mediazione familiare – Area: Economico Giuridica Marketing Management – Area: Economico Giuridica Management delle cure primarie e territoriali – Area: Economico Giuridica Luxury brand management – Area: Economico Giuridica Logistica e trasporti – Area: Economico Giuridica La redazione del bilancio d’esercizio – Area: Economico Giuridica La gestione della crisi da sovraindebitamento dalla legge 3/2012 alla prassi dei tribunali – Area: Economico Giuridica La comunicazione nella pubblica amministrazione – Area: Economico Giuridica Green economy e management sostenibile – Area: Economico Giuridica Giornalismo 3.0 – Area: Economico Giuridica Gestione ed amministrazione delle risorse umane – Area: Economico Giuridica Gestione e organizzazione di attività sportive – Area: Economico Giuridica Finanza comportamentale – Area: Economico Giuridica Esperto paghe e contributi – Area: Economico Giuridica Economia e management della comunicazione e dei media – Area: Economico Giuridica Diritto processuale amministrativo – Area: Economico Giuridica Diritto penale e procedura penale: la difesa d’ufficio – Area: Economico Giuridica Diritto della sicurezza alimentare – Area: Economico Giuridica Diritto del lavoro – Area: Economico Giuridica Diritto amministrativo – Area: Economico Giuridica Atti persecutori: ll fenomeno dello stalking – Area: Economico Giuridica Amministrazione giudiziaria di aziende e beni sequestrati e confiscati – Area: Economico Giuridica La Consulenza pedagogica nei contesti educativi di formazione permanente – Area: Formazione e Mondo Scuola Online Educatore dei servizi per la prima infanzia – Area: Formazione e Mondo Scuola Online Prevenzione – Educazione – Rieducazione del gesto grafico – DSA – Area: Formazione e Mondo Scuola Online Dipendenze patologiche: strategie di intervento e prevenzione – Area: Formazione e Mondo Scuola Online Counseling relazionale nei contesti scolastici, educativi e socio-sanitari – Area: Formazione e Mondo Scuola Online Professione reporter. A scuola di giornalismo – Area: Formazione e Mondo Scuola Online Strumenti didattici per l’insegnamento della geografia – Area: Formazione e Mondo Scuola Online Psicopedagogia e didattica per i disturbi specifici dell’apprendimento – Area: Formazione e Mondo Scuola Online Pedagogia e didattica per l’innovazione scolastica – Area: Formazione e Mondo Scuola Online Operatori per l’immigrazione e l’integrazione – Area: Formazione e Mondo Scuola Online Nuove strategie educative per una didattica inclusiva – Area: Formazione e Mondo Scuola Online Metodologia montessoriana – Applicazioni e prospettive future – Area: Formazione e Mondo Scuola Online Metodi e tecniche per l’integrazione dei diversamente abili – Area: Formazione e Mondo Scuola Online Mediazione interculturale – Area: Formazione e Mondo Scuola Online I disturbi dello spettro autistico – Area: Formazione e Mondo Scuola Online Giornalismo 3.0 – Area: Formazione e Mondo Scuola Online Gestione ed amministrazione delle risorse umane – Area: Formazione e Mondo Scuola Online Educazione ambientale e sviluppo sostenibile: un nuovo modello per la scuola – Area: Formazione e Mondo Scuola Online Educare in contesti multietnici, multiculturali e multilivello – Area: Formazione e Mondo Scuola Online Didattiche e strumenti innovativi per il sostegno dei Bisogni Educativi Speciali (BES) – Area: Formazione e Mondo Scuola Online Didattiche e Strumenti Innovativi – Dinamiche relazionali e Gestione del Burnout – Area: Formazione e Mondo Scuola Online Didattica metacognitiva e successo scolastico – Area: Formazione e Mondo Scuola Online Diagnostica e riabilitazione delle sindromi autistiche e altri disturbi della comunicazione – Area: Formazione e Mondo Scuola Online Consulenza pedagogica nei contesti educativi di formazione permanente – Area: Formazione e Mondo Scuola Online Bullismo e cyberbullismo: studi e tecniche di intervento e prevenzione – Area: Formazione e Mondo Scuola Online Esodo giuliano-dalmata e foibe: un patrimonio storico-culturale da non dimenticare – Area: Forze armate Politica militare comparata dal 1945 ad oggi. Dottrina, strategia, armamenti – Area: Forze armate Security e Safety in materia di sicurezza urbana – Area: Forze armate Storia militare contemporanea 1796-1960 – Area: Forze armate Criminologia e sicurezza nel mondo contemporaneo – Area: Forze armate Atti persecutori: ll fenomeno dello stalking – Area: Forze armate Antiterrorismo Internazionale – Area: Forze armate Analista del Medio Oriente: politica, economia, sicurezza – Area: Forze armate Studi Internazionali – Area: Forze armate Sicurezza delle reti informatiche – Area: Ingegneristica Gestione, controllo e manutenzione dei processi industriali – Area: Ingegneristica Data science: information & knowledge management per data scientist – Area: Ingegneristica Data analyst – Area: Ingegneristica Genetica ed epigenetica applicata al trattamento nutrizionale – Area: Medico Sanitaria Operatore in biodiscipline olistiche per la salute – Naturopata olistico esperto in alimentazione naturale – Area: Medico Sanitaria Nutrizione Clinica – Area: Medico Sanitaria Medicina legale e danno alla persona – Area: Medico Sanitaria Management delle cure primarie e territoriali – Area: Medico Sanitaria Infermieristica ed Ostetricia Legale e Forense – Area: Medico Sanitaria Infermieristica ed Ostetricia Legale e Forense – Area: Medico Sanitaria Gestione del coordinamento nelle professioni sanitarie – Area: Medico Sanitaria Gestione del coordinamento nelle professioni sanitarie – Area: Medico Sanitaria Diagnostica e riabilitazione delle sindromi autistiche e altri disturbi della comunicazione – Area: Medico Sanitaria Area critica ed emergenza sanitaria – Area: Medico Sanitaria Storia militare contemporanea 1796-1960 – Area: Politologia Professione reporter. A scuola di giornalismo – Area: Politologia Tecniche di analisi della persona – Area: Politologia Studi strategici – Area: Politologia Strumenti didattici per l’insegnamento della geografia – Area: Politologia Relazioni internazionali – Area: Politologia Operatori per l’immigrazione e l’integrazione – Area: Politologia Operatore esperto nella gestione delle crisi umanitarie, prevenzione dei conflitti e processi di ricostruzione post-conflitto – Area: Politologia Mediazione interculturale – Area: Politologia La comunicazione nella pubblica amministrazione – Area: Politologia Analista del Medio Oriente: politica, economia, sicurezza – Area: Politologia La Consulenza pedagogica nei contesti educativi di formazione permanente – Area: Psicologia Educatore dei servizi per la prima infanzia – Area: Psicologia Tecniche di analisi della persona – Area: Psicologia Psicopedagogia e didattica per i disturbi specifici dell’apprendimento – Area: Psicologia Psicologia dello Sport – Area: Psicologia Pedagogia e didattica per l’innovazione scolastica – Area: Psicologia Operatori per l’immigrazione e l’integrazione – Area: Psicologia Operatore in biodiscipline olistiche per la salute – Naturopata olistico esperto in alimentazione naturale – Area: Psicologia Nutrizione Clinica – Area: Psicologia Nuove strategie educative per una didattica inclusiva – Area: Psicologia Metodologia montessoriana – Applicazioni e prospettive future – Area: Psicologia Metodi e tecniche per l’integrazione dei diversamente abili – Area: Psicologia Mediazione interculturale – Area: Psicologia Mediazione familiare – Area: Psicologia I disturbi dello spettro autistico – Area: Psicologia Finanza comportamentale – Area: Psicologia Didattiche e strumenti innovativi per il sostegno dei Bisogni Educativi Speciali (BES) – Area: Psicologia Didattiche e Strumenti Innovativi – Dinamiche relazionali e Gestione del Burnout – Area: Psicologia Didattica metacognitiva e successo scolastico – Area: Psicologia Consulenza pedagogica nei contesti educativi di formazione permanente – Area: Psicologia Bullismo e cyberbullismo: studi e tecniche di intervento e prevenzione – Area: Psicologia Atti persecutori: ll fenomeno dello stalking – Area: Psicologia Master di I e II livello – Area: Discipline per la Didattica Area Scienze del Linguaggio – Letterature Straniere – Area: Discipline per la Didattica Area Scienze Pedagogiche e dell’Educazione – Area: Discipline per la Didattica Area Scienze Giuridiche ed Economiche – Area: Discipline per la Didattica Area Tecnico – Scientifica – Area: Discipline per la Didattica Business Administration – Area: Economia Global Marketing e Relazioni Commerciali Internazionali – Area: Economia Diritto Tributario – Area: Giurisprudenza Fenomeno Migratorio e Mediazione Culturale – Area: Scienze della Formazione Mediazione Familiare – Area: Scienze della Formazione

Uninettuno Master in Global MBA – blended Rome edition (in partnership with “LSBF – London School of Business and Finance”, “Berlin School of Business and Innovation”, “InterActive”) – Area: Economia Master in Economia Circolare 4.0: Energia, Tecnologia e Ambiente – Area: Economia Master in Finance and Investments (in partnership with “LSBF – London School of Business and Finance”, “Berlin School of Business and Innovation”, “InterActive”) – Area: Economica Master in Strategic Marketing (in partnership with “LSBF – London School of Business and Finance”, “Berlin School of Business and Innovation”, “InterActive”) – Area: Economica Master in International Tourism, Hospitality and Event Management (in partnership with “LCCA – London College of Contemporary Arts”, “Berlin School of Business and Innovation”, “InterActive”) – Area: Economica Master in “Water Awareness, Consciousness, Knowledge and Management” (in partnership with “Water Academy SRD”) – Area: Economica Master in Health Management (in partnership with “Atheneum Liberal Studies”) – Area: Economica MBA in Accounting and Finance (in partnership with “Atheneum Liberal Studies”, “Epsilonnet College”) – Area: Economica MBA in Maritime and Shipping Management (in partnership with “Atheneum Liberal Studies”, “Institute for International Maritime Studies”) – Area: Economica Master of Science in Health Management (in partnership with “Atheneum Liberal Studies”) – Area: Economica Master in Applied Sports Performance (in partnership with “Pillars of Performance”, “Seed of Speed”) – Area: Economica Master in Sports Education (in partnership con Vernier, Seed of Speed, Irish Osteoporosis Society, Pillars of Performance) – Area: Economica Master in Applied Archaeological Sciences (in partnership with “Atheneum Liberal Studies”, “International Delphic Academy”) – Area: Economica Master in European Law and Policies – Area: Girurisprudenza Master in Energy Management – Area: Ingegneria Master in Logiche e Tecniche di Project Management – Area: Ingegneria Master in Applied and Industrial Mathematics Online Uninettuno – Area: Ingegneria The Big Data for Civil Engineering and Architecture B.I.M. Master & Professional training courseB.I.M. Master & Professional training course – Area: Ingegneria L’impatto di esperienze traumatiche e/o stressanti: prevenzione e strategie di intervento – Area: Psicologia Global Journalism – Area: Scienze della Comunicazione Patrimonio culturale ed enogastronomia – Area: Beni Culturali

UniPegaso Giornalismo e comunicazione – Area: Comunicazione Security ed intelligence. Analisi e gestione – Area: Forze Armate Criminologia e studi giuridici forensi – Area: Forze Armate Studi avanzati nel settore giuridico-forense – Area: Forze Armate E-Government e E-Management nella Pubblica Amministrazione – Area: Giuridica Economica Amministrazione e gestione delle imprese sociali e del no profit – Area: Giuridica Economica Metodologie di contrasto all’evasione ed elusione fiscale – Area: Giuridica Economica Consulente del lavoro – Area: Giuridica Economica Diritto delle società ed economia delle aziende – Area: Giuridica Economica Diritto societario e legislazione antiriciclaggio – Area: Giuridica Economica Real Estate Management & Finance – Area: Giuridica Economica La Fiscalità nei suoi aspetti giuridici, economici e contabili – Area: Giuridica Economica Criminologia e studi giuridici forensi – Area: Giuridica Economica Strategie di Comunicazione Pubblica e Sociale – Area: Giuridica Economica Studi giuridici: processi comunitari e internazionali – Area: Giuridica Economica Principi storico-filosofici del diritto – Area: Giuridica Economica Medicina legale civilistica – Area: Giuridica Economica Anticorruzione, Trasparenza e Privacy – Area: Giuridica Economica Il ruolo del curatore nella novellata liquidazione giudiziale – Area: Giuridica Economica FINTECH. Formazione e sviluppo del Digital project manager – Area: Giuridica Economica LE NUOVE FRONTIERE DELLA CYBER SECURITY – Area: Giuridica Economica MANAGER PER L’APPLICAZIONE DEI PROCESSI DI INDUSTRIA 4.0 – Area: Giuridica Economica COMUNICAZIONE D’IMPRESA – Area: Giuridica Economica Business Administration per l’economia circolare e la green economy – Area: Giuridica Economica Management della Polizia Locale: sicurezza urbana e gestione strategica dei comandi – Area: Giuridica Economica E-Government e E-Management nella Pubblica Amministrazione – Area: Ingegneria Project Management nel Settore delle Costruzioni – Area: Ingegneria Risk and Disaster Management – Area: Ingegneria Communication and Media Studies – Area: Internazionale Funzionari Ispettivi Pubblici: ambiti di diritto e metodologie di contrasto all’evasione ed elusione fiscale – Area: Ispettiva Italian Arts, Communication and Entertainment – Area: Made in Italy Made in Italy – Italian Musical Heritage – Area: Made in Italy MADE IN ITALY – Italian Food and Wine – Area: Made in Italy MADE IN ITALY, FASHION AND LUXURY – Area: Made in Italy Esperto in Bioimpedenza – Specialista nella distribuzione di integratori alimentari – Area: Motoria Posturologia – Area: Motoria E-Government e E-Management nella Pubblica Amministrazione – Area: Pubblica Amministrazione La Fiscalità delle Imprese negli aspetti Giuridici ed Economico-Aziendali – Area: Pubblica Amministrazione Anticorruzione, Trasparenza e Privacy – Area: Pubblica Amministrazione Scienza dell’Alimentazione e Dietetica Applicata, Fabbisogni Nutrizionali negli Sportivi – Area: Salute – Sicurezza Medicina legale: il danno alla persona nei suoi aspetti medico-legali e giuridici – Area: Sanità Ostetricia di comunità – Area: Sanità Cure Complementari – Area: Sanità Ricerca clinica in ambito sanitario – Area: Sanità Formazione e tutorato nelle professioni sanitarie – Area: Sanità Ecografia: tecnica, anatomia ed applicazione clinica – Area: Sanità Management per le funzioni di coordinamento nell’area delle professioni sanitarie – Area: Sanità Aspetti legali e forensi nelle professioni sanitarie – Area: Sanità Area critica ed emergenza in ambito infermieristico – Area: Sanità Amministratore di sistema in ambito sanitario – Area: Sanità Terapia endovenosa ed accessi vascolari (In collaborazione con IRCCS Neuromed) – Area: Sanità L’Infermiere di camera operatoria – Area: Sanità Posturologia – Area: Sanità Assistenza Integrata Ospedale Territorio – Area: Sanità Risk Management (Gestione del rischio in Sanità) – Area: Sanità Osteopatia In collaborazione con S.E.F.O. e A.I.P.U. – Area: Sanità Stomaterapia e incontinenze – Area: Sanità Il wound care basato su prove di efficacia – Area: Sanità Case Management in ambito infermieristico ed ostetrico – Area: Sanità Donna e medicina di segnale, un approccio innovativo – Area: Sanità La Nutrizione – Area: Sanità L’ecografia infermieristica – Area: Sanità L’infermiere di medicina estetica – Area: Sanità Gestione a supporto dei processi per la qualità e la sicurezza alimentare – Area: Sanità Assistenza infermieristica in anestesia e rianimazione pediatrica – Area: Sanità L’applicazione della Medicina Tradizionale Cinese in ambito clinico – Area: Sanità Sorveglianza Epidemiologica e controllo delle infezioni correlate all’Assistenza Sanitaria – Area: Sanità Management dei Servizi di Sanità Penitenziaria e delle REMS – Area: Sanità Podologia dello Sport – Area: Sanità Ecografia di supporto per fisioterapisti e podologi – Area: Sanità La ricerca scientifica in ambito sanitario – In collaborazione con: Federazione Nazionale TSRM e delle Professioni Sanitarie TRP – Area: Sanità Disturbi dell’attenzione ed iperattività (DDAI e DSA) – Area: Scuola Didattica Speciale per le disabilità – Area: Scuola I media per la didattica e gli strumenti interattivi per la gestione della classe. – Area: Scuola Metodologie didattiche inclusive secondo il modello del flipped learning cooperativo – Area: Scuola Diversity management: tecniche di Counseling nei gruppi-classe multiculturali – Area: Scuola L’autonomia e la didattica delle competenze nel contesto scolastico italiano – Area: Scuola L’azione didattica nei Bisogni Educativi Speciali nella scuola inclusiva – Area: Scuola Le problematiche scolastiche nelle forme di bullismo, devianza e dispersione – Area: Scuola Metodologie inclusive per gli alunni stranieri. – Area: Scuola Flip teaching e gli stili di apprendimento – Area: Scuola La didattica disciplinare e metodologica della Lingua Inglese. – Area: Scuola La didattica disciplinare e metodologica delle Scienze Umane. – Area: Scuola La didattica disciplinare e metodologica della Filosofia e della Storia – Area: Scuola La didattica disciplinare e metodologica delle Scienze economico-aziendali. – Area: Scuola La didattica disciplinare e metodologica dell’ambito linguistico-letterario – Area: Scuola Valutazione e autovalutazione nella scuola delle competenze – Area: Scuola La didattica disciplinare e metodologica delle Scienze giuridico-economiche. – Area: Scuola La didattica disciplinare e metodologica dell’informatica – Area: Scuola Interprete lingua dei segni italiana: ruolo, funzione e applicazione – Ambito didattico educativo – professionale – Area: Scuola Sistemi di sicurezza ed interculturalità – Area: Sicurezza FINTECH. Formazione e sviluppo del Digital project manager – Area: Specializzazioni Digitali Hbr LE NUOVE FRONTIERE DELLA CYBER SECURITY – Area: Specializzazioni Digitali Hbr MANAGER PER L’APPLICAZIONE DEI PROCESSI DI INDUSTRIA 4.0 – Area: Specializzazioni Digitali Hbr COMUNICAZIONE D’IMPRESA – Area: Specializzazioni Digitali Hbr Business Administration per l’economia circolare e la green economy – Area: Specializzazioni Digitali Hbr Manager dello sport – Area: Sport Panorama – Arte – Area: Turistica Panorama – Enogastronomia – Area: Turistica Panorama – Fashion – Area: Turistica Panorama – Turismo – Area: Turistica Criminologia e studi giuridici forensi – Area: Umanistica Animatore di comunità – Area: Uniprofessioni Giurista d’impresa – Area: Uniprofessioni Pedagogista giuridico – Area: Uniprofessioni Virtual Community Manager – Area: Uniprofessioni Consulente tecnico-psicologico in ambito forense – Area: Uniprofessioni Esperto in pedagogia criminale – Area: Uniprofessioni Mediatore Penale Minorile – Area: Uniprofessioni Criminologia Clinica, Penitenziaria, Minorile – Area: Uniprofessioni Coordinatore pedagogico di nidi e servizi per l’infanzia – Area: Uniprofessioni Coaching umanistico e programmazione neuro-linguistica – Area: Uniprofessioni Governance clinica e management sanitario delle malattie infiammatorie croniche (IMIDs): modelli integrati per la gestione di disordini intestinali e sistemici indotti da fattori genetici, alimentari, microbici – Immunoallergologia e Medicina – Area: Uniprofessioni Microbiota: identita’, funzioni e disfunzioni. Approccio personalizzato alla diagnostica e alle corrette terapie di reimpianto – Area: Uniprofessioni GIURIMETRIA – Area: Uniprofessioni LA DISCIPLINA GIURIDICA DELLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA – Area: Uniprofessioni

Unitelma Diritti, obblighi e responsabilità del pubblico dipendente – Area: Giuridico-Economica Governance, management, e-government delle pubbliche amministrazioni – Area: Giuridico-Economica Economia, sviluppo turistico, ambiente e territorio – estate – Area: Giuridico-Economica Franchising – Area: Giuridico-Economica Creazione e gestione di start up di imprese – Area: Giuridico-Economica Management dei processi di semplificazione e digitalizzazione delle PA – Area: Giuridico-Economica La cittadinanza digitale – Area: Giuridico-Economica Il tributarista: nuove competenze, opportunità, responsabilità – Area: Giuridico-Economica Management delle università – Area: Giuridico-Economica Anticorruzione, etica pubblica, trasparenza, amministrazione digitale – Area: Giuridico-Economica Il management dei beni e delle attività culturali – Area: Giuridico-Economica Federalismo dello stato e autonomia degli enti locali – MAFED – Area: Giuridico-Economica Contrattazione pubblica – sviluppo economico, nuove tecnologie – Area: Giuridico-Economica Organizzazione e gestione delle risorse umane – OGRU – Area: Giuridico-Economica Profili giuridici e responsabilità nella gestione dei servizi sanitari – PROGRES – Area: Giuridico-Economica La tutela dell’ambiente. Profili economici e giuridici – TAMPREG – Area: Giuridico-Economica Diritto ed economia per la nuova impresa – Area: Giuridico-Economica Health and safety compliance: organizzazione, sistemi di gestione della sicurezza e responsabilità – Area: Giuridico-Economica I professionisti della digitalizzazione documentale e della privacy – Area: Giuridico-Economica Le pratiche sportive per l’inclusione scolastica – Area: Mondo Scuola Pensiero computazionale e coding – Area: Mondo Scuola Didattica dell’italiano per stranieri – Area: Mondo Scuola Didattica esperienziale per l’alternanza scuola-lavoro – Area: Mondo Scuola Nuovi paradigmi progettuali del sistema educativo – Area: Mondo Scuola Consulenti nel miglioramento degli istituti scolastici – Area: Mondo Scuola Il bullismo – Area: Mondo Scuola Multilinguismo e dialogo interculturale – Area: Mondo Scuola Le sfide educative della diversità e dei bisogni educativi speciali – Area: Mondo Scuola Integrazione scolastica e strategie didattiche per il sostegno nella scuola secondaria – Area: Mondo Scuola Le tossicodipendenze in prospettiva multidisciplinare – Area: Salute Direzione ed organizzazione delle aziende sanitarie – Area: Salute Infermieristica forense – Area: Salute Scienza dell’alimentazione e dietetica applicata – Area: Salute Management e funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie – Area: Salute Risk management in sanità – Area: Salute La gestione del paziente oncologico complesso – Area: Salute Management sanitario 4.0 – Area: Salute Disturbi del comportamento alimentare e obesità – Area: Salute Area Socio-Politica – Area: Salute Analisi e modellazione dei dati e dei processi: metodi e modelli – AMDP – Area: Salute International cooperation, finance and development – Master of science – Area: Salute Criminologia, scienze investigative e strategiche per la sicurezza – Area: Salute Gestione delle istituzioni scolastiche e responsabilità formative – Area: Salute Funzioni internazionali e la cooperazione allo sviluppo – Area: Salute Sviluppo sostenibile, geopolitica delle risorse e studi artici -I livello – Area: Salute Euro progettazione nei servizi sociali e sanitari – Area: Salute Fare politica: cultura, democrazia e partecipazione – Area: Salute Area Teconologico-Gestionale – Area: Salute Innovazione digitale nella Pubblica Amministrazione e open data – Area: Salute Trasporti, mobilità e logistica – Area: Salute Area Mondo Scuola – Area: Salute le pratiche sportive per l’inclusione scolastica – Area: Salute Pensiero computazionale e coding – Area: Salute Didattica dell’italiano per stranieri – Area: Salute Didattica esperienziale per l’alternanza scuola-lavoro – Area: Salute Nuovi paradigmi progettuali del sistema educativo – Area: Salute Consulenti nel miglioramento degli istituti scolastici – Area: Salute Il bullismo – Area: Salute Multilinguismo e dialogo interculturale – Area: Salute Le sfide educative della diversità e dei bisogni educativi speciali – Area: Salute Integrazione scolastica e strategie didattiche per il sostegno nella scuola secondaria – Area: Salute Analisi e modellazione dei dati e dei processi: metodi e modelli – AMDP – Area: Socio-Politica International cooperation, finance and development – Master of science – Area: Socio-Politica Criminologia, scienze investigative e strategiche per la sicurezza – Area: Socio-Politica Gestione delle istituzioni scolastiche e responsabilità formative – Area: Socio-Politica Funzioni internazionali e la cooperazione allo sviluppo – Area: Socio-Politica Sviluppo sostenibile, geopolitica delle risorse e studi artici -I livello – Area: Socio-Politica Euro progettazione nei servizi sociali e sanitari – Area: Socio-Politica Fare politica: cultura, democrazia e partecipazione – Area: Socio-Politica Innovazione digitale nella Pubblica Amministrazione e open data – Area: Tecnologico-Gestionale Trasporti, mobilità e logistica – Area: Tecnologico-Gestionale



Nell’elenco che segue trovi tutti i master di 2° livello disponibili online a Torino, sempre con indicato l’Ateneo e l’area didattica di riferimento:

eCampus Il ruolo del dirigente scolastico Area Scuola MBA Area Economica Criminologia Area Giuridica Scienze Informative per la Sicurezza Area Interdisciplinare Tutela, valorizzazione e restauro dei beni culturali e architettonici della Chiesa Area Interdisciplinare Management per la Direzione di Struttura Complessa Area Interdisciplinare Esperto in Management della Comunicazione Area Interdisciplinare Esperto in Management del Turismo e dei Beni Culturali Area Interdisciplinare Laserologia – Tecnologia Laser in Medicina, Chirurgia ed Odontoiatria Area Sanità La medicina estetica Area Sanità Medicina estetica ricostruttiva post neoplastica Area Sanità

IUL Diritto e Impresa Area Giuridica Governance della Scuola dell’Autonomia: ruoli organizzativi, strategici, tecnici Area Scuola

Unicusano Criminologia finanziaria Area Economico Giuridica Diritto dei consumatori Area Economico Giuridica Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale Area Economico Giuridica Digital leadership in Government &Public Sector Area Economico Giuridica Business Arts Management – Area: Economico Giuridica Tutela dei diritti del minore – Area: Economico Giuridica I nuovi professionisti privacy DPO (Data Protection Officer): Il responsabile della protezione dei dati personali e i privacy specialist – Area: Economico Giuridica Mediazione penale minorile – Area: Economico Giuridica MBA – Master of Business Administration – Area: Economico Giuridica Management dell’innovazione e delle nuove tecnologie – Area: Economico Giuridica Management dei Servizi Sociali – Area: Economico Giuridica La nuova legge anticorruzione nella Pubblica Amministrazione – Area: Economico Giuridica Human Resource Management – Area: Economico Giuridica Governance e Management nella Pubblica Amministrazione – Area: Economico Giuridica Gestione degli appalti pubblici. Il nuovo codice dei contratti, concessioni, appalti e ppp – Area: Economico Giuridica Geopolitica della Sicurezza – Area: Economico Giuridica Esperto in politiche e gestione dei flussi migratori – Area: Economico Giuridica Economia e management delle risorse naturali e dell’ambiente – Area: Economico Giuridica Diritto penale d’impresa – Area: Economico Giuridica Diritto delle assicurazioni – Area: Economico Giuridica Diritto della rete – Area: Economico Giuridica Diritto Antitrust e della Regolazione dei mercati – Area: Economico Giuridica Diritto ambientale e tutela del territorio – Area: Economico Giuridica Criminologia e diritto penale. Analisi criminale e Politiche per la sicurezza urbana – Area: Economico Giuridica Criminologia clinica – Area: Economico Giuridica Banking e Risk Management – Area: Economico Giuridica Banca e finanza – Area: Economico Giuridica Psicologia scolastica – Area: Formazione e Mondo Scuola Online Agenzie educative, la famiglia e la scuola: le responsabilità civili e penali e la tutela del minore nell’era digitale – Area: Formazione e Mondo Scuola Online Human Resource Management – Area: Formazione e Mondo Scuola Online Dirigenti nelle istituzioni scolastiche – Area: Formazione e Mondo Scuola Online Ambienti di apprendimento con tecnologie digitali – Area: Formazione e Mondo Scuola Online Geopolitica della Sicurezza – Area: Forze armate Criminologia e diritto penale. Analisi criminale e Politiche per la sicurezza urbana – Area: Forze armate BIM e digitalizzazione nell’industria AEC – Area: Ingegneristica Management dell’innovazione e delle nuove tecnologie – Area: Ingegneristica Innovazione, sviluppo e gestione di reti energetiche basate su energie rinnovabili – Area: Ingegneristica Ingegneria sismica – Area: Ingegneristica Gestione degli appalti pubblici. Il nuovo codice dei contratti, concessioni, appalti e ppp – Area: Ingegneristica Psicologia pediatrica – Area: Medico Sanitaria Fitoterapia applicata – Area: Medico Sanitaria Management sanitario – Area: Medico Sanitaria Management dei Servizi Sociali – Area: Politologia Esperto in politiche e gestione dei flussi migratori – Area: Politologia Criminologia, dipendenze e business della droga – Area: Politologia Psicologia del Comportamento Alimentare – Area: Psicologia Psicosessuologia clinica – Area: Psicologia Psicologia Giuridica e Forense – Area: Psicologia Psicologia pediatrica – Area: Psicologia Psicologia della Salute Organizzativa: teorie, strumenti e metodologie per la valutazione del rischio Stress Lavoro Correlato – Area: Psicologia Psicodiagnostica clinica e forense – Area: Psicologia Criminologia, dipendenze e business della droga – Area: Psicologia Criminologia clinica – Area: Psicologia

UniPegaso Diritto di Famiglia, dei Minori e delle Persone – Area: Accademia Forense Diritto della responsabilità civile e delle assicurazioni – Area: Accademia Forense Diritto del Lavoro, Diritto Sindacale, della Previdenza e della Sicurezza Sociale – Area: Accademia Forense Diritto e Processo Tributario – Area: Accademia Forense Diritto Amministrativo – Area: Accademia Forense Diritto e Processo Penale – Area: Accademia Forense Diritto e gestione dell’ambiente – Area: Accademia Forense Diritto e gestione dell’ambiente – Area: Ambiente Diritto e Processo Tributario – Area: Dottori Commercialisti Security ed intelligence: analisi e gestione – Area: Forze Armate Studi Penitenziari e dell’Esecuzione Penale – Area: Forze Armate Il contrasto al terrorismo internazionale: radicalizzazione, cyberjihad, intelligence e comunicazione strategica – Area: Forze Armate Il contrasto al terrorismo internazionale: radicalizzazione, cyberjihad, intelligence e comunicazione strategica – Area: Giuridica Diritto e Processo Tributario – Area: Giuridica Relazioni internazionali e studi strategici – Area: Giuridica Economica Strategie Organizzative e di Innovazione nella P.A. – Area: Giuridica Economica Sicurezza Economico Finanziaria e Antiriciclaggio – Area: Giuridica Economica Management della polizia locale:sicurezza urbana e gestione strategica dei comandi – Area: Giuridica Economica Strategie Organizzative e di Innovazione nella P.A. – Area: Ingegneria Il contrasto al terrorismo internazionale: radicalizzazione, cyberjihad, intelligence e comunicazione strategica – Area: Internazionale Diritto Amministrativo – Area: Pubblica Amministrazione Strategie Organizzative e di Innovazione nella P.A. – Area: Pubblica Amministrazione Management delle Aziende Sanitarie – Area: Sanità Nutrizione e Dietetica Applicata – Area: Sanità Medicina legale assicurativa – Area: Sanità La Dirigenza Scolastica e Tecnica dopo la legge di riforma N. 107/2015: quadro giuridico, competenze e funzioni – Area: Scuola La funzione docente e il piano triennale dell’offerta formativa didattica, inclusività e valutazione – Area: Scuola La DIDATTICA A DISTANZA: gestione, organizzazione e avanguardie metodologiche. – Area: Scuola COORDINAMENTO PEDAGOGICO DI NIDI, MICRONIDI E SEZIONI PRIMAVERA IN AMBITO EDUCATIVO, FORMATIVO E DIDATTICO – Area: Scuola Il ruolo del direttore dei servizi generali ed amministrativi nella scuola dell’autonomia e nel settore pubblico – Area: Scuola Il contrasto al terrorismo internazionale: radicalizzazione, cyberjihad, intelligence e comunicazione strategica – Area: Umanistica

Unitelma Il ruolo dirigenziale: profilo manageriale e leadership educativa – Area: Mondo Scuola Il ruolo dirigenziale: profilo manageriale e leadership educativa – Area: Salute Insegnare in Europa – Area: Salute Insegnare in Europa – Area: Socio-Politica La gestione dei beni confiscati per amministratori giudiziari – Area: Giuridico-Economica



Corsi di formazione online a Torino

Nell’elenco che segue trovi tutt i corsi di formazione online disponibili a Torino, per ricevere gratuitamente tutte le informazioni disponibili relative a ogni corso di formazione online del territorio contattaci senza esitazioni:

eCampus Percorso formativo 24 CFU – D.M. 616/17 – Area: Scuola ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE – INDIRIZZO: ECONOMICO – Area: Economia ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE – INDIRIZZO: INGEGNERIA INDUSTRIALE – Area: Ingegneria ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE – INDIRIZZO: INGEGNERIA CIVILE – Area: Ingegneria ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE – INDIRIZZO: INGEGNERIA INFORMATICA – Area: Ingegneria ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE – INDIRIZZO: FILOLOGIA MODERNA – Area: Lettere ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE – INDIRIZZO: PSICOLOGICO – Area: Psicologia ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE – INDIRIZZO: PEDAGOGICO – Area: Psicologia

IUL Corso di alta formazione in gestione dell’area tecnica di una società sportiva – Area: Economica Nuove narrazioni – Nuove esplorazioni, Corso blended di aggiornamento professionale per docenti – Area: Marketing Scienze dell’attività motoria e della cultura fisica – Area: Scienze motorie Corso di formazione e aggiornamento professionale per dirigenti sportivi – Area: Scienze motorie Corso Base di didattica immersiva in Edmondo – Area: Scuola Percorso Formativo IUL – 24 CFU – D. Lgs. del 13 Aprile 2017, n. 59 e D. M. del 10 Agosto 2017, n. 616 – Area: Scuola Corso intensivo di Formazione per Educatore Professionale Socio-Pedagogico – Area: Scuola Corso intensivo di Formazione – Area: Scuola Corso di Alta Formazione in Arti e scienze culinarie – Area: Turismo PNF02 – Strategie, tecniche, strumenti progettare una didattica centrata sulle competenze, Area del PNF – Valutazione e miglioramento – Area: Scuola PNF03 – Primi passi per introdurre il digitale a scuola, Area del PNF – Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento – Area: Scuola PNF04 – La metodologia CLIL nella scuola del XXI secolo, Area del PNF – Competenze di lingua straniera – Area: Scuola PNF05 – Gli strumenti dell’inclusione, Area del PNF – Inclusione e disabilità – Area: Scuola PNF06 – I modelli di promozione del benessere orientati allo sviluppo di risorse e all’utilizzo delle opportunità del contesto scolastico e della comunità (educante), Area del PNF – Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile – Area: Scuola PNF07 – L’interculturalità possibile: breve storia della lettura, Area del PNF – Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale – Area: Scuola PNF08 – Evoluzione della normativa e del contesto produttivo, Area del PNF – Scuola e lavoro – Area: Scuola PNF09 – La valutazione e l’autovalutazione per il miglioramento scolastico, Area del PNF – Valutazione e miglioramento – Area: Scuola

Mercatorum INDUSTRIA 4.0 E DIGITALIZZAZIONE D’IMPRESA – Area: Economica IL COMMERCIO INTERNAZIONALE – Area: Economica VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE IN AZIENDA – Area: Economica ESPERTO IN POLITICHE DEL CIBO – Area: Gastronomia IL RUOLO DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE – Area: Giuridica DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT – Area: GIURIDICA ECONOMICA GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – Area: GIURIDICA ECONOMICA LAVORO AGILE E SMART WORKING: OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE – Area: GIURIDICA ECONOMICA DESIGN E PROGETTAZIONE NEL MADE IN ITALY – Area: GIURIDICA ECONOMICA Diritto ed economia dello sport – Area: Giuridica Economica GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – Area: Giuridica Economica LAVORO AGILE E SMART WORKING: OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE – Area: Giuridica Economica DESIGN E PROGETTAZIONE NEL MADE IN ITALY – Area: Giuridica Economica CHANGE MANAGEMENT BLENDED – Area: MANAGERIALE CHANGE MANAGEMENT BLENDED – Area: Manageriale ESPERTO IN COMUNICAZIONE E NUOVI MEDIA – Area: Marketing LE STRATEGIE D’IMPRESA E MARKETING – Area: Marketing ESPERTO IN POLITICHE DEL CIBO – Area: PERCORSI PER LO SVILUPPO DI CARRIERA ESPERTO IN COMUNICAZIONE E NUOVI MEDIA – Area: PERCORSI PER LO SVILUPPO DI CARRIERA IL RUOLO DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE – Area: PERCORSI PER LO SVILUPPO DI CARRIERA INDUSTRIA 4.0 E DIGITALIZZAZIONE D’IMPRESA – Area: PERCORSI PER LO SVILUPPO DI CARRIERA IL COMMERCIO INTERNAZIONALE – Area: PERCORSI PER LO SVILUPPO DI CARRIERA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE IN AZIENDA – Area: PERCORSI PER LO SVILUPPO DI CARRIERA LE STRATEGIE D’IMPRESA E MARKETING – Area: PERCORSI PER LO SVILUPPO DI CARRIERA

Uninettuno Privacy e Gestione dei Dati Personali Online – Area: Giuridica EU Lobby – Area: Economica B.I.M. Professional course – Area: Economica Corso di Aggiornamento Professionale sulla Certificazione Energetica in Edilizia – Area: Giuridica Corso di formazione professionale sulla privacy e la gestione dei dati personali online – Area: Giuridica Corsi di Aggiornamento per Avvocati – Area: Giurisprudena Educazione Continua in Medicina – ECM – Area: Sanità 24 CFU per l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole – Area: Scuola Corsi di Formazione per Insegnanti – Area: Scuola UniPegaso Specialista in Criminologia giuridica e forense – Area: Avanzamento Carriera Specialista in Pedagogia Forense – Area: Avanzamento Carriera Specialista in Coaching umanistico – Area: Avanzamento Carriera Specialista in strategie della Comunicazione e Social Media – Area: Avanzamento Carriera Specialista in Prevenzione e sicurezza sul lavoro – Area: Avanzamento Carriera Specialista in Governance e gestione d’impresa – Area: Avanzamento Carriera Specialista Legale in imprese – Area: Avanzamento Carriera Specialista in mediazione familiare – Area: Avanzamento Carriera Specialista in animatore sociale – Area: Avanzamento Carriera Specialista in nuove metodologie di insegnamento: I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI – Area: Avanzamento Carriera Specialista nel piano triennale dell’offerta formativa didattica, inclusività e valutazione – Area: Avanzamento Carriera Specialista in problematiche ADHD-DDAI – Area: Avanzamento Carriera Specialista in governance scolastica – Area: Avanzamento Carriera Specialista nel rispetto dell’identità e nell’educare alla differenza – Area: Avanzamento Carriera Specialista in coordinatore pedagogico – Area: Avanzamento Carriera Specialista in diritto della previdenza sociale e complementare – Area: Avanzamento Carriera Specialista in Pari opportunità e politiche di genere – Area: Avanzamento Carriera Specialista nella tutela delle donne vittime di violenza – Area: Avanzamento Carriera Specialista in Mobbing – Area: Avanzamento Carriera Specialista in management della Pubblica Amministrazione – Area: Avanzamento Carriera Specialista in Ufficio Stampa e Media Relations – Area: Avanzamento Carriera Specialista in Fashion Law – Area: Avanzamento Carriera Specialista in consulenza forense – Area: Avanzamento Carriera Specialista in Problem solving e processi decisionali – Area: Avanzamento Carriera Specialista in Design e Accessori Moda – Area: Avanzamento Carriera Specialista in Relazioni sindacali – Area: Avanzamento Carriera Specialista in Prevenzione e salute nella scuola – Area: Avanzamento Carriera Specialista in didattica multiculturale – Area: Avanzamento Carriera Specialista in trasparenza e tutela della privacy – Area: Avanzamento Carriera Specialista in Enogastronomia e valorizzazione della cucina regionale – Area: Avanzamento Carriera Specialista in contrattazione collettiva di secondo livello e accordi di prossimità – Area: Avanzamento Carriera Specialista in diritto d’autore e protezione delle opere artistiche – Area: Avanzamento Carriera Specialista in diritto del lavoro marittimo e portuale – Area: Avanzamento Carriera Specialista degli enti del terzo settore – Area: Avanzamento Carriera Interprete lingua dei segni italiana: ruolo, funzione e applicazione – Ambito didattico educativo – professionale – Area: Educatore Specialista in diritto della previdenza sociale e complementare – Area: Educatore Specialista in Pari opportunità e politiche di genere – Area: Educatore Specialista nella tutela delle donne vittime di violenza – Area: Educatore Specialista in Mobbing – Area: Educatore Specialista in management della Pubblica Amministrazione – Area: Educatore Real Estate Management & Finance – Area: Giuridica Economica Esperto relazioni sindacali – Area: Giuridica Economica Gestore della crisi da sovraindebitamento – Area: Giuridica Economica Diritto penale dell’impresa – Area: Giuridica Economica Anticorruzione, trasparenza e privacy – Area: Giuridica Economica RISK MANAGER: nuova professionalità al servizio della Pubblica Amministrazione – Area: Giuridica Economica Le competenze dell’operatore nel Cluster Marittimo – Area: Giuridica Economica Specialista in trasparenza e tutela della privacy – Area: Giuridica Economica Tecniche per l’efficienza energetica degli edifici – Area: Ingegneria Funzionari Ispettivi Pubblici: ambiti di diritto e metodologie di contrasto all’evasione ed elusione fiscale – Area: Ispettiva Tecnico impedenziometrico Specialista nella distribuzione di integratori alimentari – Area: Motoria Specialista in trasparenza e tutela della privacy – Area: Pubblica Amministrazione OSTEOPATIA (In collaborazione con S.E.F.O. In collaborazione con A.I.P.U.) – Area: Sanità Lettura ed interpretazione dell’ ECG – Area: Sanità L’applicazione della Medicina Tradizionale Cinese in ambito clinico – Area: Sanità Assistente di studio odontoiatrico (A.S.O) – Area: Sanità Competenze interculturali per la costruzione di reti di accoglienza in ambito scolastico – Area: Scuola Educare alla differenza di genere: ricerca dell’identità personale – Area: Scuola Specialista in nuove metodologie di insegnamento: I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI – Area: Scuola Specialista nel piano triennale dell’offerta formativa didattica, inclusività e valutazione – Area: Scuola Specialista in problematiche ADHD-DDAI – Area: Scuola Specialista in governance scolastica – Area: Scuola Specialista nel rispetto dell’identità e nell’educare alla differenza – Area: Scuola Specialista in Prevenzione e salute nella scuola – Area: Scuola Specialista in didattica multiculturale – Area: Scuola Flip teaching e gli stili di apprendimento – Area: Scuola I media per la didattica e gli strumenti interattivi per la gestione della classe. – Area: Scuola Disturbi dell’attenzione ed iperattività (DDAI e DSA) – Area: Scuola Didattica Speciale per le disabilità – Area: Scuola Metodologie inclusive per gli alunni stranieri. – Area: Scuola Le problematiche scolastiche nelle forme di bullismo, devianza e dispersione – Area: Scuola Valutazione e autovalutazione nella scuola delle competenze – Area: Scuola Le nuove competenze psicopedagogiche e didattiche del docente. – Area: Scuola L’azione didattica nei Bisogni Educativi Speciali nella scuola inclusiva – Area: Scuola L’autonomia e la didattica delle competenze nel contesto scolastico italiano – Area: Scuola Percorso extracurriculare Educatore dei servizi educativi per l’infanzia – Area: Scuola Specialista in Prevenzione e sicurezza sul lavoro – Area: Sicurezza Tecnico della sicurezza sul lavoro – Area: Sicurezza Panorama – Arte – Area: Turistica Revisore contabile condominiale – Area: Uniprofessioni Grafopedagogista – Area: Uniprofessioni Esperto in comunicazione non violenta – Area: Uniprofessioni Esperto in diritto dei consumatori – Area: Uniprofessioni Esperto consulente aste immobiliari e stralci – Area: Uniprofessioni Esperto in diritto dell’arbitrato e tecniche di risoluzione dei conflitti – Area: Uniprofessioni Esperto affitti turistici – Area: Uniprofessioni Avviamento alla professione di Amministratori Immobiliari e Condominiali (ai sensi e per gli effetti del D.M.140/2014) – Area: Uniprofessioni Elementi di anatomia umana – Area: Uniprofessioni Gestione delle malattie infiammatorie da alimenti. Nuovi protocolli d’intervento nel settore della ristorazione – Area: Uniprofessioni Governance clinica e management sanitario delle malattie infiammatorie croniche (IMiDs): modelli integrati per la gestione di disordini intestinali e sistemici indotti da fattori genetici, alimentari, microbici – Area: Uniprofessioni Preparazione e qualificazione per funzionari responsabili della riscossione – Area: Uniprofessioni Elementi di anatomia umana – Area: Uniprofessioni

Unitelma MANAGEMENT DEL MICROCREDITO – Area: Giuridico-economica ORGANIZZAZIONE, MANAGEMENT, INNOVAZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – Area: Giuridico-economica GOVERNANCE, MANAGEMENTE, E-GOVERNMENT DELLE PA – Area: Giuridico-economica GESTORE DELLA CRISI – Area: Giuridico-economica FONDAMENTI DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE – Area: Giuridico-economica I DIRITTI FONDAMENTALI IN EUROPA – Area: Giuridico-economica FONDAMENTI DI SCIENZE GIURIDICHE – Area: Giuridico-economica REGOLAMENTO (UE) 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR) – Area: Giuridico-economica REGOLAMENTO (UE) 2017/745 SUI DISPOSITIVI MEDICI (MDR) – Area: Giuridico-economica IL REGOLAMENTO UE 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEL DATI PERSONALI (GDPR): PAROLE CHIAVE E ISTRUZIONI PER L’USO QUOTIDIANO – Area: Giuridico-economica LA NUOVA NORMA UNI ISO 45001 PER I SISTEMI DI GESTIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO – Area: Giuridico-economica NORMA ISO/DIS 45001 – SISTEMI DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO – Area: Giuridico-economica NUOVA NORMA UNI ISO 37001 – SISTEMA DI GESTIONE ANTICORRUZIONE – Area: Giuridico-economica AGGIORNAMENTO DELL’ESPERTO IN GESTIONE DELL’ENERGIA (EGE) UNI CEI 11339:2009 – Area: Giuridico-economica AGGIORNAMENTO 2017 SUL D.Lgs. 231/01 – Area: Giuridico-economica PROFESSIONISTA DELLA SECURITY – Area: Giuridico-economica UNI EN ISO 9001:2015 – L’EDIZIONE 2015 DELLA NORMA ISO 9001 – Area: Giuridico-economica UNI EN ISO 14001:2015 – L’edizione 2015 della norma ISO 14001 – Area: Giuridico-economica CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI SECURITY – Area: Giuridico-economica INGLESE PER TUTTI – Area: Linguistica LINGUA CINESE – LIVELLO A1 – Area: Linguistica LINGUA CINESE – LIVELLO A2 – Area: Linguistica PERIFERIE CREATIVE: DIDATTICA INNOVATIVA PER L’INCLUSIONE – Area: Mondo Scuola IL PENSIERO COMPUTAZIONALE NEI PROCESSI FORMATIVI: IL CODING – Area: Mondo Scuola DIDATTICA PER COMPETENZE E MODELLI DI VALUTAZIONE FORMATIVA. PROGETTAZIONE, METODI E STRUMENTI – Area: Mondo Scuola EZIOLOGIA, MODELLI INTERPRETATIVI E STRATEGIE DIDATTICO-EDUCATIVE – Area: Mondo Scuola CITTADINANZA GLOBALE: DIDATTICA PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE – Area: Mondo Scuola CLIL: LA STRATEGIA EUROPEA PER L’APPRENDIMENTO DELLE LINGUE E DELLE DISCIPLINE TRA RICERCA-AZIONE E INNOVAZIONE – Area: Mondo Scuola LE SCIENZE MOTORIE NEL SISTEMA SCOLASTICO. PROFILI EDUCATIVI E TECNICHE DIDATTICHE – Area: Mondo Scuola ANIMATORE DIGITALE NELLA SCUOLA DELL’AUTONOMIA: PROPOSTE DI DIDATTICA INNOVATIVA – Area: Mondo Scuola DIDATTICA DELLA CREATIVITA’. L’EDUCAZIONE AL PENSIERO DIVERGENTE NEL PROCESSO FORMATIVO – Area: Mondo Scuola PEDAGOGIA DELLE EMOZIONI. PROMOZIONE E SVILUPPO DELL’INTELLIGENZA EMOTIVA NEL PERCORSO FORMATIVO – Area: Mondo Scuola PSICOPEDAGOGIA. PROGETTAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA E PROCESSI DI APPRENDIMENTO – Area: Mondo Scuola PEDAGOGIA INTEGRATIVA E DIDATTICA INNOVATIVA PER IL CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA – Area: Mondo Scuola DIDATTICA INCLUSIVA PER ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO – Area: Mondo Scuola COMUNICAZIONE, TECNOLOGIE E CULTURA DELL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA – Area: Mondo Scuola L’EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE IN CONTESTI MULTICULTURALI – Area: Mondo Scuola GLOBALIZZAZIONE DEI MERCATI: ASPETTI GIURIDICI, ECONOMICI E DI POLITICA INTERNAZIONALE – Area: Mondo Scuola LE NUOVE TECNOLOGIE A SUPPORTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI: L’E-MANAGEMENT – Area: Mondo Scuola L’UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE D’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE PER L’INSEGNAMENTO – Area: Mondo Scuola PER UNA SCUOLA DI QUALITÀ – Area: Mondo Scuola FORMA FRANCHISING – Area: Professioni IL PROFESSIONISTA DEL MULTILEVEL MARKETING – Area: Professioni WEB COMMUNITY MANAGER – Area: Professioni MANAGER DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE – Area: Professioni Il DATA PROTECTION OFFICER – Area: Professioni LA NUOVA FIGURA PROFESSIONALE DEL TRIBUTARISTA – Area: Professioni GESTIONE TECNICO-ECONOMICA DELLA FILIERA BIO-VITIVINICOLA – Area: Professioni INVESTIGAZIONI PRIVATE, PUBBLICHE, INFORMAZIONI COMMERCIALI E DELLA SICUREZZA PRIVATA-SECURITY – Area: Professioni 10 CORSI DI FORMAZIONE PER AVVOCATI – Area: Professioni CONSULENTI NELL’EXPORT – Area: Professioni CORSO DI FORMAZIONE PER GLI ADDETTI ALLA TUTELA DEL CREDITO – Area: Professioni NEONATOLOGIA E TERAPIA INTENSIVA NEONATALE – Area: Salute ASSISTENTE FAMILIARE – Area: Salute SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE, SICUREZZA E DIRITTO ALIMENTARE – Area: Salute GESTIONE DEL RISCHIO IN SANITÀ E RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE – Area: Salute GESTIONE DEL RISCHIO IN SANITÀ E RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE – Area: Salute MANAGEMENT DEI SISTEMI TURISTICI DALLA GESTIONE DELL’IMPRESA TURISTICA AL MARKETING TERRITORIALE – Area: Socio-Politica CONOSCERE LA POLITICA – Area: Socio-Politica EUROPROGETTAZIONE E PROJECT MANAGEMENT – Area: Socio-Politica



Corsi di perfezionamento online a Torino

Nell’elenco che segue trovi infine tutti i corsi di perfezionamento online a Torino. Contattaci per avere informazioni gratuite sui corsi di perfezionamento ai quali puoi iscriverti studiando online a Torino e dintorni:

eCampus Corsi di Perfezionamento per Insegnanti – Area: Scuola Corso di qualificazione per Educatore Professionale Socio-Pedagogico – Area: Scuola Corso Integrativo Prima Infanzia – Area: Scuola Perfezionamento e aggiornamento professionale – Area: Carriera Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento: tecniche, modelli, strategie, ruoli e funzioni – Area: Carriera Mediatore europeo per l’intercultura – Area: Economica Giuridica Discipline e lingue straniere in approccio integrato – CLIL – Area: Lingue e Mercati Expert Teacher – Area: Scuola Il bilancio sociale nella scuola dell’autonomia – Area: Scuola Esperto in attività laboratoriali nel rapporto scuola-museo – Area: Scuola Arte Sacra – Area: Turismo PNF01 – L’autonomia curricolare, Area del PNF – Autonomia didattica e organizzativa – Area: Scuola PNF02 – Strategie, tecniche, strumenti progettare una didattica centrata sulle competenze, Area del PNF – Valutazione e miglioramento – Area: Scuola PNF03 – Primi passi per introdurre il digitale a scuola, Area del PNF – Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento – Area: Scuola PNF04 – La metodologia CLIL nella scuola del XXI secolo, Area del PNF – Competenze di lingua straniera – Area: Scuola PNF05 – Gli strumenti dell’inclusione, Area del PNF – Inclusione e disabilità – Area: Scuola PNF06 – I modelli di promozione del benessere orientati allo sviluppo di risorse e all’utilizzo delle opportunità del contesto scolastico e della comunità (educante), Area del PNF – Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile – Area: Scuola PNF07 – L’interculturalità possibile: breve storia della lettura, Area del PNF – Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale – Area: Scuola PNF08 – Evoluzione della normativa e del contesto produttivo, Area del PNF – Scuola e lavoro – Area: Scuola PNF09 – La valutazione e l’autovalutazione per il miglioramento scolastico, Area del PNF – Valutazione e miglioramento – Area: Scuola

Mercatorum VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE AZIENDALI – Area: Economica INDUSTRIA 4.0 E DIGITALIZZAZIONE – Area: Economica INTERNAZIONALIZZAZIONE D’IMPRESA E NUOVI MERCATI – Area: Economica MANAGEMENT DEL TURISMO E DEL MADE IN ITALY – Area: Economica DESIGN E PROGETTAZIONE NEL MADE IN ITALY – Area: Economica LA PROPRIETA’ INTELLETTUALE, I MARCHI E I BREVETTI – Area: Girudica IL CRIMINOLOGO PROFESSIONISTA (IN MEMORIA DI ALBINI ENRICO) – Area: Giurisprudenza NARRATOLOGIA E STORYTELLING – Area: Marketing COMUNICAZIONE E NUOVI MEDIA – Area: Marketing STRATEGIE E MARKETING – Area: Marketing GEOGRAFIE E POLITICHE DEL CIBO – Area: Turismo LE SFIDE E L’ESPERIENZA PER L’OSPITALITÀ E LA RISTORAZIONE DI SUCCESSO – Area: Turismo LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE – Area: Turismo VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE AZIENDALI – Area: Economia INDUSTRIA 4.0 E DIGITALIZZAZIONE – Area: Economia INTERNAZIONALIZZAZIONE D’IMPRESA E NUOVI MERCATI – Area: Economia La gestione del patrimonio immobiliare – Area: Economia COMUNICAZIONE E NUOVI MEDIA – Area: Economica MANAGEMENT DEL TURISMO E DEL MADE IN ITALY – Area: Economica DESIGN E PROGETTAZIONE NEL MADE IN ITALY – Area: Economica STRATEGIE E MARKETING – Area: Economica LA PROPRIETA’ INTELLETTUALE, I MARCHI E I BREVETTI – Area: Giuridico Il Criminologo Professionista (in memoria di Albini Enrico) – Area: Giurisprudenza NARRATOLOGIA E STORYTELLING – Area: Marketing GEOGRAFIE E POLITICHE DEL CIBO – Area: Turismo Le sfide e l’esperienza per l’ospitalità e la ristorazione di successo – Area: Turismo

Unicusano Cucina professionale e arti culinarie – Area: Alta formazione e mondo scuola Vocalità artistica, foniatria e canto – Area: Alta formazione e mondo scuola Psicopedagogia e didattica per i disturbi specifici dell’apprendimento – Area: Alta formazione e mondo scuola Pedagogia e didattica per l’innovazione scolastica – Area: Alta formazione e mondo scuola Operatori per l’immigrazione e l’integrazione – Area: Alta formazione e mondo scuola Nutrizione in pediatria – Area: Alta formazione e mondo scuola Nuove strategie educative per una didattica inclusiva – Area: Alta formazione e mondo scuola Metodologia montessoriana – Applicazioni e prospettive future – Area: Alta formazione e mondo scuola Metodi e tecniche per l’integrazione dei diversamente abili – Area: Alta formazione e mondo scuola La valutazione dell’apprendimento nella scuola delle competenze: metodi e tecniche – Area: Alta formazione e mondo scuola I disturbi dello spettro autistico – Area: Alta formazione e mondo scuola Educazione ambientale e sviluppo sostenibile: un nuovo modello per la scuola – Area: Alta formazione e mondo scuola Educare in contesti multietnici, multiculturali e multilivello – Area: Alta formazione e mondo scuola Didattiche e strumenti innovativi per il sostegno dei Bisogni Educativi Speciali (BES) – Area: Alta formazione e mondo scuola Didattiche e Strumenti Innovativi – Dinamiche relazionali e Gestione del Burnout – Area: Alta formazione e mondo scuola Didattica metacognitiva e successo scolastico – Area: Alta formazione e mondo scuola Curatore museale – Area: Alta formazione e mondo scuola Consulente per le aziende alimentari e metodo HACCP – Area: Alta formazione e mondo scuola Consulenza pedagogica nei contesti educativi di formazione permanente – Area: Alta formazione e mondo scuola Bullismo e cyberbullismo: studi e tecniche di intervento e prevenzione – Area: Alta formazione e mondo scuola Aspetti della didattica per i disturbi specifici di apprendimento – Area: Alta formazione e mondo scuola Percorso formativo per il conseguimento di 24 CFU (D.M. 616/2017) – Area: Alta formazione e mondo scuola Educatore professionale socio-pedagogico – Area: Alta formazione e mondo scuola Tutoring per la formazione a distanza di terzo livello e permanente – Area: Alta formazione e mondo scuola Security Manager – Integrativo 30 ore * – Area: Economica Giuridica Security Manager – Area: Economica Giuridica Riposizionamento strategico delle strutture ricettive – Area: Economica Giuridica Retail management – Area: Economica Giuridica Project management – Area: Economica Giuridica Procuratore sportivo – Area: Economica Giuridica Pianificazione fiscale e doganale negli scambi con l’estero e per l’internazionalizzazione delle imprese – Area: Economica Giuridica Mobility management – Area: Economica Giuridica La gestione della crisi da sovraindebitamento dalla legge 3/2012 alla prassi dei tribunali – Area: Economica Giuridica La comunicazione nella pubblica amministrazione – Area: Economica Giuridica Intermediario assicurativo – Area: Economica Giuridica I nuovi professionisti privacy DPO (Data Protection Officer): Il responsabile della protezione dei dati personali e i privacy specialist – Area: Economica Giuridica Esperto paghe e contributi – Area: Economica Giuridica Diritto delle assicurazioni – Area: Economica Giuridica Data analyst – Area: Economica Giuridica Curatore museale – Area: Economica Giuridica Criminologia e sicurezza nel mondo contemporaneo – Area: Economica Giuridica Corso in Esperto in Gestione dell’Energia – EGE – Area: Economica Giuridica Contabilità e bilancio – Area: Economica Giuridica Consulente per le aziende alimentari e metodo HACCP – Area: Economica Giuridica Comunicazione e media – Area: Economica Giuridica Criminologia e sicurezza nel mondo contemporaneo – Area: Forze armate Antiterrorismo Internazionale – Area: Forze armate Tecnico superiore in prevenzione incendi – Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro – Area: Ingegneristica Corso in Esperto in Gestione dell’Energia – EGE – Area: Ingegneristica Alimentazione vegetariana – vegan – Area: Medico Sanitaria Nutrizione nel fitness e nel recupero funzionale dell’atleta – Area: Medico Sanitaria Nutrizione in pediatria – Area: Medico Sanitaria Consulente per le aziende alimentari e metodo HACCP – Area: Medico Sanitaria Operatori per l’immigrazione e l’integrazione – Area: politologica La comunicazione nella pubblica amministrazione – Area: politologica Psicopedagogia e didattica per i disturbi specifici dell’apprendimento – Area: Psicologica Pedagogia e didattica per l’innovazione scolastica – Area: Psicologica Operatori per l’immigrazione e l’integrazione – Area: Psicologica Nutrizione nel fitness e nel recupero funzionale dell’atleta – Area: Psicologica Nuove strategie educative per una didattica inclusiva – Area: Psicologica Metodologia montessoriana – Applicazioni e prospettive future – Area: Psicologica Metodi e tecniche per l’integrazione dei diversamente abili – Area: Psicologica I disturbi dello spettro autistico – Area: Psicologica Didattiche e strumenti innovativi per il sostegno dei Bisogni Educativi Speciali (BES) – Area: Psicologica Didattiche e Strumenti Innovativi – Dinamiche relazionali e Gestione del Burnout – Area: Psicologica Didattica metacognitiva e successo scolastico – Area: Psicologica Consulenza pedagogica nei contesti educativi di formazione permanente – Area: Psicologica Bullismo e cyberbullismo: studi e tecniche di intervento e prevenzione – Area: Psicologica Aspetti della didattica per i disturbi specifici di apprendimento – Area: Psicologica Medicina estetica e del benessere – Area: Psicologica

UniPegaso PERF209 – Competenze metodologiche e didattiche del nuovo corpo docente – Area: Orientatori professionali PERF210 – Le nuove azioni didattiche: valutazioni e competenze – Area: Orientatori professionali PERF211 – Le nuove azioni didattiche: valutazioni e competenze – Area: Orientatori professionali PERF212 – Personalizzazione, progettazione e valutazione nella didattica inclusiva – Area: Orientatori professionali PERF213 – Personalizzazione, progettazione e valutazione nella didattica inclusiva – Area: Orientatori professionali PERF214 – Didattica personalizzata: dal contrasto alla dispersione al successo scolastico – Area: Orientatori professionali PERF215 – Didattica personalizzata: dal contrasto alla dispersione al successo scolastico – Area: Orientatori professionali PERF216 – Una nuova metodologia didattica per un corretto equilibrio Uomo-Ambiente-Animale – Area: Orientatori professionali PERF217 – Bullismo e cyberbullismo: tecniche di intervento e prevenzione della nuova didattica del docente referente – Area: Orientatori professionali PERF218 – Esperto nella pianificazione, identificazione e valutazione dei bisogni educativi speciali (BES) – Area: Orientatori professionali PERF219 – Esperto nella pianificazione, identificazione e valutazione dei ADHD, DDAI E DSA – Area: Orientatori professionali PERF220 – La didattica multiculturale: l’expertice in competenze, metodi e didattica laboratoriale – Area: Orientatori professionali PERF221 – Il ruolo e i compiti del docente coordinatore ed esperto delle procedure e delle attività di supporto per la didattica dell’inclusione – Area: Orientatori professionali PERF222 – L’animatore digitale: docente esperto in didattica e innovazione tecnologica – Area: Orientatori professionali PERF223 – Profilo professionale, identità e funzioni del docente di scuola dell’infanzia e primaria – Area: Orientatori professionali PERF224 – Interprete lingua dei segni italiana: ruolo, funzione e applicazione – Ambito didattico educativo – professionale – Area: Orientatori professionali Disturbi dell’attenzione ed iperattività (DDAI e DSA) – Area: Scuola Didattica Speciale per le disabilità – Area: Scuola I media per la didattica e gli strumenti interattivi per la gestione della classe. – Area: Scuola Flip teaching e gli stili di apprendimento – Area: Scuola Le problematiche scolastiche nelle forme di bullismo, devianza e dispersione – Area: Scuola Metodologie inclusive per gli alunni stranieri. – Area: Scuola Valutazione e autovalutazione nella scuola delle competenze – Area: Scuola Le nuove competenze psicopedagogiche e didattiche del docente. – Area: Scuola L’insegnante di scuola dell’infanzia: competenze pedagogico-didattiche. – Area: Scuola L’insegnante di scuola primaria: competenze pedagogico-didattiche – Area: Scuola L’azione didattica nei Bisogni Educativi Speciali nella scuola inclusiva – Area: Scuola L’autonomia e la didattica delle competenze nel contesto scolastico italiano – Area: Scuola I Media per la didattica e gli strumenti per la gestione della classe – Area: Scuola Interprete lingua dei segni italiana: ruolo, funzione e applicazione – Ambito didattico educativo – professionale – Area: Scuola