L’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza è una delle prime Università telematiche riconosciute dal MIUR, l’unica ad essere direttamente legata con un’Università pubblica: L’Università La Sapienza di Roma. Particolarmente apprezzato da chi frequenta l’università telematica Unitelma è proprio questo collegamento con il prestigioso e storico Ateneo romano, che rappresenta uno dei suoi principali punti di forza.

L’offerta formativa si compone di corsi di laurea di 5 facoltà tra le più classiche: Archeologia, Economia, Giurisprudenza, Psicologia, Scienze e tecnologie informatiche.

L’Ateneo svolge infatti attività formative e didattiche per i corsi di laurea e di laurea magistrale in campo giuridico ed economico, propone master di I e di II livello nelle aree giuridico-economiche, della sanità, dello sviluppo tecnologico, della Pubblica Amministrazione e realizza corsi di formazione e di aggiornamento per numerose figure professionali.

Nell’Anno Accademico 2017/2018, all’Unitelma Sapienza risultavano iscritti 2.362 studenti. Chi ha frequentato Unitelma Sapienza conferma la qualità della didattica e l’organizzazione che ricorda molto da vicino quella di un Ateneo tradizionale, ma con i vantaggi di un’Università online che viene incontro alle esigenze personali, professionali e famigliari dei propri studenti.

Per saperne di più sull’Università online Unitelma continua a leggere la guida che Punto Informatico ha realizzato per te: troverai informazioni dettagliate sulle lauree e i master disponibili, approfondimenti sull’organizzazione didattica, costi dettagliati e convenzioni attive, opinioni e recensioni sull’Ateneo e la sua piattaforma di e-learning, nonché informazioni utili su modalità di iscrizione e servizio di riconoscimento dei CFU.

La laurea di Unitelma è riconosciuta?

Si: facendo parte delle 11 Università telematiche autorizzate dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca), quelle rilasciate da Unitelma sono tutte lauree con valore legale. Questo significa che la validità della laurea Unitelma Sapienza è la medesima di quella rilasciata dall’Università degli Studi di Roma La Sapienza e dagli altri Atenei tradizioni e telematici.

Nello specifico, l’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza è riconosciuta dal MIUR poiché è stata istituita nel 2004 ai sensi del Decreto interministeriale del 17 aprile 2003mì, con la denominazione originaria “Università telematica TEL.M.A.”. L’Università Unitelma Sapienza è infatti supportata dal Consorzio Telma Sapienza s.c.a r.l. costituito in Roma il 15.02.2010 ì, con socio di maggioranza assoluta La Sapienza Università di Roma. Altri soci sono: Unipaelearning, Accademia Nazionale di Medicina e IAL – Innovazione, Apprendimento, Lavoro.

Il 31 marzo 2010, a seguito di accordi tra Formez e Sapienza Università di Roma, questa università telematica ha poi assunto la nuova denominazione “Unitelma Sapienza”.

Negli ultimi anni le Università telematiche hanno vissuto – e stanno continuando a vivere – un vero e proprio boom, che le ha portate ad un notevole aumento degli iscritti alle varie facoltà online, segno che ormai la formazione a distanzia è diventata una realtà consolidata e che il prestigio di cui gode anche questa università online è in netto aumento.



Quanto vale la laurea della Unitelma?

La laurea Unitelma vale in Italia e all’estero al pari di ogni altro titolo di studi rilasciato da un Ateneo italiano riconosciuto dal Ministero, dandoti quindi le medesime opportunità di accesso al mondo del lavoro, concorsi pubblici o esami di Stato per l’iscrizione agli Albo professionali di riferimento.

La laurea Unitelma è inoltre riconosciuta anche all’estero se il paese in cui ti trasferisci per lavorare o studiare fa parte dell’Unione Europea o ha degli accordi con il nostro paese. È tuttavia possibile che, per esercitare la professione, ti venga chiesto di integrare il tuo percorso formativo sostenendo degli esami aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dal piano di studi Unitelma. Ovviamente questo discorso vale sia per la laurea Unitelma che per quelle rilasciate dalle altre Università.

Lauree Unitelma: Corsi di Laurea e Facoltà

Entrando nel vivo delle lauree Unitelma, riportiamo di seguito l’elenco completo dei corsi di laurea dell’Università Unitelma Sapienza attivi per l’anno accademico 2020/2021:

Area giuridica: L-16 Corso di Laurea Triennale in Scienze dell’Amministrazione e della Sicurezza: Curriculum A – Amministrazione e Organizzazione Curriculum B – Organizzazione, Sicurezza e Investigazioni Curriculum C – Amministrazione, Professioni e Organizzazioni Economiche LM-63 Corso Di Laurea Magistrale In Management delle Organizzazioni Pubbliche e Sanitarie Curriculum A – Management ed e-government delle Aziende Pubbliche Curriculum B – Management delle Aziende Sanitarie Curriculum C – Management delle Autonomie Territoriali LMG-01 Corso Di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza Percorso A: Diritto della Società dell’informazione Percorso B: Diritto, Mercati, Impresa Percorso C: Diritto, Territori, Comunità e Welfare Percorso D: Diritto, Organizzazioni e Relazioni Internazionali Percorso E: Diritto e Istituzioni Percorso F: Diritto e Security

Area Economica : L-18 Corso di Laurea Triennale in Scienze dell’Economia Aziendale Curriculum A – Economia Aziendale Curriculum B – Economia delle Aziende Turistiche LM-77 Corso di Laurea Magistrale in Economia, Management e Innovazione Curriculum A – Economia e Management Aziendale Curriculum B – Economia, Tecnologia, Innovazione Curriculum C – Economy, Technology, Innovation

: Area Informatica : L-31 Corso di Laurea in Informatica in modalità teledidattica

: Area Psicologica : L-24 Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche

: Area Archeologica : LM-02 Corso di Laurea Magistrale in Classical Archaeology (in lingua inglese).

:

Master Unitelma: ecco quali sono



I master online di Unitelma Sapienza sono una delle possibilità di formazione post lauream che l’Ateneo telematico romano ti offre. Per l’A.A. 2020/2021 sono attivi presso Unitelma i master di I e II livello delle seguenti aree formative:

Area Giuridico-economica

Area della Salute

Area Socio-Politica

Area Teconologico-Gestionale

Come funzionano i master Unitelma? Gli insegnamenti vengono tutti erogati in modalità e-learning, con la possibilità di ascoltare-vedere l’audio-video della lezione quando e dove vuoi. Per accedere ai master di primo livello è necessario aver conseguito la laurea. Per accedere ai master di secondo livello è necessario invece aver conseguito una laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento.

Corsi di Formazione Unitelma: quali sono

Per l’A.A. 2020/2021 sono attivi corsi di formazione Unitelma delle seguenti aree didattiche:

Area delle Professioni

Area Giuridico-economica

Area norme ISO e regolamenti UE

Area della Salute

Area Socio-Politica

Area Linguistica

Area Mondo Scuola

Questi corsi di formazione sono un’altra possibilità post-lauream che ti offre l’Ateneo Unitelma. C’è anche una sezione Open Access Unitelma che mette a disposizione gratuita degli utenti corsi di formazione e lezioni su diversi temi. Per accedere ai corsi non occorre in questo caso alcuna registrazione.

Università Unitelma: corsi singoli online

I corsi singoli dell’Unitelma consentono di seguire singoli insegnamento non finalizzati al rilascio di un titolo, ma soltanto alla consegna di un certificato con gli esami sostenuti. In particolare, i corsi singoli Unitelma Sapienza sono finalizzati:

all’insegnamento;

all’aggiornamento professionale o alla partecipazione a concorsi;

al raggiungimento dei requisiti curriculari richiesti per l’accesso alle lauree magistrali;

al rispetto degli accordi di mobilità internazionale.

La durata dell’iscrizione ai corsi singoli Unitelma Sapienza è di un anno a partire dalla data di immatricolazione.

Unitelma e possibilità di lavoro: sbocchi lavorativi

Per aumentare i potenziali sbocchi professionali della laurea, Unitelma aggiorna costantemente i propri corsi di studio per valorizzare, oltre agli aspetti teorici, la dimensione operativa del mondo del lavoro. Orientata alla professione, uno degli obiettivi di Unitelma è di affiancare le conoscenze teoriche all’acquisizione di competenze professionali.

Per l’Università Unitelma Sapienza, oltre ad apprendere le diverse discipline, lo studente deve sfruttare gli studi universitari per definire il proprio progetto personale e professionale. In questo modo la laurea Unitelma ti apre nuove possibilità di lavoro o, se lavori già, di carriera.

La spendibilità della laurea online conseguita all’Unitelma è spesso ritenuta maggiore, rispetto a quella delle altre Università telematiche, godendo del prestigio dell’Università La Sapienza che la affianca e avendo scelto di non inserire la parola “telematica” nei documenti ufficiali e nelle pergamene di laurea.

I vantaggi del programma Erasmus+ di Unitelma

A quanto sopra si aggiunge il programma Erasmus+, di cui Unitelma è partner e che secondo uno Studio pubblicato dalla Commissione europea lo scorso 20 maggio aiuta ad aumentare il successo degli studenti nella vita personale e professionale, oltre che a rendere più innovative le università. Tra i principali vantaggi del partecipare al programma Erasmus+ è emerso che:

i beneficiari di borse di mobilità Erasmus+ hanno percepito un miglioramento in un’ampia gamma di “soft skills” . In testa alla classifica dei miglioramenti dichiarati compaiono: capacità relazionali ; spirito di adattamento ; conoscenza del paese ospitante (91%); problem solving (76%); competenze imprenditoriali (69%); competenze digitali (51%); il miglioramento delle competenze nelle lingue straniere (88%);

. In testa alla classifica dei miglioramenti dichiarati compaiono: l’80% degli studenti con una esperienza di mobilità internazionale trova lavoro entro 3 mesi;

il 72% afferma di essere stato agevolato nella ricerca di una prima occupazione post lauream

il 40% degli studenti in mobilità Erasmus per tirocinio ha ricevuto l’offerta di un contratto di lavoro formale dall’impresa ospitante;

il 75% ha sviluppato uno spiccato spirito di autoimprenditorialità e quindi ha pensato di aprire, o ha aperto, un’impresa;

3 studenti su 4 affermano di aver capito cosa voler fare nel proprio percorso di vita dopo gli studi;

9 su 10 dichiarano di aver sviluppato forti competenze trasversali quali flessibilità, lavoro di gruppo, capacità comunicative e interculturali.

Università Telematica Unitelma: costi, prezzi e tasse

Ma quanto costa l’Università Unitelma? Il costo dell’Unitelma è diversificato per tipologia di studente e corso di laurea:

il costo della laurea triennale Unitelma è di 2.100 € all’anno (pagabili in due rate, da 650 € e 1.450 €);

è di 2.100 € all’anno (pagabili in due rate, da 650 € e 1.450 €); i costi Unitelma per la laurea magistrale sono invece di 2.300 € all’anno (anche in questo caso pagabili in due rate da 650 e 1.650 €).

Il costo della laurea Unitelma si paga infatti tipicamente in due rate:

la prima rata (sempre di 650 €) deve essere versata all’atto dell’immatricolazione/iscrizione all’anno accademico;

la seconda rata (pari alla restante parte) dovrà essere invece versata entro i successivi 90 giorni dalla data di immatricolazione.

Il costo Unitelma per l’iscrizione ad un corso singolo è invece pari a 250 €, ma in caso di iscrizione a più corsi singoli, il costo unitario di ogni corso è pari a 200 €.

Oltre a queste tasse universitarie di Unitelma, i costi aggiuntivi che dovrai sostenere per iscriverti ai corsi di studio saranno:

il costo della tassa regionale per il diritto allo studio, di € 140 per ogni Anno Accademico di iscrizione;

per ogni Anno Accademico di iscrizione; il contributo di 300 € una tantum per il conseguimento titolo e rilascio della pergamena, da versare prima della seduta di laurea o dell’esame finale per i master.

Convenzioni Unitelma

Attivando una convenzione Unitelma puoi abbassare i prezzi dell’Università online della Sapienza. Riportiamo di seguito le convenzioni Unitelma attive, con i relativi sconti:

Giovani under 26 : 850 € (650 € + 200 €), sia per la triennale che per la laurea magistrale;

: 850 € (650 € + 200 €), sia per la triennale che per la laurea magistrale; Convenzionati con Enti pubblici e privati (sindacati, enti locali, associazioni di categoria, etc.): 1.600€ (650€ + 950€) per la laurea triennale 1.800€ (650€ + 1.150€) per la laurea magistrale;

(sindacati, enti locali, associazioni di categoria, etc.): Ex studenti La Sapienza : 850€ (650€ + 200€) in entrambi i casi;

: 850€ (650€ + 200€) in entrambi i casi; Dipendenti La Sapienza: 850€ (650€ + 200€) sia per triennale che per magistrale.

Le convenzioni Unitelma hanno l’obiettivo di facilitare l’ingresso nel mondo universitario a particolari categorie di studenti, tra cui giovani under 26 ed ex studenti di Sapienza Università di Roma. Queste convenzioni sono in continua evoluzione, quindi non esitare a contattarci per ricevere aggiornamenti sulle convenzioni disponibili e verificare la possibilità di tariffe ridotte.

Borse di Studio Unitelma

Le borse di studio Unitelma Sapienza sono un’altra opportunità che l’Università ti offre per ridurne il costo. Nello specifico, l’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza ha la possibilità di erogare:

1.000 borse di studio per l’iscrizione agevolata ai corsi di laurea dell’area giuridica ed economica destinate ai diplomati nell’anno scolastico 2020 con un voto di maturità superiore a 80 e un reddito ISEE inferiore a 40.000€;

per l’iscrizione agevolata ai corsi di laurea dell’area giuridica ed economica destinate ai diplomati nell’anno scolastico 2020 con un e un reddito ISEE inferiore a 40.000€; 108 borse di studio a copertura totale dei costi di partecipazione ai master universitari executive INPS ;

a copertura totale dei costi di partecipazione ai ; diverse borse di studio dedicate per la partecipazione ai propri master;

per la partecipazione ai propri master; borse di mobilità Erasmus, da utilizzare presso le università, le istituzioni e le aziende europee partner del programma Erasmus+ offrendoti l’opportunità di partecipare a scambi internazionali e di frequentare un periodo di studio o di tirocinio all’esteroìì.

Per avere informazioni maggiori sugli sconti e le modalità di accesso alle convenzioni e alle borse di studio compila il form in questa pagina e i nostri esperti ti guideranno gratuitamente verso le soluzioni più adatta a te.

Le sedi dell’Università Unitelma: università, campus e sedi di esame

L’Università Telematica Unitelma ha sede centrale a Roma. Trattandosi fondamentalmente della versione telematica dell’Università degli Studi La Sapienza di Roma, la sua sede d’esame principale e il campus Unitelma, chiaramente, si trovano all’interno delle strutture di questo storico Ateneo romano. Ma Unitelma ha diverse sedi d’esame in tutta Italia.

Le sedi di Unitelma nelle grandi città

Unitelma in Italia ha sedi d’esame nelle seguenti grandi città:

Unitelma Roma ha: sede centrale in viale Regina Elena , 295; sede d’esame presso l’Istituto San Pio X, in via degli Etruschi, 36

ha: Unitelma Milano si trova in via Giosuè Carducci n. 39 – 20099 Sesto San Giovanni (MI);

si trova in via Giosuè Carducci n. 39 – 20099 Sesto San Giovanni (MI); Unitelma Torino è in via Treviso 12;

è in via Treviso 12; Unitelma Napoli la trovi presso il Campus Città del Sapere, Spazio “Off Screen”, Corso Secondigliano 11, 80144 Napoli (sede temporanea).

Ci sono poi sedi d’esame Unitelma e poli didattici anche in:

Sicilia : Unitelma Gela, Caltanisetta (CL), presso la Scuola I Circolo Didattico, in via Feace 136; Unitelma Palermo, in via della Ferrovia n. 54; Unitelma Enna, in via San Gabriele dell’Addolorata, 1 Nicosia (EN) Unitelma Messina, in via S. Barbara, 12;

: Calabria : Unitelma Cosenza: Info point: via Popilia n. 71 – 87100 Cosenza sede esami: via Cesare Gabriele n. 51 – 87100 Cosenza

: Puglia : Unitelma Lecce, in via 95 Regimento Fanteria, 70; Unitelma Trani, presso l’IFOR PMI PROMETEO PUGLIA ETS in via Casale n. 25;

: Umbria : Unitelma Perugia, a Piazza Achille Sansi – 06049 Spoleto (PG);

: Toscana : Unitelma Grosseto, in via Monte Rosa 13; Unitelma Firenze, in via Ghibellina 88;

: Emilia Romagna : Unitelma Rimini, in via Mantegazza, 8 Unitelma Modena, in via Emilia Ovest; Unitelma Bologna, presso l’Accademia Nazionale di Medicina, Galleria Ugo Bassi, 2;

: Liguria : Unitelma Genova, in via Martin Piaggio, 17;

: Veneto : Unitelma Venezia, in via Miranese, 30170 Mestre (VE).

:

Piattaforma elearning dell’Università Unitelma: recensione di portale e app

La piattaforma di e-learning dell’Università degli Studi Unitelma Sapienza si fonda su un modello che si articola in tre approcci integrati:

approccio erogativo , finalizzato a trasmettere conoscenze di base, contenuti esaustivi e auto consistenti (es: video-lezioni, documentazione integrativa, ecc.);

, finalizzato a trasmettere conoscenze di base, contenuti esaustivi e auto consistenti (es: video-lezioni, documentazione integrativa, ecc.); approccio attivo e/o interattivo che integra e completa il precedente, spostando l’attenzione dai contenuti erogati alla loro applicazione in contesti specifici, in situazioni problematiche, attraverso strategie soluzioni di problemi, di simulazione esperienziale, di apprendimento situato;

che integra e completa il precedente, spostando l’attenzione dai contenuti erogati alla loro applicazione in contesti specifici, in situazioni problematiche, attraverso strategie soluzioni di problemi, di simulazione esperienziale, di apprendimento situato; approccio collaborativo basato sull’interazione alla pari studente-studente (a coppie o in gruppo) e quindi su una forma di autogestione del processo di apprendimento. Il ruolo del docente/tutor in questo contesto è di intervenire su esplicita richiesta del gruppo o per stimolare, motivare o per reindirizzare il lavoro in modo coerente con il compito assegnato.

La piattaforma di e-learning e il sito Unitelma Sapienza sono erogati in hosting dal Consorzio Interuniversitario Cineca. Il sistema adottato da Unitelma per la didattica a distanza si compone di:

un portale Unitelma di accesso ai servizi;

una piattaforma applicativa di erogazione dei contenuti in modalità e-learning (LMS – Learning Management System);

una piattaforma di aula virtuale.

La piattaforma LMS utilizzata è interamente allineata agli standard previsti dall’allegato tecnico del D.M. del 17 aprile 2003. Il servizio di e-learning è basato sulla piattaforma open source Moodle, aggiornata alla sua ultima versione. L’accesso alla piattaforma Unitelma dedicata all’erogazione della formazione on line avviene mediante una procedura di identificazione univoca e sicura.

È possibile connettersi alla piattaforma e-learning per seguire le lezioni, prenotarsi agli esami e connettersi con Unitelma Sapienza 24 ore su 24 da qualsiasi computer, ma anche da tablet e smartphone grazie alI’App Unitelma per Apple e Android, scaricabile dai relativi store.

In rete le recensioni sulla piattaforma Unitelma ne apprezzano l’organizzazione e la modalità semplice di fruizione. Il materiale offerto online viene ritenuti soddisfacente per prepararsi a sostenere l’esame, sottolineando però l’importanza di integrare lo studio con i libri proposti per ottenere una preparazione ottimale.

Come Funzionano le Lezioni dell’Università Online Unitelma

Come funziona Unitelma? Le video-lezioni sono il principale strumento che viene messo a disposizione dello studente per l’apprendimento autonomo. La videolezione è integrata da documenti di supporto didattico (slides, norme e giurisprudenza, grafici e statistiche, bibliografie, filmati,etc) ed è così strutturata:

sommario/indice che consente di posizionarsi su di una parte dell’indice per visionare la lezione nel punto scelto;

l’audio-video della lezione (è possibile anche seguire solo l’audio-lezione);

i documenti integrabili alla lezione.

Tutte le attività dello studente sono tracciate in modo automatico. Il docente può, a propria discrezione, preparare delle prove di autoverifica dell’apprendimento, che possono essere sotto forma di domande multiple con un’unica risposta valida, ovvero con risposta V/F, ovvero prove di brevi composizioni.

Esami dell’Università Unitelma: come sono e dove si svolgono

Vediamo ora come funzionano gli esami presso Unitelma:

A Unitelma come si svolgono gli esami? Gli esami Unitelma si possono svolgere sia in modalità scritta che orale, o mista, a discrezione del docente (le modalità e i contenuti degli esami sono indicate nelle schede dei singoli programmi di insegnamento). Per sostenere gli esami è indispensabile prenotarsi attraverso l’Area Amministrativa. Il primo esame post-immatricolazione potrà avvenire solo trascorsi 45 giorni dall’iscrizione.

A Unitelma dove si fanno gli esami? Tipicamente a Roma gli esami di Unitelma si svolgono presso la sede di Roma – la maggior parte presso la sede della Sapienza, altri presso la sede di via degli Etruschi 36. Chi invece è basato in altre zone d’Italia può sostenere gli esami presso i poli didattici che abbiamo elencato al paragrafo dedicato alle sedi Unitelma, senza costi aggiuntivi. In seguito all’emergenza Coronavirus, inoltre, l’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza ha garantito la prosecuzione di tutte le attività didattiche senza alcuna interruzione, prevedendo esami a distanza e sedute di laurea in modalità telematica.

Dare la tesi con l’Università Unitelma: come funziona

La tesi Unitelma prevede, per la laurea triennale, una prova finale che consiste nella discussione di un elaborato.

Per il conseguimento della laurea magistrale e magistrale a ciclo unico è invece necessaria la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.

In questo caso, la richiesta di assegnazione della tesi deve essere effettuata esclusivamente sul sito di ateneo seguendo l’apposita procedura, e inoltrata al docente della disciplina prescelta. Per la stesura della tesi ti coordinerai con il relatore in presenza o a distanza fino alla stesura definitiva dell’elaborato, che andrà poi inserito nell’apposito spazio sulla piattaforma Unitelma.

Da sottolineare che la pergamena di laurea Unitelma non riporta la dicitura “telematica“, ma: “Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza”

L’Università telematica Unitelma nelle Opinioni degli Studenti 2020

Vediamo ora le risposte alle domande più frequenti poste dai potenziali studenti:

Unitelma Sapienza è una università valida? Sì: L’Università Unitelma è riconosciuta dal MIUR e l’accreditamento è stato confermato dalle valutazioni positive ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) che valuta periodicamente la qualità della didattica degli Atenei, telematici e tradizionali, e già questo offre una garanzia di qualità.

Il fato che si tratti della sola università direttamente legata una delle più grandi Università pubbliche italiane, quale è La Sapienza Università di Roma, le garantisce poi sicuramente una marcia in più rispetto ad altre Università telematiche.

Sì: L’Università Unitelma è riconosciuta dal MIUR e l’accreditamento è stato confermato dalle valutazioni positive ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) che valuta periodicamente la qualità della didattica degli Atenei, telematici e tradizionali, e già questo offre una garanzia di qualità. Il fato che si tratti della sola università direttamente legata una delle più grandi Università pubbliche italiane, quale è La Sapienza Università di Roma, le garantisce poi sicuramente una marcia in più rispetto ad altre Università telematiche. Unitelma è affidabile? Sì. Basti sapere che Unitelma Sapienza recluta tutti i suoi docenti con concorso pubblico e li retribuisce nella stessa misura delle altre università pubbliche. L’efficienza e la qualità dei servizi agli studenti sono inoltre assicurati da una squadra di personale tecnico-amministrativo gestito con lo stesso Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro previsto dalle altre università pubbliche.

Passiamo a vedere cosa dicono le principali recensioni su Unitelma presenti in rete:

Unitelma è una buona Università? Si: tutti gli studenti sottolineano la professionalità e la competenza di tutte le persone con le quali si sono interfacciate durante il percorso di studi (corpo docente, comparto amministrativo e tutor). In generale, Unitelma Sapienza viene ritenuta un’Università molto seria e ben strutturata, e c’è addirittura chi la ritiene la migliore telematica italiana.

Si: tutti gli studenti sottolineano la professionalità e la competenza di tutte le persone con le quali si sono interfacciate durante il percorso di studi (corpo docente, comparto amministrativo e tutor). In generale, Unitelma Sapienza viene ritenuta un’Università molto seria e ben strutturata, e c’è addirittura chi la ritiene la migliore telematica italiana. Cosa ne pensate di Unitelma? Nei commenti sull’Università Unitelma si leggono spesso elogi alla grande organizzazione, alla presenza di docenti di spessore con curriculum invidiabili. Viene spesso sottolineato come, nonostante si tratti di un Ateneo telematico, si riesca a non perdere il contatto umano: le interazioni avvengono rapidamente e con una disponibilità e professionalità che alcuni ritengono superiori a quelle riscontrate nelle Università tradizionali. Insomma, Unitelma viene ritenuta un’Università al passo con i tempi, veloce ed efficiente in qualsiasi processo: dall’iscrizione al conseguimento del titolo.

Nei commenti sull’Università Unitelma si leggono spesso elogi alla grande organizzazione, alla presenza di docenti di spessore con curriculum invidiabili. Viene spesso sottolineato come, nonostante si tratti di un Ateneo telematico, si riesca a non perdere il contatto umano: le interazioni avvengono rapidamente e con una disponibilità e professionalità che alcuni ritengono superiori a quelle riscontrate nelle Università tradizionali. Insomma, Unitelma viene ritenuta un’Università al passo con i tempi, veloce ed efficiente in qualsiasi processo: dall’iscrizione al conseguimento del titolo. All’Unitelma come vi trovate? Le opinioni su Unitelma rimarcano ancora una volta il vantaggio offerto dalle Università telematiche di consentire anche a chi lavora e ha poco tempo di tornare sui libri per conseguire l’agognato titolo accademico. Molto apprezzata la possibilità di sostenere gli esami tutti i mesi, ma anche le tasse agevolate per i giovani e la scelta di eliminare la parola “telematica” dai documenti ufficiali e dalle pergamene di laurea.

Le opinioni su Unitelma rimarcano ancora una volta il vantaggio offerto dalle Università telematiche di consentire anche a chi lavora e ha poco tempo di tornare sui libri per conseguire l’agognato titolo accademico. Molto apprezzata la possibilità di sostenere gli esami tutti i mesi, ma anche le tasse agevolate per i giovani e la scelta di eliminare la parola “telematica” dai documenti ufficiali e dalle pergamene di laurea. Unitelma è facile o difficile? Le recensioni su Unitelma confermano che la laurea, anche se online, si ottiene solo se ci si impegna realmente: bisogna prendersi l’impegno e studiare, esattamente come se si frequentasse un’Università frontale ma con la differenza che sei tu a gestire il tuo tempo, sia quello per studiare che quello per seguire le lezioni e svolgere le attività didattiche.

I commenti su Unitelma più negativi riguardano invece le dispense, ritenute insufficienti per una preparazione adeguata all’esame e comportanti quindi la necessità/obbligo di integrare lo studio con i libri. In generale, gli ex-studenti Unitelma consigliano questa Università a chi ha voglia di studiare seriamente e conseguire un titolo di studio spendibile.

Università Telematica Unitelma: contatti e segreteria

Contatti dell’Università Unitelma (studenti già attivi):

Viale Regina Elena, 295, 00161, Roma 06/46653069

Segreteria Unitelma (studenti già attivi):

email: segreteriastudenti@unitelmasapienza.it

telefono: 0662272005;

orari: dal lunedì a govedì ore 11:00 – 15:00; venerdì 10:00 -12:00.

Iscrizione all’Università Unitelma: quando e come iscriversi

Unitelma: quando iscriversi? Le iscrizioni ai corsi di laurea sono aperte tutto l’anno.

A Unitelma come funziona l’immatricolazione? L’immatricolazione all’Unitelma deve essere effettuata seguendo la procedura online. Se ti serve aiuto per portarla a termine correttamente i nostri esperti sono a tua disposizione, ti basta compilare il form in questa pagina per ottenere aiuto gratuito.

A Unitelma come funziona il pagamento? Una volta iscritti, il pagamento all’Unitelma può avvenire:

attraverso un MAV pre-compilato;

presso un qualsiasi sportello bancario;

mediante home banking

Non è possibile pagare con bollettino postale.

Riconoscimento CFU presso Università Unitelma: come funziona a Unitelma il recupero crediti

Puoi chiedere il riconoscimento dei CFU all’Unitelma se in passato hai sostenuto degli esami universitari e/o se hai competenze certificate o esperienza lavorativa (massimo 12 CFU) compatibili con il percorso scelto.

Chiedendo il recupero dei crediti all’Unitelma potrai ottenere un’abbreviazione del piano di studi. Per farlo devi presentare un apposito modulo online inserendo i dati richiesti in ogni parte in modo dettagliato, indicando ad esempio quali esami hai sostenuto vecchio ordinamento e quali nuovo ordinamento.

Trattandosi di una procedura articolata, puoi compilare il form sottostate e ti forniremo noi il modulo per il conoscimento dei CFU e i nostri esperti ti guideranno passo passo nella procedura, aiutandoti a non commettere errori e a farti riconoscere il maggior numero possibile di crediti.